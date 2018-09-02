airmax78 написав:Думаю, если кто хочет недвигу в Турции (что, конечно, найс ту хэв) покупать можно будет по цене (-)30-40% от сегодняшних ценников. Если что-то очень сильно нравится прямо сейчас - думаю сторговать 10% вообще никаких проблем не будет. Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
Вывод, конечно, очевиден...
2 недели назад осматривали с женой квартиры 2+1 вот в этом комплексе
СМОТРИМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ
550 000 лир или 550 000/5,3=103 773 мерзко-противных баксов.
Вчера том же доме появились объявления - 590 000 лир или 111 320 милых сердцу баксиков.
Снижение - как и прогнозировали - сторговались (-)30-40% от сегодняшних ценников...
Застройщик пьёт турецкий чай и смеется так, что апельсины начинают падать с деревьев.
P.S. Легкое ощущение, что ребята слегка "попутали рамсы" и исходят из того, что я их умоляю, стоя на коленях, купить недвижимость в Польше, Венгрии, Испании, Турции или во Франции.
Кстати, насчет Франции: так получилось - мир тесен - что мои родственники живут во Франции, Тулуза.
Хотят сваливать в Португалию.
Говорят, что то ест бардзо вигодна справа: опуст на податкі на 10 лят...
Для airmax78 - легкий мозговой штурм предлагаю. Без всяких подвохов.
Предполагаю, что вы живете не в общаге, и не "на квартире".
Какая эффективность вложения в вашу квартиру?