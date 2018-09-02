Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чомусь більшість вважає, що треба виїхати за кордон, когось - за звичкою - надурити - купити квартиру і відразу її продати із прибутком в 30 відсотків, і не менше. Смішні панове...
Якщо хочуть так заробити - мішок грошви із неба - то треба робити так, як відомий актор Лєонардо ді Капріо, який в наші дні став "земельним інвестором" і скуповує земельні ділянки на березі Тихого океану, на днях придбав ще одну біля Малібу за 27 000 000 доларів. Продавець - містер Vincent Viola - купив те майно у 2006 році за 11 000 000 доларів. Ось вам і ефективність... Джерело: http://ednews.net/en/news/culture/22257 ... inet-picks
Особисті поради інвесторам "для себе": - ріелтори Туреччини зазвичай "накручуть" на вартість нерухомості 6 відсотків. - за весь час зустрів 1 (одного) ріелтора, що хтів заробити на купівлі-продажу квартири усього 2000 лір. На той час приблизно 300 доларів). За моєю думкою, сьогодні турецкі ріелтори - які не знають російської мови та не читають дурниці на не скажу яких форумах, дивлячись на попит на нерухомість, причому на нову елегантну за сучасними проектами - накручують - я не впевнений - але мені так здалося - до 50 000 лір на кожному об"єкті. То до 10 000 доларів. Цікава власна подробиця, виступаю в ролі радника-перекладача: ріелтор - такий собі франт у модному "пінджаку" - називає ціну в 550 000 лір. Торгуються за знижку в 10 000 лір. Це на фоні 550 000. Йок фірсат! Немає знижки! - ні в якому разі не зв"язуватися із росіянами - в тих зовсім міри немає. - дуже важко вийти на продаж від реального володаря квартири. Можливо, але важко. Зазвичай ріелтори укладають Договір із власником нового будинка на 100 відсотковий ексклюзивний продаж. Не стосується вторинного ринку. - якщо в прайсі вказуть ціну в євро/ойро - тікати і швидко. Але зустрічаються реальні власники, які - бачучі в вас іноземця - можуть набрати на калькуляторі мобілки просто для вашого задоволення ціну в доларах, наприклад так: 125 000.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.
Кстати, интересные наблюдения: Фейсбук. Группа украинской диаспоры в Турции. Темы: любовь, секс, тортики, путешествия, советы куда поехать. Фейсбук. Группа украинских друзей в Украине. Темы: обманули, газ, дорого, "всех порешу", козлы, мало платят!
Вы, airmax78, хотите, чтобы вторые приехали к первым и стали соседями? Я - нет!
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
airmax78 написав:О польском не знаю. От украинского - не в восторге. Турецкий, судя по рассказам Акурта, мне может подойти.
А если вам кто-то расскажет сказки из "Тысяча и одной ночи" вы в Египет чемодан соберете? И что можно узнать о менталитете у человека не знающего языка и не работающего там? Как любят гостей с деньгами? Так это есть во всех странах.
Это очень забавно, но в наши дни ветка этого форума о киевской недвижимости стала наиболее активной в деле покупки недвижимости за границей.
Естественно, НИКТО из активных участников форума никакую недвижимость за рубежом не купил: денюх нету.
Но нам чего бы и не почитать умные мысли. По старой глупой традиции дают ссылки на сайты российского агрессора. Что же, почитаем. Смеемся. Данные - неверные. Кто бы сомневался. Итак, по материалам сайта
Читаем про Турцию (в тексте будут мои комментарии):
В Средиземноморском регионе расположены 3 основных курорта: Анталия, Аланья и Кемер. (правда) В Анталии средняя стоимость квартиры – 60 тыс. евро; (правда) В Кемере квартира стоит 55 тыс. Виллу можно приобрести за 80-90 тыс. В Алании квартиры стартуют от 30 тыс, дома – от 150 тыс. (правда, Алания - это совсем другой "коленкор", сельский курортный поселок) Чрезвычайно привлекательны для вложений курорты Бодрум и Мармарис в Эгейском регионе. Виллы здесь предлагают за 150-220 тыс., а квартиры – за 55-80 тыс. (не имею информации).
Налоги на недвижимость в Турции При покупке недвижимости в Турции налоги составляют до 3,5% от стоимости объекта недвижимости.
(Неправда. Одноразовый налог на покупку недвижимости - 4 процента от заявленной продавцом цены.)
После покупки владелец платит налог жилого фонда – 0.11%-0,22% от стоимости жилья, а также налог на поддержание чистоты – 25-35 евро в год.
(неправда. Владелец недвижимости платит налог на недвижимость не "после покупки недвижимости", а один раз в год без жесткой привязки ко времени. Например, я купил квартиру в сентябре 2017, налог заплатил за 2018 год в ноябре в сумме 105 лир или примерно 18 долларов на момент платежа. "НАЛОГ на поддержание чистоты" - придуман борзописцами российского издания. Нет вообще такого налога. Следить за чистотой улиц - задача Мэрии турецкого города.)
