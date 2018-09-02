Додано: Пон 17 гру, 2018 12:42

Я розумію, що декому дуже шкода це почути, аде так воно і є.

не турецький товар

навіть падають в цьому грудні.

Я би, звичайно, міг би написати: читайте фахівця з європейської та африканської економік, але він у мене в ігнорі, і не знаю, чи його порада/відповідь буде вірною.Мені саме таке питання вчора задавали в Анталії наші співвітчизники, я відповів приблизно так: фактично ціни на нерухомість стабілізувалися -Валютні качелі призвели до певної диференціації:з простої причини: турецькі громадяни мало орієнтуються на курс долара. Дивіться: я спеціально шукав ІМПОРТНИЙ -- вже всі полички всіх магазинів перегортав і не знайшов. Крім двох речей: А) брендовий одяг європейських виробників (крім одягу - зрозуміло - все також в IKEA виглядає ну дуже дорогим - там ціни теж перерахували). б) презервативів (Велика Британія).Тобто економіка країни МАЙЖЕ ніяк не базується на імпорті. Майже. Ось ще інтересно: поруч зі мною будують величезну авторозв"язку на Кемер - швидкісна траса - вся техніка -- завозиться без податків та ПДВ. Пріоритет будівництву. За моєю статистикою - зарплати за рік НІЯК не змінилися, ціни не продукти харчування НІЯК не змінилися, абоТаким чином, звичайний турок як продавав свою "прєлесть" в турецьких лірах - так і може і продавати. Автівки вторинного ринку НЕ ПОДОРОЖЧАЛИ і не ЗДЕШЕВШАЛИ. В Автосалон Хонда зїзжав давненько - десь у вересні - там ціни трохе підняли і то непропорційно, а "навмання". Фольксваген Гольф коштує 26 000 доларів.Сьогодні займався Богоугодною справою - возив дитину - не мою - в лікарню, то у віддаленному спальному районі "Кепез" бачив оголошення "ПРОДАМ" 1+1 навть по 90 000 и 100 000 лір Поділіть на 5,4 - будуть долари). АЛЕ ВИ ТАМ НЕ КУПИТЕ. Звичайний турецький старий спальний район - без басейнів у дворі будинка, побудовано не менше 10 років тому.З іншого боку, ціна на квартири ПЕРВИННОГО РИНКУ нормальні і в гарному районі теперь навіть турками називається у євро. ПРОСТО ЦІНИ ПЕРЕРАХУВАЛИ і все. Я, здається, писав, у моєму будинку всього 19 квартир - одну власник хоче виставити на продаж. Ми разом купували в вересні 2017 за 50 000 доларів без побутової техніки. Зараз просить 55 000 ойро.Ось Вам свіжий прайс на квартири - ціни в турецьких лірах - щоби отримати в улюблених серцю українця доларах - треба поділити на 5,35 або 5,40.Тобто "трьошка", наприклад, у дуже гарного забудовника продається на етапі будівництва за 390 000 - 450 000 лір або 72 900 - 84 112 доларів. Це з повним ремонтом, оздобленням та побутовою технікою. Так що нехай там "доморощені" обвалісти пишуть все, що хочуть. Хочеться тільки сміятися... Але я не сміюся: хлопці вчаться думати головою. То добре. Є такий метод "мозкового штурму" - "від зворонього".Вчора до опівночі йшов сильний дощ. Блискавки. Зараз 13-30 дня. Чисте голубе небо. Сонечко. +15. Вода у морі +20.Сьогодні спілкувався із місцевими - колишні громадяни України досит інтесивно відкривають депозити. Відсотквоа ставка - 21-24 відсотка річних. Зазвичай суми ібльше 100 000 лір.Там арифметика така:(100 000)х2/100=2 000 лір на місяць.То непогана сумма. Якщо відрахувати 15 відсотків податку на прибуток від депозиту, то получається 1700 лір на місяць. Як раз в таку суму зазвичай нам із жінкою обходиться перебуваня в Туреччині.Ой, забув, про їжу та продукти писати не можна: хлопці скаженіють та лаються. Все, не скажу далі про їжу нічого...