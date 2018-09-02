Додано: Сер 19 гру, 2018 10:32

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УКРАИНЦЕВ ЗА РУБЕЖОМТак получилось, что я имею почти полную информацию о Медицинском обслуживании наших граждан в США, и вот теперь изучаю Медицинское обслуживание в Турции.Вчера вот только пришла такая арифметика: роды жены нашего парня из Днепра, который живет уже лет 10 в Окленде (на восток от Сан Франциско) обошлись в 50 000 долларов.Парни, которые вместе с ним жарили стейки (18 долларов фунт) во дворе купленного им дома в этом Окленде (обычная цена 750 000 - 1 000 000 долларов) и открывали к стейкам красное сухое (24 доллара бутылка) сразу же подсчитали, сколько бы они купили презервативов на 50 000 долларов.На самом деле не купили и он - наш молодой папа - не платил эти 50 000 долларов.Сработала медицинская страховка.Как вы знаете, есть только одна страна в мире, граждане которой настойчиво добиваются - с 1917 года - бесплатного медицинского обслуживания. Пока не добились. Все все хотят даром и бесплатно.Так вот, на сегодня в Турции одна из самых мощных в мире систем Медицинского обслуживания.Развивается "медицинский" туризм. Дело в том, что самое новое и современное медицинское оборудование, которое без преувеличения ДОСТУПНО ВСЕМ.Обычная цена медикаментов в аптеке 10-15 лир. Это 50-75 гривен.Все - Made in Turkey, либо собственная разработка, либо по лицензии, либо СП на территории Турции.Еще интересный факт: поставить один имплант "немецкого" производства во Львове - все про всё 1000 долларов, то же в Турции - 300-400. Хи-хи.Нет ничего бесплатного для того, ктоучаствует в солидарной медицине.В то же время, заключили Полис медицинского страхования и как бы спокойно спите.Вот мой полис.Он предусматривает 100 % (!!!!) покрытие:- лечение в госпитале (пребывание до 90 дней)- лечение в реанимации (пребывание до 45 дней)- ангиография (Слава Богу, даже не слышал, что это)- анализы- ХИМИОТЕРАПИЯ (!!!) (Родственника с января прошлого года уже сделали нищим в Украине).- радиотерапию- вызов "Скорой помощи".На 60 процентов покрывается: анализы, медикаменты, рентгеновские снимки, визит к врачу.Вот такой Полис нам с женой НА ДВОИХ обошелся в 1200 лир или в 200 долларов на день платежа, или в 5 600 гривен. Срок действия - 1 год. Не путать с Туристическим страхованием.Слава Богу, мне пока еще не пришлось обращаться.Перекрещусь...