Содержание недвижимости в Турции В стоимость содержания жилья в Турции входит обязательное страхование от землетрясения – 80-130 евро в год. (НЕПРАВДА! "Обязательное страхование недвижимости" не является обязательным, этого-первых, а во-вторых - составляет примерно 0,1 процент от суммы оценки недвижимости ПРЕДЫДУЩИМ владельцем. Например, такая страховка мне обходится в 90 лир или в 15 долларов в год. Под "обязательным" следует понимать только то, что при первичном подключении электроэнергии и водоснабжения вы должны показать такой Договор страхования.)
Вода и электричество оплачиваются по счетчикам. Содержание квартиры площадью 50 кв.м. достигает 1000 евро в год.
Неправда. "Содержание" квартиры составляет: - квартплата aydat аналог нашей квартплаты в ОСББ - от 70 до 200 лир в месяц - или от 12 до 35 евро в месяц, в год - 12х(12...35)=144-420 евро в год. - электроэнергия - цена 1 кВтчаса на сегодня 0,48 лиры за 1 кВтчас или 0,08 евро за 1 кВтчас - насколько мне известно, самая низкая цена в Европе. Предположим, вы расходуете в месяц 150 кВтчас (я не более 100), тогда 150х0,08х12=144 евро в год. - вода - цена 1 куб.м - 3 лиры или 0,5 евро 1 куб.м. (насколько мне известно, САМАЯ НИЗКАЯ цена в Европе, ниже, чем, например, в Венгрии в 6 раз). Тогда при потреблении - скажем, в 10 куб.м. в месяц: 10Х0,5х12=60 евро в год. - телефонная связь и интернет: 60 лир в месяц или 10 евро в месяц или 120 евро в год.
Итого: 144+144+60+120=468 евро в год. Итого, российские барышни обманывают БОЛЕЕ, чем в 2 раза... Это при том, что я все расходы взял по максимуму. Ну, барышни они такие... Господа, не читайте советских газет перед обедом. А если читаете, относитесь критически.
P.S. В Анталии яркое солнце и голубое небо, днем +19, вода в море +20. В море не купаются: легко получить бронхит. Антибиотики в аптеке продаются - европейская и американская практика - только по рецепту.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Зимнее солнцестояние: Самый короткий день в 2018 году - ночь с пятницы на субботу 22 декабря была самой длинной в году. Об ее окончании ровно в 6.57 объявил муэдзин, пропевший из мечети по-соседству.
Самое время начать новую жизнь или новое дело.
airmax78 написав:Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.
Присматриваться самое то... Новая жизнь неожиданно началась на ветке киевской недвижимости: активную жизнь начали стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, специалисты по открытым/закрытым теплогенераторам и так далее... очень забавно... я читаю с удовольствием....
Дополнительная информация для размышления пришла сегодня в 9 утра из Стокгольма. Приятель пишет (цитата): "У друга угнали Киа Sportage новый в Днепре с Левобережного 3. Я думал в Украине все налаживается. Раньше только хорошие машины тырили, которые популярные и дорогие на б/у рынке, а теперь все подряд походу..."
ПАРКОВКИ ДЛЯ УКРАИНЦА ЗА КОРДОНОМ
Автор имеет опыт парковаться на своем или арендованном авто в разных странах Европы и в США. Конечно, жаба давит платить свои кровные евро за парковку вблизи Пражского града или какого-нибудь Вавеля... Еще больше жаба давит, когда надо заплатить 25-30 евро за парковку где-нибудь в утопающей Венеции. Я уже не говорю за славную Флоренцию. Труднее всего парковаться в Париже: или плати 26 евро или долго-долго надо ездить по улицам Парижа в поисках свободных 4,5 м асфальта: парковка с 19-00 до 9-00 везде бесплатная... Главное, потом не забыть, где бросил авто... Слегка напрягают правила парковки авто в США. По большому счету - они самые бесплатные из всех бесплатных в мире, хотя и стоят дорого. Там же как: хочешь припарковаться на улице - сперва одень очки (раскрой глаза) и изучи табличку на столбе про правила парковки. Все просто: ЗЕЛЕНЫМ цветом - это то, что можно, например. парковаться бесплатно на 2 часа все дни недели. КРАСНЫМ цветом - то, что нельзя, например, каждый четверг с 04-00 до 06-00 (будет уборка улицы) - нельзя. Поставил на 2 часа - забрал через 120 минут - или переехал на 1 корпус авто вперед/назад - ты герой. Замешкался - штраф 64 доллара. Ну что же, бывает... Шикарнее бывает только в Турции: парковки в 99% случаев бесплатные. Крайне редко вы увидите платную парковку в самом что ни на самом центре - плата от 6 лир в час до 7 лир за весь день. Самое главное: абсолютно везде в Анталии авто на ночь человек оставляет прямо на улице под окнами своего дома. Совершенно безопасно. Здесь никто и никогда не вскроет ваше авто и не украдет барсетку с 1000 долларов заначки от жены или ноутбук. Признаюсь: этой осенью 2 раза нечаянно бросал авто на весь день с открытым стеклом на улице у своего дома. В авто лежали и смартфоны, и бумажник со всеми документами. Забавно смотреть, как всю ночь стоят на улице мотороллеры и мотоциклы. Закрыты они на "велосипедные замки". И никто не сливает бензин, или откручивает колеса... Вот так люди живут.... Дикие... Я вот забыл: не это ли называется "качество жизни"?
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)