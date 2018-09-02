Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Думаю, если кто хочет недвигу в Турции (что, конечно, найс ту хэв) покупать можно будет по цене (-)30-40% от сегодняшних ценников. Если что-то очень сильно нравится прямо сейчас - думаю сторговать 10% вообще никаких проблем не будет. Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
Вывод, конечно, очевиден... 2 недели назад осматривали с женой квартиры 2+1 вот в этом комплексе СМОТРИМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ http://www.ganiinsaat.com.tr
550 000 лир или 550 000/5,3=103 773 мерзко-противных баксов. Вчера том же доме появились объявления - 590 000 лир или 111 320 милых сердцу баксиков. Снижение - как и прогнозировали - сторговались (-)30-40% от сегодняшних ценников...
Застройщик пьёт турецкий чай и смеется так, что апельсины начинают падать с деревьев.
P.S. Легкое ощущение, что ребята слегка "попутали рамсы" и исходят из того, что я их умоляю, стоя на коленях, купить недвижимость в Польше, Венгрии, Испании, Турции или во Франции. Кстати, насчет Франции: так получилось - мир тесен - что мои родственники живут во Франции, Тулуза. Хотят сваливать в Португалию. Говорят, что то ест бардзо вигодна справа: опуст на податкі на 10 лят...
Для airmax78 - легкий мозговой штурм предлагаю. Без всяких подвохов. Предполагаю, что вы живете не в общаге, и не "на квартире". Какая эффективность вложения в вашу квартиру?
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Так получилось, что я имею почти полную информацию о Медицинском обслуживании наших граждан в США, и вот теперь изучаю Медицинское обслуживание в Турции.
Вчера вот только пришла такая арифметика: роды жены нашего парня из Днепра, который живет уже лет 10 в Окленде (на восток от Сан Франциско) обошлись в 50 000 долларов. Парни, которые вместе с ним жарили стейки (18 долларов фунт) во дворе купленного им дома в этом Окленде (обычная цена 750 000 - 1 000 000 долларов) и открывали к стейкам красное сухое (24 доллара бутылка) сразу же подсчитали, сколько бы они купили презервативов на 50 000 долларов. На самом деле не купили и он - наш молодой папа - не платил эти 50 000 долларов. Сработала медицинская страховка.
Как вы знаете, есть только одна страна в мире, граждане которой настойчиво добиваются - с 1917 года - бесплатного медицинского обслуживания. Пока не добились. Все все хотят даром и бесплатно.
Так вот, на сегодня в Турции одна из самых мощных в мире систем Медицинского обслуживания. Развивается "медицинский" туризм. Дело в том, что самое новое и современное медицинское оборудование, которое без преувеличения ДОСТУПНО ВСЕМ. Обычная цена медикаментов в аптеке 10-15 лир. Это 50-75 гривен. Все - Made in Turkey, либо собственная разработка, либо по лицензии, либо СП на территории Турции. Еще интересный факт: поставить один имплант "немецкого" производства во Львове - все про всё 1000 долларов, то же в Турции - 300-400. Хи-хи.
Нет ничего бесплатного для того, кто не участвует в солидарной медицине. В то же время, заключили Полис медицинского страхования и как бы спокойно спите. Вот мой полис. Он предусматривает 100 % (!!!!) покрытие: - лечение в госпитале (пребывание до 90 дней) - лечение в реанимации (пребывание до 45 дней) - ангиография (Слава Богу, даже не слышал, что это) - анализы - ХИМИОТЕРАПИЯ (!!!) (Родственника с января прошлого года уже сделали нищим в Украине). - радиотерапию - вызов "Скорой помощи". На 60 процентов покрывается: анализы, медикаменты, рентгеновские снимки, визит к врачу. Вот такой Полис нам с женой НА ДВОИХ обошелся в 1200 лир или в 200 долларов на день платежа, или в 5 600 гривен. Срок действия - 1 год. Не путать с Туристическим страхованием. Слава Богу, мне пока еще не пришлось обращаться. Перекрещусь...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Дуже приємно, що шановне панство дуже опікуються нібито "картопляною кризою"... Нібито картопля йде по ціні смарагдів... Опікуються навіть більше, ніж інтересними пакетами із "Пшоном", які люде вже накупилися в АТБ: пшоно рзчиняється у воді і розмазується по пальцях... Прікольно... От же китайські хіміки молодці...
