Додано: Чет 20 гру, 2018 17:14

ПРО МЕДИЦИНУ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ УКРАИНЦА



1. Нельзя делать ошибок. Например, наш вьюнош shabo, который возомнил себя самым крутым перцем в области покупки недвиги за рубежом, и строчит и строчит тут какие-то забавные вещи, которые я не читаю, так как он у меня в "игноре", с самого утра бегает по обменкам Киева и пытается сдать баксы, купленные им по 28 - мятые, с пометками и печатями - по 27,65. Слава Богу, по моему совету успел оплатить потребленный газ за ноябрь за заработанные в этом году 4000 гривен. Я плохих советов не даю.

А ведь нервные клетки не восстанавливаются.

И прием у психотерапевта стоит денег с непредсказуемым результатом.

Всегда пишу то, что проверено лично. Забавное воспоминание: раз сдавал в банк пачку баксов в 10 000 долларов, и одну купюру - проверенная девочка - возвращает со словами: "Уважаемый (имя отчество удалено) вот эту купюру взять не могу... Извините...) - А что так? - Через всю купюру крупными буквами написано: "В З Я Т К А" - Да ну? - Да, видно только в ультрафиолете. Она не фальшивая, в пачку явно попала случайно - где-то что-то "не сработало", но я ее взять не могу". - Не вопрос. (Я ее сдал потом за границей).



2. Можно быть самоуверенным только с Медицинским страхованием (не забудьте: нужно иметь с собой всегда его номер!!!). Сегодня с утра яркое ослепительное солнце в Анталии. Днем +19. Вода в море +20. Но я не советую купаться. Сегодня узнал такое: если вы искупались в море и вы не морж, то можете подхватить как минимум бронхит.

Так вот, в аптеках Турции не продают никакие антибиотики без рецепта врача.

Европейская и американская, однако, практика...

Такі справи, хлоп"ята...

Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)