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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:05

Экономічні нотатки.

Турецкий уряд веде інтересну - и для українського пересічного громадянина - незвичайну політику.

Грудень 2017 - банка пива Efes - 5,5 ліри.
Травень 2018 - банка пива Efes - 7,0 ліри.
Грудень 2018 - банка пива Efes - 9,2 ліри.

Подорожчало? Авжеж.
Ціни на турецьке вино - майже не змінилися (20-30 лір, або 100-150 гривень) пляшка.
Пляшка Шампанського Брют для новорічного столу - 33 ліри, або 165 гривень.
Ціни на цигарки - за рік не змінилися (пачка 9-11 лір).

ВСІ ПРОДУКТИ - здешевшали. Наприклад, курка ще позавчора була по 8,5 ліри - сьогодні вже 7,50 ліри (38 гривень кіло). Подешевшали кава, мед, молоко... напої типу Кока-Кола.
Супермаркет СІЛЬПО - Україна - сьогодні - риба Сібас - 290 гривень, риба Дорадо - 280 гривень.
Супермарет МЕТРО Анталія - сьогодні - риба Сібас і риба Дорадо - 19 лір або 100 гривень. Фото автора сьогодні вдень. Купив 4 рибки - на 1,5 кіло. 29,90 лір або приблизно 150 гривень. Оплата карткою Привату.
Зображення
У всіх магазинах - знижки на ковбасу, м"ясо, сири.
Авіаквиток "Анталія-Анкара-Київ" - 66 доларів в один бік. Анталія - Стамбул - Запоріжжя - 56 доларів в один бік.
Таке ось... Як, вам, панове економісти? Що про те каже долар та крах економіки, про який тут фахівці попреджають?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Поки акурт пише не про те як сібаса чи йогурт купувати - ніби ж розумний вуйко. Як тільки починає турецькі копійкі на фруктах економити - ховайса хлопци, потратимо нереально на нерухомість, щоб економити на трусах і мандаринах...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уже ж, вроде, разобрались с этими "дешевыми" сибасом и дорадой. Не стоит их кушать. Сигареты в Турции - это социальный товар (как водка на России). Рост цен на него приведет к социальному взрыву быстрее, чем рост цен на хлеб. Поэтому цены на сигареты будут держать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:16

Ну, по-перше, пан korovas2, де ви тут бачили, що я копійки рахую та економлю?
Га?
Я даю інформацію про те, на що сам звернув увагу.
Якщо ви думаєте, що я, виваливши язика, бігаю по знижкам, то дуже помиляєтеся.
В мене за лівим рогом - супермаркет SOK (Чок), за правим - супермаркет А101. Через дорогу ліворуч - супермаркет MІGROS , через площу праворуч - супермаркет Carrefour.
Три зупинки на автобусі - але я під"їжджаю на автівці - супермаркет МЕТРО, там самий класний вибір риби, зазвичай - раз намагався порахувати - видів 50 риби, все свіже, на льду лежить. Мені не ходити в супермаркети, щоби доставити вам насолоду чи задоволення?

Звернув і ось на що:
- з 1 січня суттєво підвищуються штрафи за порушення ПДР, наприклад: не пристебнув ременя безпеки - було 85 лір - стало 105 лір (то 525 гривень).
Приходять "листи щастя" додому. Якщо оплатити на протязі тижня - знижка 25 відсотків.
Тут же економісти: хай вивчають, як держава заробляє собі гроші.
Не на хлібі та яйцях.
Хіба не важливо?

Пан airmax78 правий, щодо "соціального товару"...
Я би сказав таке: турки палять цигарки, але ось як: люде віком від 45 і вище.
Жодного разу не бачив, щоби палила цигарки молодь...

За останні пів-року бачив один (ОДИН) раз, що два хлопці в супермаркеті купували віскі.
Взагалі, побачити в супермаркеті, щоби хтось купував спиртне - то як свято!
Жодного разу не бачив, щоби при мені купували пиво.
Один раз бачив, як пара середнього віку купувала Раки (саме так - з буквою "И" на кінці (RakІ) - до речі, я й сам жодного разу не купував - на моє здивування коштує турецький алкогольний виріб дуже дорого - 75-105 лір.
Дивився ціни на імпортний алкгоголь і здалося, що звичайні європейські ціни - наприклад: віскі Chivas Regal 12 years коштує 206 лір або 1050 гривень. Veuve Clicquot Ponsardin - 41 долар - я по такій ціні брав що у Парижі, що у Сан Францисько...
Я би сказав так, що політика уряду ХИТРІША: в основному народ непиючий та не палючий.
А іноземці нехай купують дорого та платять державі кошти.
А що, дуже вірно!

