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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 06:33

https://gmk.center/news/tureckij-stroit ... is-privel/
Падение в значительной степени объясняется снижением спроса на сортовую сталь (арматуру для строительства), отметил Яян. Его потребление в сентябре снизилось в сравнении с 2017 годом на 46% до 790 тыс.тонн.

«Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».

В Турции пустует около 2 млн квартир и домов – уже построенных или на стадии строительства. При этом экспорт стали с начала года вырос на 12,3% до 15,2 млн тонн.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:26

  shapo написав:https://gmk.center/news/tureckij-stroitelnyj-krizis-privel/
Падение в значительной степени объясняется снижением спроса на сортовую сталь (арматуру для строительства), отметил Яян. Его потребление в сентябре снизилось в сравнении с 2017 годом на 46% до 790 тыс.тонн.

«Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».

В Турции пустует около 2 млн квартир и домов – уже построенных или на стадии строительства. При этом экспорт стали с начала года вырос на 12,3% до 15,2 млн тонн.

Чудес не бывает, как бы кому ни хотелось. Но, как и везде в таких случаях, сильнее и быстрее всего подешевеет что-то мало ликвидное, типа этого: https://mk-turkey.ru/economics/2018/11/ ... yasya.html
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:31

  Львівський БатяР написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві.
Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.

За год цены на польскую недвигу выросли на 9%. Имхо, все плацкартные вагоны уже раскупили, остались одни СВ.


Це в якій валюті ?
Бо злотий до бакса за рік впав приблизно таксамо. Інакше кажучи якби на початку року ви б взяли дол. та обміняли їх на злоті, за злоті купили б нерухомість яку б зараз продали на 9% дорожче знову за злоті, то вийшли би в нуль, або й навіть в мінус....

В злотых. А в прошлом году злотый наоборот укрепился с 3.7 до 3.3 за 1 дол. Вы знаете как точно прогнозировать курс на год вперёд?
Думаю, что ветка не о спекуляциях, а о покупке для себя.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:58

Это же очень хорошо, что обанкротились 2 компании: значит, и вы сможете-что-то прикупить.
Да, действительно все очень плохо...
Сталь не грызут, чугунные станины не облизывают.
Все закрываются.
Квартиры продают в 10 раз ниже себестоимости. Все так и есть.

Если смотреть "неупереджено", то:
- в моем микрорайоне за 2016-2018 годы построено примерно 10-12 новых домов. И все они ультрасовременного дизайна. В этом году вообще заметный бум строительства: позавчера гуляю с собакой, захожу за угол, глазам не верю: абсолютно новый дом готов, ну надо же... я как-то его и не видел...
- до Нового года будет сдано 2-4 новых дома.
Зображення
Это там, где цифра "1".
Вы там не купите: учитывая бедственное положение со сталью и со строительством замков, квартиры ТОЛЬКО 3+1, четырехкомнатные, цена более 550 000 лир или более 100 000 долларов.
Застройщик - мощная фирма AKGу которой, как правило, все квартиры раскупают на этапе строительства.
http://alikemalgurdal.com

Они сдают новый комплекс из двух зданий там, где красный эллипс, почти в самом низу, в марте; в продаже осталось 2 (две) квартиры, еще можно взять по 70 000-80 000 ойро.
Комплектация квартир: Плавательный бассейн, детский бассейн, беседка и особый ландшафтный дизайн. В каждой комнате инверторный кондиционер марки "Mitsubishi" или "Daikin" В каждой квартире система отопления марки "Buderus" или "Viessman" (установлены радиаторы и газовый котёл). В каждой квартире установлены духовой шкаф, варочная плита, вытяжка и посудомоечная машина марки "SIEMENS". На всех окнах и балконных дверях установлены наружные жалюзи с электроприводом. Окна ПВХ c системой открывания марки "Volkswagen". Встроенные кухонные акриловые шкафы современного дизайна с подьемными складными дверцами марки "BLUM", столешницы из гранита или материала "Cımstone". Видеодомофон. Теплоизоляционное покрытие внешнего фасада и крыши марки "YTONG". Лифт современного дизайна. Центральная спутниковая система (две линии в каждой квартире).

Заканчивают строительством комплекс из 5-ти мощных домов невероятной красоты и современного дизайна на Набережной в начале пляжа Коньяялты. Невероятно красивые здания. Говорят, что там квартиры по 250 000 - 350 000 ойро.
Двести пятьдесят тысяч ойро, Карл!

Мне очень приятно, что меня считают Премьер-министром Турции, который, конечно же, неудачно руководит страной с населением в 3 раза больше, чем в Украине.
Если бы я себе сегодня покупал квартиру, то купил бы 2+1 в новом комплексе вот здесь - посмотрите хоть картинки.
Цена такой квартиры 2+1 примерно 400 000 лир или 75 500 долларов.
Что интересно - там есть 4 "дублекса" это двухуровневые квартиры - так три (!!!) уже проданы.
http://www.kendircilerinsaat.com/kent-life-3.html

P.S. Ребята: если вы действительно экономисты-финансисты, или хотите ими стать, пожалуйста, не читайте студенческие работы-статьи студентов/писак страны-агрессора; вот от этого (цитата) становится реально смешно:
«Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».

На самом деле - реальный бум строительства жилых домов. И это инвестор - не государство, а частные фирмы.
Государство на моих глазах делает 2 вещи:
- заканчивают грандиозный проект по обустройству искусственного (!!!) морского (!!!) залива (!!!) - вы представляете - сколько это инвестиций? ИСКУССТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ЗАЛИВ??? На месте пересохшей горной реки. Вы представляете, сколько туда пошло арматуры и бетона? И не для порта для Ахметова, а для людей: так же, как с января по июнь на новой набережной было высажено 54 000 (пятидесят четыре тысячи) деревьев - и это не саженцы яблонь, а пальмы высотой в 5-ти этажный дом и старинные оливковые деревья. Так вот пашут круглосуточно и в выходные дни - там невероятное количество техники, сделаны заново бетонные берега, облицованные мрамором, высажены тысячи деревьев, построены спортивные площадки и чего только там еще нет... Работы идут уже больше года... Вроде к Новому году закончат первую очередь - между двумя мостами через реку - а уже начали выбирать ил и камни со следующего участка выше в горы......
- на расстоянии в километр от меня идет гигантская работа по строительству новой развязки на Кемер. Тоже пашут по выходным. И тоже техники немеренное количество.
Не читайте советских газет перед обедом.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Akurt, браво! Какой слог, читать приятно
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:41

Виглядає, що з купівлею в турка слід троха почекати...і поспостерігати.
Має дешевшати...мабуть. Мікродиктатор може дров нарубати.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Думаю, если кто хочет недвигу в Турции (что, конечно, найс ту хэв) покупать можно будет по цене (-)30-40% от сегодняшних ценников. Если что-то очень сильно нравится прямо сейчас - думаю сторговать 10% вообще никаких проблем не будет. Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
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