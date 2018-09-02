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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:06

  airmax78 написав:Думаю, если кто хочет недвигу в Турции (что, конечно, найс ту хэв) покупать можно будет по цене (-)30-40% от сегодняшних ценников. Если что-то очень сильно нравится прямо сейчас - думаю сторговать 10% вообще никаких проблем не будет. Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.


Вывод, конечно, очевиден...
2 недели назад осматривали с женой квартиры 2+1 вот в этом комплексе
СМОТРИМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ
http://www.ganiinsaat.com.tr

550 000 лир или 550 000/5,3=103 773 мерзко-противных баксов.
Вчера том же доме появились объявления - 590 000 лир или 111 320 милых сердцу баксиков.
Снижение - как и прогнозировали - сторговались (-)30-40% от сегодняшних ценников...

Застройщик пьёт турецкий чай и смеется так, что апельсины начинают падать с деревьев.

P.S. Легкое ощущение, что ребята слегка "попутали рамсы" и исходят из того, что я их умоляю, стоя на коленях, купить недвижимость в Польше, Венгрии, Испании, Турции или во Франции.
Кстати, насчет Франции: так получилось - мир тесен - что мои родственники живут во Франции, Тулуза.
Хотят сваливать в Португалию.
Говорят, что то ест бардзо вигодна справа: опуст на податкі на 10 лят...

Для airmax78 - легкий мозговой штурм предлагаю. Без всяких подвохов.
Предполагаю, что вы живете не в общаге, и не "на квартире".
Какая эффективность вложения в вашу квартиру?
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:32

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УКРАИНЦЕВ ЗА РУБЕЖОМ

Так получилось, что я имею почти полную информацию о Медицинском обслуживании наших граждан в США, и вот теперь изучаю Медицинское обслуживание в Турции.

Вчера вот только пришла такая арифметика: роды жены нашего парня из Днепра, который живет уже лет 10 в Окленде (на восток от Сан Франциско) обошлись в 50 000 долларов.
Парни, которые вместе с ним жарили стейки (18 долларов фунт) во дворе купленного им дома в этом Окленде (обычная цена 750 000 - 1 000 000 долларов) и открывали к стейкам красное сухое (24 доллара бутылка) сразу же подсчитали, сколько бы они купили презервативов на 50 000 долларов.
На самом деле не купили и он - наш молодой папа - не платил эти 50 000 долларов.
Сработала медицинская страховка.

Как вы знаете, есть только одна страна в мире, граждане которой настойчиво добиваются - с 1917 года - бесплатного медицинского обслуживания. Пока не добились. Все все хотят даром и бесплатно.

Так вот, на сегодня в Турции одна из самых мощных в мире систем Медицинского обслуживания.
Развивается "медицинский" туризм. Дело в том, что самое новое и современное медицинское оборудование, которое без преувеличения ДОСТУПНО ВСЕМ.
Обычная цена медикаментов в аптеке 10-15 лир. Это 50-75 гривен.
Все - Made in Turkey, либо собственная разработка, либо по лицензии, либо СП на территории Турции.
Еще интересный факт: поставить один имплант "немецкого" производства во Львове - все про всё 1000 долларов, то же в Турции - 300-400. Хи-хи.

Нет ничего бесплатного для того, кто не участвует в солидарной медицине.
В то же время, заключили Полис медицинского страхования и как бы спокойно спите.
Вот мой полис.
Зображення
Он предусматривает 100 % (!!!!) покрытие:
- лечение в госпитале (пребывание до 90 дней)
- лечение в реанимации (пребывание до 45 дней)
- ангиография (Слава Богу, даже не слышал, что это)
- анализы
- ХИМИОТЕРАПИЯ (!!!) (Родственника с января прошлого года уже сделали нищим в Украине).
- радиотерапию
- вызов "Скорой помощи".
На 60 процентов покрывается: анализы, медикаменты, рентгеновские снимки, визит к врачу.
Вот такой Полис нам с женой НА ДВОИХ обошелся в 1200 лир или в 200 долларов на день платежа, или в 5 600 гривен. Срок действия - 1 год. Не путать с Туристическим страхованием.
Слава Богу, мне пока еще не пришлось обращаться.
Перекрещусь...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:48

Дуже приємно, що шановне панство дуже опікуються нібито "картопляною кризою"...
Нібито картопля йде по ціні смарагдів...
Опікуються навіть більше, ніж інтересними пакетами із "Пшоном", які люде вже накупилися в АТБ: пшоно рзчиняється у воді і розмазується по пальцях... Прікольно... От же китайські хіміки молодці...

Ніякої картопляної кризи не було і немає.
На сьогодні: (що було в вересні - листопаді зовсім не пам"ятаю, але не коштуваля картопля по 1000 євро за кіло. Чомусь думаю, що ціна падала навіть до 0,5 ліри).
- Картопля звичайна - зараз - ринок - 2,5 ліри кіло. Така сама ціна була й рік тому.
- картопля елітна - є й така - вирощується тільки в одному регіоні Туреччини - в Афьоні - десь за 150 км на Північ від Анталії - 5 лір кіло. Така сама ціна була й рік тому. Ми таку брали декілька разів - ні я, ні жінка різниці не помітили. Мабуть, то більше "Бренд". Купуємо звичайну.
- картопля в мене в супермаркеті за рогом - 3,25 ліри (для лінивих).
На ринку картопля продається і мита, і не мита - трохе в землі.
Оскільки я залучався родиною на вирощування картоплі років із 12-ти мого життя та маю навички і копання городу (хай йому Грець!), і збирання жуків у бідончик (Хай їм Грець!), і бризкання картоплі (Хай йому Грець!) і викопування картоплі (Хай йому Грець!), і складання у мішки, і опускання тих мішків у погріб, і перебирання картоплі, що проросла, то вибираю кваліфіковано та швидко, зазвичай купую "в землі" і не багато... по 2-3 кіло...

Ну не читайте ви совєтських газет перед обідом.
Наступного разу спитайте краще у мене що і скільки коштує. Зроблю фото. Ну ось як помаранчі, з Кемеру привезли. 1 ліра кіло - то на 1 доллар більше 5 кг. Пакет безкоштовно.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 гру, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:38

https://www.lumident.kiev.ua/services/i ... sija-zubov
http://www.europe-stomatolog-centre.com.ua/price.html
http://stomat-formula.com.ua/tsini-stomatologiya-kiyiv/
В игноре Kart, Sommer
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