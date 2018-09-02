Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:10

Это очень забавно, но в наши дни ветка этого форумастала наиболее активной в деле покупки недвижимости за границей.Естественно, НИКТО из активных участников форума никакую недвижимость за рубежом не купил: денюх нету.Но нам чего бы и не почитать умные мысли.По старой глупой традиции дают ссылки на сайты российского агрессора.Что же, почитаем.Смеемся. Данные - неверные.Кто бы сомневался.Итак, по материалам сайтаЧитаем про Турцию (в тексте будут мои комментарии):В Средиземноморском регионе расположены 3 основных курорта: Анталия, Аланья и Кемер.(правда)В Анталии средняя стоимость квартиры – 60 тыс. евро;(правда)В Кемере квартира стоит 55 тыс. Виллу можно приобрести за 80-90 тыс.В Алании квартиры стартуют от 30 тыс, дома – от 150 тыс.(правда, Алания - это совсем другой "коленкор", сельский курортный поселок)Чрезвычайно привлекательны для вложений курорты Бодрум и Мармарис в Эгейском регионе. Виллы здесь предлагают за 150-220 тыс., а квартиры – за 55-80 тыс.(не имею информации).Налоги на недвижимость в ТурцииПри покупке недвижимости в Турции налоги составляют до% от стоимости объекта недвижимости.(Неправда. Одноразовый налог на покупку недвижимости - 4 процента от заявленной продавцом цены.)После покупки владелец платит налог жилого фонда – 0.11%-0,22% от стоимости жилья, а также налог на поддержание чистоты – 25-35 евро в год.(неправда. Владелец недвижимости платит налог на недвижимость не "после покупки недвижимости", а один раз в год без жесткой привязки ко времени. Например, я купил квартиру в сентябре 2017, налог заплатил за 2018 год в ноябре в сумме 105 лир или примерно 18 долларов на момент платежа. "НАЛОГ на поддержание чистоты" - придуман борзописцами российского издания. Нет вообще такого налога. Следить за чистотой улиц - задача Мэрии турецкого города.)Содержание недвижимости в ТурцииВ стоимость содержания жилья в Турции входит обязательное страхование от землетрясения – 80-130 евро в год.(НЕПРАВДА! "Обязательное страхование недвижимости" не является обязательным, этого-первых, а во-вторых - составляет примерно 0,1 процент от суммы оценки недвижимости ПРЕДЫДУЩИМ владельцем. Например, такая страховка мне обходится в 90 лир или в 15 долларов в год. Под "обязательным" следует понимать только то, что при первичном подключении электроэнергии и водоснабжения вы должны показать такой Договор страхования.)Вода и электричество оплачиваются по счетчикам.Содержание квартиры площадью 50 кв.м. достигает 1000 евро в год.Неправда. "Содержание" квартиры составляет:- квартплатааналог нашей квартплаты в ОСББ - от 70 до 200 лир в месяц - или от 12 до 35 евро в месяц, в год - 12х(12...35)=144-420 евро в год.- электроэнергия - цена 1 кВтчаса на сегодня 0,48 лиры за 1 кВтчас или 0,08 евро за 1 кВтчас - насколько мне известно, самая низкая цена в Европе. Предположим, вы расходуете в месяц 150 кВтчас (я не более 100), тогда 150х0,08х12=144 евро в год.- вода - цена 1 куб.м - 3 лиры или 0,5 евро 1 куб.м. (насколько мне известно, САМАЯ НИЗКАЯ цена в Европе, ниже, чем, например, в Венгрии в 6 раз). Тогда при потреблении - скажем, в 10 куб.м. в месяц: 10Х0,5х12=60 евро в год.- телефонная связь и интернет: 60 лир в месяц или 10 евро в месяц или 120 евро в год.Итого: 144+144+60+120=468 евро в год.Итого, российские барышни обманывают БОЛЕЕ, чем в 2 раза...Это при том, что я все расходы взял по максимуму.Ну, барышни они такие...Господа, не читайте советских газет перед обедом.А если читаете, относитесь критически.В Анталии яркое солнце и голубое небо, днем +19, вода в море +20. В море не купаются: легко получить бронхит. Антибиотики в аптеке продаются - европейская и американская практика - только по рецепту.