Таким чином, я розумію, що "Голод - не тітка", але я звернув увагу саме сьогодні на інше: на фоні ЗДЕШЕВЛЕННЯ всіх без винятку продуктів харчування, все, що стосується пива - навпаки - подорожчало.
Я пиво не купую, на днях допив одну залишкову банку румунського - завалялася в холодильнику.
Ніколи пива не купую, але мені здалося це - здорожчання саме турецького пива - несподіванкою...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:47

В Турции ещё две крупные строительные фирмы объявили о банкротстве на этой неделе.

Турецкие строительные компании в этом году сильно пострадали в результате экономических потрясений, в том числе из-за падения стоимости лиры почти на 40 % по отношению к доллару США.
https://mk-turkey.ru/economics/2018/10/ ... eckie.html -
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekon ... tedi.html#
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:59

Akurt, по темі гілки. Як з економікою турка?
При просіданні до стагнації ціни на нерухомість мали б падати.
КАжуть шо з 2020 року турок почне стагнувати, правда?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:42

Я би, звичайно, міг би написати: читайте фахівця з європейської та африканської економік shabo , але він у мене в ігнорі, і не знаю, чи його порада/відповідь буде вірною.

Мені саме таке питання вчора задавали в Анталії наші співвітчизники, я відповів приблизно так: фактично ціни на нерухомість стабілізувалися - не падають і не ростуть.
Я розумію, що декому дуже шкода це почути, аде так воно і є.
Валютні качелі призвели до певної диференціації: вторинний ринок здешевшав з простої причини: турецькі громадяни мало орієнтуються на курс долара. Дивіться: я спеціально шукав ІМПОРТНИЙ - не турецький товар - вже всі полички всіх магазинів перегортав і не знайшов. Крім двох речей: А) брендовий одяг європейських виробників (крім одягу - зрозуміло - все також в IKEA виглядає ну дуже дорогим - там ціни теж перерахували). б) презервативів (Велика Британія).
Тобто економіка країни МАЙЖЕ ніяк не базується на імпорті. Майже. Ось ще інтересно: поруч зі мною будують величезну авторозв"язку на Кемер - швидкісна траса - вся техніка - КАТ - завозиться без податків та ПДВ. Пріоритет будівництву. За моєю статистикою - зарплати за рік НІЯК не змінилися, ціни не продукти харчування НІЯК не змінилися, або навіть падають в цьому грудні.
Таким чином, звичайний турок як продавав свою "прєлесть" в турецьких лірах - так і може і продавати. Автівки вторинного ринку НЕ ПОДОРОЖЧАЛИ і не ЗДЕШЕВШАЛИ. В Автосалон Хонда зїзжав давненько - десь у вересні - там ціни трохе підняли і то непропорційно, а "навмання". Фольксваген Гольф коштує 26 000 доларів.
Сьогодні займався Богоугодною справою - возив дитину - не мою - в лікарню, то у віддаленному спальному районі "Кепез" бачив оголошення "ПРОДАМ" 1+1 навть по 90 000 и 100 000 лір Поділіть на 5,4 - будуть долари). АЛЕ ВИ ТАМ НЕ КУПИТЕ. Звичайний турецький старий спальний район - без басейнів у дворі будинка, побудовано не менше 10 років тому.

З іншого боку, ціна на квартири ПЕРВИННОГО РИНКУ нормальні і в гарному районі теперь навіть турками називається у євро. ПРОСТО ЦІНИ ПЕРЕРАХУВАЛИ і все. Я, здається, писав, у моєму будинку всього 19 квартир - одну власник хоче виставити на продаж. Ми разом купували в вересні 2017 за 50 000 доларів без побутової техніки. Зараз просить 55 000 ойро.
Ось Вам свіжий прайс на квартири - ціни в турецьких лірах - щоби отримати в улюблених серцю українця доларах - треба поділити на 5,35 або 5,40.
Тобто "трьошка", наприклад, у дуже гарного забудовника продається на етапі будівництва за 390 000 - 450 000 лір або 72 900 - 84 112 доларів. Це з повним ремонтом, оздобленням та побутовою технікою. Так що нехай там "доморощені" обвалісти пишуть все, що хочуть. Хочеться тільки сміятися... Але я не сміюся: хлопці вчаться думати головою. То добре. Є такий метод "мозкового штурму" - "від зворонього".
Зображення

P.S. Вчора до опівночі йшов сильний дощ. Блискавки. Зараз 13-30 дня. Чисте голубе небо. Сонечко. +15. Вода у морі +20.
Сьогодні спілкувався із місцевими - колишні громадяни України досит інтесивно відкривають депозити. Відсотквоа ставка - 21-24 відсотка річних. Зазвичай суми ібльше 100 000 лір.
Там арифметика така:
(100 000)х2/100=2 000 лір на місяць.
То непогана сумма. Якщо відрахувати 15 відсотків податку на прибуток від депозиту, то получається 1700 лір на місяць. Як раз в таку суму зазвичай нам із жінкою обходиться перебуваня в Туреччині.
Ой, забув, про їжу та продукти писати не можна: хлопці скаженіють та лаються. Все, не скажу далі про їжу нічого...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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