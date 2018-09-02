Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:https://gmk.center/news/tureckij-stroitelnyj-krizis-privel/ Падение в значительной степени объясняется снижением спроса на сортовую сталь (арматуру для строительства), отметил Яян. Его потребление в сентябре снизилось в сравнении с 2017 годом на 46% до 790 тыс.тонн.
«Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».
В Турции пустует около 2 млн квартир и домов – уже построенных или на стадии строительства. При этом экспорт стали с начала года вырос на 12,3% до 15,2 млн тонн.
akurt написав:Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві. Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.
За год цены на польскую недвигу выросли на 9%. Имхо, все плацкартные вагоны уже раскупили, остались одни СВ.
Це в якій валюті ? Бо злотий до бакса за рік впав приблизно таксамо. Інакше кажучи якби на початку року ви б взяли дол. та обміняли їх на злоті, за злоті купили б нерухомість яку б зараз продали на 9% дорожче знову за злоті, то вийшли би в нуль, або й навіть в мінус....
В злотых. А в прошлом году злотый наоборот укрепился с 3.7 до 3.3 за 1 дол. Вы знаете как точно прогнозировать курс на год вперёд? Думаю, что ветка не о спекуляциях, а о покупке для себя.