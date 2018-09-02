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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:49

Чомусь більшість вважає, що треба виїхати за кордон, когось - за звичкою - надурити - купити квартиру і відразу її продати із прибутком в 30 відсотків, і не менше. Смішні панове...

Якщо хочуть так заробити - мішок грошви із неба - то треба робити так, як відомий актор Лєонардо ді Капріо, який в наші дні став "земельним інвестором" і скуповує земельні ділянки на березі Тихого океану, на днях придбав ще одну біля Малібу за 27 000 000 доларів.
Зображення
Продавець - містер Vincent Viola - купив те майно у 2006 році за 11 000 000 доларів.
Ось вам і ефективність...
Джерело: http://ednews.net/en/news/culture/22257 ... inet-picks

Особисті поради інвесторам "для себе":
- ріелтори Туреччини зазвичай "накручуть" на вартість нерухомості 6 відсотків.
- за весь час зустрів 1 (одного) ріелтора, що хтів заробити на купівлі-продажу квартири усього 2000 лір. На той час приблизно 300 доларів). За моєю думкою, сьогодні турецкі ріелтори - які не знають російської мови та не читають дурниці на не скажу яких форумах, дивлячись на попит на нерухомість, причому на нову елегантну за сучасними проектами - накручують - я не впевнений - але мені так здалося - до 50 000 лір на кожному об"єкті. То до 10 000 доларів. Цікава власна подробиця, виступаю в ролі радника-перекладача: ріелтор - такий собі франт у модному "пінджаку" - називає ціну в 550 000 лір.
Торгуються за знижку в 10 000 лір. Це на фоні 550 000.
Йок фірсат! Немає знижки!
- ні в якому разі не зв"язуватися із росіянами - в тих зовсім міри немає.
- дуже важко вийти на продаж від реального володаря квартири. Можливо, але важко. Зазвичай ріелтори укладають Договір із власником нового будинка на 100 відсотковий ексклюзивний продаж. Не стосується вторинного ринку.
- якщо в прайсі вказуть ціну в євро/ойро - тікати і швидко. Але зустрічаються реальні власники, які - бачучі в вас іноземця - можуть набрати на калькуляторі мобілки просто для вашого задоволення ціну в доларах, наприклад так: 125 000.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:59

Это уж точно...

Кстати, интересные наблюдения:
Фейсбук. Группа украинской диаспоры в Турции. Темы: любовь, секс, тортики, путешествия, советы куда поехать.
Фейсбук. Группа украинских друзей в Украине. Темы: обманули, газ, дорого, "всех порешу", козлы, мало платят!

Вы, airmax78, хотите, чтобы вторые приехали к первым и стали соседями?
Я - нет!
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:31

  airmax78 написав:О польском не знаю. От украинского - не в восторге. Турецкий, судя по рассказам Акурта, мне может подойти.


А если вам кто-то расскажет сказки из "Тысяча и одной ночи" вы в Египет чемодан соберете?
И что можно узнать о менталитете у человека не знающего языка и не работающего там?
Как любят гостей с деньгами? Так это есть во всех странах.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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