Ніякої картопляної кризи не було і немає. На сьогодні: (що було в вересні - листопаді зовсім не пам"ятаю, але не коштуваля картопля по 1000 євро за кіло. Чомусь думаю, що ціна падала навіть до 0,5 ліри). - Картопля звичайна - зараз - ринок - 2,5 ліри кіло. Така сама ціна була й рік тому. - картопля елітна - є й така - вирощується тільки в одному регіоні Туреччини - в Афьоні - десь за 150 км на Північ від Анталії - 5 лір кіло. Така сама ціна була й рік тому. Ми таку брали декілька разів - ні я, ні жінка різниці не помітили. Мабуть, то більше "Бренд". Купуємо звичайну. - картопля в мене в супермаркеті за рогом - 3,25 ліри (для лінивих). На ринку картопля продається і мита, і не мита - трохе в землі. Оскільки я залучався родиною на вирощування картоплі років із 12-ти мого життя та маю навички і копання городу (хай йому Грець!), і збирання жуків у бідончик (Хай їм Грець!), і бризкання картоплі (Хай йому Грець!) і викопування картоплі (Хай йому Грець!), і складання у мішки, і опускання тих мішків у погріб, і перебирання картоплі, що проросла, то вибираю кваліфіковано та швидко, зазвичай купую "в землі" і не багато... по 2-3 кіло...
Ну не читайте ви совєтських газет перед обідом. Наступного разу спитайте краще у мене що і скільки коштує. Зроблю фото. Ну ось як помаранчі, з Кемеру привезли. 1 ліра кіло - то на 1 доллар більше 5 кг. Пакет безкоштовно.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 гру, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt написав:Ну не читайте ви совєтських газет перед обідом. Наступного разу спитайте краще у мене що і скільки коштує. Зроблю фото.
Шановний akurt! Був би вдячний за фото картоплі із ціною, щоб не було нінайменшого сумніву щодо dw як "совєтської газети" . Залишиться тільки одне питання - як ідентифікувати, що фото свіже? Можливо, додатково фото чека із ціною?
Для вас - будь-який каприз, бо щойно повернувся із супермаркету як раз за рогом.
Щоби вас більше не дурили дурилками російські Альонушки, напишу вам, що за ціною в 7 вказаних вами як ціна картоплі лір можна купити: - АНАНАС - 8 лір штука, Коста Ріка. На ринку продають по 10. Зараз ананаси здорожчали: в МЕТРО 10 лір, на ринку - 12 лір. - інжир свіжий - в минулому році був по 3-5 лір кіло, в цьому році мабуть неврожай - стартова ціна була 5 лір, потім 7 лір і навіть 10 лір кіло. - хурма - зазвичай ціна стабільна - 5-6 лір кіло... - лимони - 1,5 - 2,5 ліри кіло, ціна весь час падала... Ціни в гривнях - треба умножити грубо на "5"...
Картопля... картопля... хі-хі...
P.S. Щойно місцеві українці мене проконсультували: в цьому році найнижча ціна на картоплю була 1,5 ліри.
Ось це реально потішило:
V2 написав:Залишиться тільки одне питання - як ідентифікувати, що фото свіже? Можливо, додатково фото чека із ціною?
В мене враження, що ви живете серед обманщиків, які вас дурять на кожному кроці. Так не можна. На жаль видалили мої повідомлення від 12 грудня, там серед іншого я написав несекретні відомості, що зустрічався я в вересні із одним нашим поважним форумчанином в Анталії. Ми провели разом із ним - та його жінкою - 3 чи 4 години. Я зробив екскурсію Анталією та місцевостями поблизу. Не повірете - той форумчанин ХХХХ несподівно в Анталії згадав, що якийсь телепень на цій гілці просив зробити МЕНЕ фото із "газетою", яку я повинен був тримати у руках, де було б видно, що я не на Шпіцбергені, а в Туреччині. Довго реально сміялися!
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
airmax78 написав: Для жителя Киева квартира в Анталии с ремонтом, мебелью и техникой vs квартира в Одессе "от строителей" в худшем доме без всех этих плюшек в виде бассейнов, пальм и газонов, при одинаковой цене метра - выбор, по-моему, очевиден.
Одно маленькое "но". В Киеве и в Одессе вы понимаете язык, можете говорить сами,понимаете ментальность,законы (вернее, беззаконие) и пр. Кто вы такой в Турции и с кем собираетесь там хотя бы общаться не говоря о работе,неужели с турками или с такими же покупателями? В молодости можно попробовать любую страну,но с годами это становится все сложнее. Польша в этом плане намного ближе и по языку, и по ментальности,хотя там все тоже не идеально.
В Польше нет Средиземного моря в 100-... метрах от дома (на сколько денех хватит). А менталитет наш - за его отстутствие в месте планируемой покупки я готов премию заплатить.
akurt написав:Для airmax78 - легкий мозговой штурм предлагаю. Без всяких подвохов. Предполагаю, что вы живете не в общаге, и не "на квартире". Какая эффективность вложения в вашу квартиру?
Я живу в аренде. Но то, что купил - там с эффективностью, пока, полный порядок (ттт чтобы не сглазить). На старости лет, думаю, где приткнуться. Если в Турции еще и с медициной полный порядок (кстати, как на счет Анталии? а то до Стамбула можно и не доехать) - то, это, конечно, сильно поднимает рейтинг Турции в моих глазах.