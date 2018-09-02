Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:https://gmk.center/news/tureckij-stroitelnyj-krizis-privel/ Падение в значительной степени объясняется снижением спроса на сортовую сталь (арматуру для строительства), отметил Яян. Его потребление в сентябре снизилось в сравнении с 2017 годом на 46% до 790 тыс.тонн.
«Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».
В Турции пустует около 2 млн квартир и домов – уже построенных или на стадии строительства. При этом экспорт стали с начала года вырос на 12,3% до 15,2 млн тонн.
akurt написав:Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві. Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.
За год цены на польскую недвигу выросли на 9%. Имхо, все плацкартные вагоны уже раскупили, остались одни СВ.
Це в якій валюті ? Бо злотий до бакса за рік впав приблизно таксамо. Інакше кажучи якби на початку року ви б взяли дол. та обміняли їх на злоті, за злоті купили б нерухомість яку б зараз продали на 9% дорожче знову за злоті, то вийшли би в нуль, або й навіть в мінус....
В злотых. А в прошлом году злотый наоборот укрепился с 3.7 до 3.3 за 1 дол. Вы знаете как точно прогнозировать курс на год вперёд? Думаю, что ветка не о спекуляциях, а о покупке для себя.
Это же очень хорошо, что обанкротились 2 компании: значит, и вы сможете-что-то прикупить. Да, действительно все очень плохо... Сталь не грызут, чугунные станины не облизывают. Все закрываются. Квартиры продают в 10 раз ниже себестоимости. Все так и есть.
Если смотреть "неупереджено", то: - в моем микрорайоне за 2016-2018 годы построено примерно 10-12 новых домов. И все они ультрасовременного дизайна. В этом году вообще заметный бум строительства: позавчера гуляю с собакой, захожу за угол, глазам не верю: абсолютно новый дом готов, ну надо же... я как-то его и не видел... - до Нового года будет сдано 2-4 новых дома. Это там, где цифра "1". Вы там не купите: учитывая бедственное положение со сталью и со строительством замков, квартиры ТОЛЬКО 3+1, четырехкомнатные, цена более 550 000 лир или более 100 000 долларов. Застройщик - мощная фирма AKGу которой, как правило, все квартиры раскупают на этапе строительства. http://alikemalgurdal.com
Они сдают новый комплекс из двух зданий там, где красный эллипс, почти в самом низу, в марте; в продаже осталось 2 (две) квартиры, еще можно взять по 70 000-80 000 ойро. Комплектация квартир: Плавательный бассейн, детский бассейн, беседка и особый ландшафтный дизайн. В каждой комнате инверторный кондиционер марки "Mitsubishi" или "Daikin" В каждой квартире система отопления марки "Buderus" или "Viessman" (установлены радиаторы и газовый котёл). В каждой квартире установлены духовой шкаф, варочная плита, вытяжка и посудомоечная машина марки "SIEMENS". На всех окнах и балконных дверях установлены наружные жалюзи с электроприводом. Окна ПВХ c системой открывания марки "Volkswagen". Встроенные кухонные акриловые шкафы современного дизайна с подьемными складными дверцами марки "BLUM", столешницы из гранита или материала "Cımstone". Видеодомофон. Теплоизоляционное покрытие внешнего фасада и крыши марки "YTONG". Лифт современного дизайна. Центральная спутниковая система (две линии в каждой квартире).
Заканчивают строительством комплекс из 5-ти мощных домов невероятной красоты и современного дизайна на Набережной в начале пляжа Коньяялты. Невероятно красивые здания. Говорят, что там квартиры по 250 000 - 350 000 ойро. Двести пятьдесят тысяч ойро, Карл!
Мне очень приятно, что меня считают Премьер-министром Турции, который, конечно же, неудачно руководит страной с населением в 3 раза больше, чем в Украине. Если бы я себе сегодня покупал квартиру, то купил бы 2+1 в новом комплексе вот здесь - посмотрите хоть картинки. Цена такой квартиры 2+1 примерно 400 000 лир или 75 500 долларов. Что интересно - там есть 4 "дублекса" это двухуровневые квартиры - так три (!!!) уже проданы. http://www.kendircilerinsaat.com/kent-life-3.html
P.S. Ребята: если вы действительно экономисты-финансисты, или хотите ими стать, пожалуйста, не читайте студенческие работы-статьи студентов/писак страны-агрессора; вот от этого (цитата) становится реально смешно: «Государство значительно приостановило инвестиции в инфраструктуру, – сказал Яян – Строители стремятся продать то, что есть, а не строить новые здания».
На самом деле - реальный бум строительства жилых домов. И это инвестор - не государство, а частные фирмы. Государство на моих глазах делает 2 вещи: - заканчивают грандиозный проект по обустройству искусственного (!!!) морского (!!!) залива (!!!) - вы представляете - сколько это инвестиций? ИСКУССТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ЗАЛИВ??? На месте пересохшей горной реки. Вы представляете, сколько туда пошло арматуры и бетона? И не для порта для Ахметова, а для людей: так же, как с января по июнь на новой набережной было высажено 54 000 (пятидесят четыре тысячи) деревьев - и это не саженцы яблонь, а пальмы высотой в 5-ти этажный дом и старинные оливковые деревья. Так вот пашут круглосуточно и в выходные дни - там невероятное количество техники, сделаны заново бетонные берега, облицованные мрамором, высажены тысячи деревьев, построены спортивные площадки и чего только там еще нет... Работы идут уже больше года... Вроде к Новому году закончат первую очередь - между двумя мостами через реку - а уже начали выбирать ил и камни со следующего участка выше в горы...... - на расстоянии в километр от меня идет гигантская работа по строительству новой развязки на Кемер. Тоже пашут по выходным. И тоже техники немеренное количество. Не читайте советских газет перед обедом.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Виглядає, що з купівлею в турка слід троха почекати...і поспостерігати. Має дешевшати...мабуть. Мікродиктатор може дров нарубати.
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Думаю, если кто хочет недвигу в Турции (что, конечно, найс ту хэв) покупать можно будет по цене (-)30-40% от сегодняшних ценников. Если что-то очень сильно нравится прямо сейчас - думаю сторговать 10% вообще никаких проблем не будет. Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
airmax78 написав: Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
Одно маленькое "но". В Киеве и в Одессе вы понимаете язык, можете говорить сами,понимаете ментальность,законы (вернее, беззаконие) и пр. Кто вы такой в Турции и с кем собираетесь там хотя бы общаться не говоря о работе,неужели с турками или с такими же покупателями? В молодости можно попробовать любую страну,но с годами это становится все сложнее. Польша в этом плане намного ближе и по языку, и по ментальности,хотя там все тоже не идеально.