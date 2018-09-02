Додано: Сер 19 гру, 2018 16:49

Чомусь більшість вважає, що треба виїхати за кордон, когось - за звичкою - надурити - купити квартиру і відразу її продати із прибутком в 30 відсотків, і не менше. Смішні панове...Якщо хочуть так заробити -- то треба робити так, як відомий актор Лєонардо ді Капріо, який в наші дні став "земельним інвестором" і скуповує земельні ділянки на березі Тихого океану, на днях придбав ще одну біля Малібу за 27 000 000 доларів.Продавець - містер Vincent Viola - купив те майно у 2006 році за 11 000 000 доларів.Ось вам і ефективність...Джерело:Особисті поради інвесторам "для себе":- ріелтори Туреччини зазвичай "накручуть" на вартість нерухомості 6 відсотків.- за весь час зустрів 1 (одного) ріелтора, що хтів заробити на купівлі-продажу квартири усього 2000 лір. На той час приблизно 300 доларів). За моєю думкою, сьогодні турецкі ріелтори - які не знають російської мови та не читають дурниці на не скажу яких форумах, дивлячись на попит на нерухомість, причому на нову елегантну за сучасними проектами - накручують - я не впевнений - але мені так здалося - до 50 000 лір на кожному об"єкті. То до 10 000 доларів. Цікава власна подробиця, виступаю в ролі радника-перекладача: ріелтор - такий собі франт у модному "пінджаку" - називає ціну в 550 000 лір.Торгуються за знижку в 10 000 лір. Це на фоні 550 000.Йок фірсат! Немає знижки!- ні в якому разі не зв"язуватися із росіянами - в тих зовсім міри немає.- дуже важко вийти на продаж від реального володаря квартири. Можливо, але важко. Зазвичай ріелтори укладають Договір із власником нового будинка на 100 відсотковий ексклюзивний продаж. Не стосується вторинного ринку.- якщо в прайсі вказуть ціну в євро/ойро - тікати і швидко. Але зустрічаються реальні власники, які - бачучі в вас іноземця - можуть набрати на калькуляторі мобілки просто для вашого задоволення ціну в доларах, наприклад так: 125 000.