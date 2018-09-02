Додано: Вів 18 гру, 2018 08:58

Двести пятьдесят тысяч ойро, Карл!

Это же очень хорошо, что обанкротились 2 компании: значит, и вы сможете-что-то прикупить.Да, действительно все очень плохо...Сталь не грызут, чугунные станины не облизывают.Все закрываются.Квартиры продают в 10 раз ниже себестоимости. Все так и есть.Если смотреть "неупереджено", то:- в моем микрорайоне за 2016-2018 годы построено примерно 10-12 новых домов. И все они ультрасовременного дизайна. В этом году вообще заметный бум строительства: позавчера гуляю с собакой, захожу за угол, глазам не верю: абсолютно новый дом готов, ну надо же... я как-то его и не видел...- до Нового года будет сдано 2-4 новых дома.Это там, где цифра "1".Вы там не купите: учитывая бедственное положение со сталью и со строительством замков, квартиры ТОЛЬКО 3+1, четырехкомнатные, цена более 550 000 лир или более 100 000 долларов.Застройщик - мощная фирмау которой, как правило, все квартиры раскупают на этапе строительства.Они сдают новый комплекс из двух зданий там, где красный эллипс, почти в самом низу, в марте; в продаже осталось 2 (две) квартиры, еще можно взять по 70 000-80 000 ойро.Комплектация квартир: Плавательный бассейн, детский бассейн, беседка и особый ландшафтный дизайн. В каждой комнате инверторный кондиционер марки "Mitsubishi" или "Daikin" В каждой квартире система отопления марки "Buderus" или "Viessman" (установлены радиаторы и газовый котёл). В каждой квартире установлены духовой шкаф, варочная плита, вытяжка и посудомоечная машина марки "SIEMENS". На всех окнах и балконных дверях установлены наружные жалюзи с электроприводом. Окна ПВХ c системой открывания марки "Volkswagen". Встроенные кухонные акриловые шкафы современного дизайна с подьемными складными дверцами марки "BLUM", столешницы из гранита или материала "Cımstone". Видеодомофон. Теплоизоляционное покрытие внешнего фасада и крыши марки "YTONG". Лифт современного дизайна. Центральная спутниковая система (две линии в каждой квартире).Заканчивают строительством комплекс из 5-ти мощных домов невероятной красоты и современного дизайна на Набережной в начале пляжа Коньяялты. Невероятно красивые здания. Говорят, что там квартиры по 250 000 - 350 000 ойро.Мне очень приятно, что меня считают Премьер-министром Турции, который, конечно же, неудачно руководит страной с населением в 3 раза больше, чем в Украине.Если бы я себе сегодня покупал квартиру, то купил бы 2+1 в новом комплексе вот здесь - посмотрите хоть картинки.Цена такой квартиры 2+1 примерно 400 000 лир или 75 500 долларов.Что интересно - там есть 4 "это двухуровневые квартиры - так три (!!!) уже проданы.Ребята: если вы действительно экономисты-финансисты, или хотите ими стать, пожалуйста, не читайте студенческие работы-статьи студентов/писак страны-агрессора; вот от этого (цитата) становится реально смешно:«Государство значительнов инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть,На самом деле - реальный бум строительства жилых домов. И это инвестор - не государство, а частные фирмы.Государство на моих глазах делает 2 вещи:- заканчивают грандиозный проект по обустройству искусственного (!!!) морского (!!!) залива (!!!) - вы представляете - сколько это инвестиций? ИСКУССТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ЗАЛИВ??? На месте пересохшей горной реки. Вы представляете, сколько туда пошло арматуры и бетона? И не для порта для Ахметова, а для людей: так же, как с января по июнь на новой набережной было высажено 54 000 (пятидесят четыре тысячи) деревьев - и это не саженцы яблонь, а пальмы высотой в 5-ти этажный дом и старинные оливковые деревья. Так вот пашут круглосуточно и в выходные дни - там невероятное количество техники, сделаны заново бетонные берега, облицованные мрамором, высажены тысячи деревьев, построены спортивные площадки и чего только там еще нет... Работы идут уже больше года... Вроде к Новому году закончат первую очередь - между двумя мостами через реку - а уже начали выбирать ил и камни со следующего участка выше в горы......- на расстоянии в километр от меня идет гигантская работа по строительству новой развязки на Кемер. Тоже пашут по выходным. И тоже техники немеренное количество.Не читайте советских газет перед обедом.