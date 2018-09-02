Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чомусь більшість вважає, що треба виїхати за кордон, когось - за звичкою - надурити - купити квартиру і відразу її продати із прибутком в 30 відсотків, і не менше. Смішні панове...
Якщо хочуть так заробити - мішок грошви із неба - то треба робити так, як відомий актор Лєонардо ді Капріо, який в наші дні став "земельним інвестором" і скуповує земельні ділянки на березі Тихого океану, на днях придбав ще одну біля Малібу за 27 000 000 доларів. Продавець - містер Vincent Viola - купив те майно у 2006 році за 11 000 000 доларів. Ось вам і ефективність... Джерело: http://ednews.net/en/news/culture/22257 ... inet-picks
Особисті поради інвесторам "для себе": - ріелтори Туреччини зазвичай "накручуть" на вартість нерухомості 6 відсотків. - за весь час зустрів 1 (одного) ріелтора, що хтів заробити на купівлі-продажу квартири усього 2000 лір. На той час приблизно 300 доларів). За моєю думкою, сьогодні турецкі ріелтори - які не знають російської мови та не читають дурниці на не скажу яких форумах, дивлячись на попит на нерухомість, причому на нову елегантну за сучасними проектами - накручують - я не впевнений - але мені так здалося - до 50 000 лір на кожному об"єкті. То до 10 000 доларів. Цікава власна подробиця, виступаю в ролі радника-перекладача: ріелтор - такий собі франт у модному "пінджаку" - називає ціну в 550 000 лір. Торгуються за знижку в 10 000 лір. Це на фоні 550 000. Йок фірсат! Немає знижки! - ні в якому разі не зв"язуватися із росіянами - в тих зовсім міри немає. - дуже важко вийти на продаж від реального володаря квартири. Можливо, але важко. Зазвичай ріелтори укладають Договір із власником нового будинка на 100 відсотковий ексклюзивний продаж. Не стосується вторинного ринку. - якщо в прайсі вказуть ціну в євро/ойро - тікати і швидко. Але зустрічаються реальні власники, які - бачучі в вас іноземця - можуть набрати на калькуляторі мобілки просто для вашого задоволення ціну в доларах, наприклад так: 125 000.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.
Кстати, интересные наблюдения: Фейсбук. Группа украинской диаспоры в Турции. Темы: любовь, секс, тортики, путешествия, советы куда поехать. Фейсбук. Группа украинских друзей в Украине. Темы: обманули, газ, дорого, "всех порешу", козлы, мало платят!
Вы, airmax78, хотите, чтобы вторые приехали к первым и стали соседями? Я - нет!
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
airmax78 написав:О польском не знаю. От украинского - не в восторге. Турецкий, судя по рассказам Акурта, мне может подойти.
А если вам кто-то расскажет сказки из "Тысяча и одной ночи" вы в Египет чемодан соберете? И что можно узнать о менталитете у человека не знающего языка и не работающего там? Как любят гостей с деньгами? Так это есть во всех странах.
1. Нельзя делать ошибок. Например, наш вьюнош shabo, который возомнил себя самым крутым перцем в области покупки недвиги за рубежом, и строчит и строчит тут какие-то забавные вещи, которые я не читаю, так как он у меня в "игноре", с самого утра бегает по обменкам Киева и пытается сдать баксы, купленные им по 28 - мятые, с пометками и печатями - по 27,65. Слава Богу, по моему совету успел оплатить потребленный газ за ноябрь за заработанные в этом году 4000 гривен. Я плохих советов не даю. А ведь нервные клетки не восстанавливаются. И прием у психотерапевта стоит денег с непредсказуемым результатом. Всегда пишу то, что проверено лично. Забавное воспоминание: раз сдавал в банк пачку баксов в 10 000 долларов, и одну купюру - проверенная девочка - возвращает со словами: "Уважаемый (имя отчество удалено) вот эту купюру взять не могу... Извините...) - А что так? - Через всю купюру крупными буквами написано: "В З Я Т К А" - Да ну? - Да, видно только в ультрафиолете. Она не фальшивая, в пачку явно попала случайно - где-то что-то "не сработало", но я ее взять не могу". - Не вопрос. (Я ее сдал потом за границей).
2. Можно быть самоуверенным только с Медицинским страхованием (не забудьте: нужно иметь с собой всегда его номер!!!). Сегодня с утра яркое ослепительное солнце в Анталии. Днем +19. Вода в море +20. Но я не советую купаться. Сегодня узнал такое: если вы искупались в море и вы не морж, то можете подхватить как минимум бронхит. Так вот, в аптеках Турции не продают никакие антибиотики без рецепта врача. Европейская и американская, однако, практика... Такі справи, хлоп"ята...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)