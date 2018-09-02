Додано: Сер 19 гру, 2018 10:48

Дуже приємно, що шановне панство дуже опікуються нібито "картопляною кризою"...Нібито картопля йде по ціні смарагдів...Опікуються навіть більше, ніж інтересними пакетами із "Пшоном", які люде вже накупилися в АТБ: пшоно рзчиняється у воді і розмазується по пальцях... Прікольно... От же китайські хіміки молодці...Ніякої картопляної кризи не було і немає.(що було в вересні - листопаді зовсім не пам"ятаю, але не коштуваля картопля по 1000 євро за кіло. Чомусь думаю, що ціна падала навіть до 0,5 ліри).- Картопля звичайна - зараз - ринок - 2,5 ліри кіло. Така сама ціна була й рік тому.- картопля елітна - є й така - вирощується тільки в одному регіоні Туреччини - в Афьоні - десь за 150 км на Північ від Анталії - 5 лір кіло. Така сама ціна була й рік тому. Ми таку брали декілька разів - ні я, ні жінка різниці не помітили. Мабуть, то більше "Бренд". Купуємо звичайну.- картопля в мене в супермаркеті за рогом - 3,25 ліри (для лінивих).На ринку картопля продається і мита, і не мита - трохе в землі.Оскільки я залучався родиною на вирощування картоплі років із 12-ти мого життя та маю навички і копання городу (хай йому Грець!), і збирання жуків у бідончик (Хай їм Грець!), і бризкання картоплі (Хай йому Грець!) і викопування картоплі (Хай йому Грець!), і складання у мішки, і опускання тих мішків у погріб, і перебирання картоплі, що проросла, то вибираю кваліфіковано та швидко, зазвичай купую "в землі" і не багато... по 2-3 кіло...Ну не читайте ви совєтських газет перед обідом.Наступного разу спитайте краще у мене що і скільки коштує. Зроблю фото. Ну ось як помаранчі, з Кемеру привезли. 1 ліра кіло - то на 1 доллар більше 5 кг. Пакет безкоштовно.