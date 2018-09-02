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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:49

Чомусь більшість вважає, що треба виїхати за кордон, когось - за звичкою - надурити - купити квартиру і відразу її продати із прибутком в 30 відсотків, і не менше. Смішні панове...

Якщо хочуть так заробити - мішок грошви із неба - то треба робити так, як відомий актор Лєонардо ді Капріо, який в наші дні став "земельним інвестором" і скуповує земельні ділянки на березі Тихого океану, на днях придбав ще одну біля Малібу за 27 000 000 доларів.
Зображення
Продавець - містер Vincent Viola - купив те майно у 2006 році за 11 000 000 доларів.
Ось вам і ефективність...
Джерело: http://ednews.net/en/news/culture/22257 ... inet-picks

Особисті поради інвесторам "для себе":
- ріелтори Туреччини зазвичай "накручуть" на вартість нерухомості 6 відсотків.
- за весь час зустрів 1 (одного) ріелтора, що хтів заробити на купівлі-продажу квартири усього 2000 лір. На той час приблизно 300 доларів). За моєю думкою, сьогодні турецкі ріелтори - які не знають російської мови та не читають дурниці на не скажу яких форумах, дивлячись на попит на нерухомість, причому на нову елегантну за сучасними проектами - накручують - я не впевнений - але мені так здалося - до 50 000 лір на кожному об"єкті. То до 10 000 доларів. Цікава власна подробиця, виступаю в ролі радника-перекладача: ріелтор - такий собі франт у модному "пінджаку" - називає ціну в 550 000 лір.
Торгуються за знижку в 10 000 лір. Це на фоні 550 000.
Йок фірсат! Немає знижки!
- ні в якому разі не зв"язуватися із росіянами - в тих зовсім міри немає.
- дуже важко вийти на продаж від реального володаря квартири. Можливо, але важко. Зазвичай ріелтори укладають Договір із власником нового будинка на 100 відсотковий ексклюзивний продаж. Не стосується вторинного ринку.
- якщо в прайсі вказуть ціну в євро/ойро - тікати і швидко. Але зустрічаються реальні власники, які - бачучі в вас іноземця - можуть набрати на калькуляторі мобілки просто для вашого задоволення ціну в доларах, наприклад так: 125 000.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:59

Это уж точно...

Кстати, интересные наблюдения:
Фейсбук. Группа украинской диаспоры в Турции. Темы: любовь, секс, тортики, путешествия, советы куда поехать.
Фейсбук. Группа украинских друзей в Украине. Темы: обманули, газ, дорого, "всех порешу", козлы, мало платят!

Вы, airmax78, хотите, чтобы вторые приехали к первым и стали соседями?
Я - нет!
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:31

  airmax78 написав:О польском не знаю. От украинского - не в восторге. Турецкий, судя по рассказам Акурта, мне может подойти.


А если вам кто-то расскажет сказки из "Тысяча и одной ночи" вы в Египет чемодан соберете?
И что можно узнать о менталитете у человека не знающего языка и не работающего там?
Как любят гостей с деньгами? Так это есть во всех странах.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:10

Это очень забавно, но в наши дни ветка этого форума о киевской недвижимости стала наиболее активной в деле покупки недвижимости за границей.

Естественно, НИКТО из активных участников форума никакую недвижимость за рубежом не купил: денюх нету.

Но нам чего бы и не почитать умные мысли.
По старой глупой традиции дают ссылки на сайты российского агрессора.
Что же, почитаем.
Смеемся. Данные - неверные.
Кто бы сомневался.
Итак, по материалам сайта

https://immigrantinvest.com/blog/real-e ... pe/#Turkey

Читаем про Турцию (в тексте будут мои комментарии):

В Средиземноморском регионе расположены 3 основных курорта: Анталия, Аланья и Кемер.
(правда)
В Анталии средняя стоимость квартиры – 60 тыс. евро;
(правда)
В Кемере квартира стоит 55 тыс. Виллу можно приобрести за 80-90 тыс.
В Алании квартиры стартуют от 30 тыс, дома – от 150 тыс.
(правда, Алания - это совсем другой "коленкор", сельский курортный поселок)
Чрезвычайно привлекательны для вложений курорты Бодрум и Мармарис в Эгейском регионе. Виллы здесь предлагают за 150-220 тыс., а квартиры – за 55-80 тыс.
(не имею информации).

Налоги на недвижимость в Турции
При покупке недвижимости в Турции налоги составляют до 3,5% от стоимости объекта недвижимости.

(Неправда. Одноразовый налог на покупку недвижимости - 4 процента от заявленной продавцом цены.)

После покупки владелец платит налог жилого фонда – 0.11%-0,22% от стоимости жилья, а также налог на поддержание чистоты – 25-35 евро в год.

(неправда. Владелец недвижимости платит налог на недвижимость не "после покупки недвижимости", а один раз в год без жесткой привязки ко времени. Например, я купил квартиру в сентябре 2017, налог заплатил за 2018 год в ноябре в сумме 105 лир или примерно 18 долларов на момент платежа. "НАЛОГ на поддержание чистоты" - придуман борзописцами российского издания. Нет вообще такого налога. Следить за чистотой улиц - задача Мэрии турецкого города.)

Содержание недвижимости в Турции
В стоимость содержания жилья в Турции входит обязательное страхование от землетрясения – 80-130 евро в год.
(НЕПРАВДА! "Обязательное страхование недвижимости" не является обязательным, этого-первых, а во-вторых - составляет примерно 0,1 процент от суммы оценки недвижимости ПРЕДЫДУЩИМ владельцем. Например, такая страховка мне обходится в 90 лир или в 15 долларов в год. Под "обязательным" следует понимать только то, что при первичном подключении электроэнергии и водоснабжения вы должны показать такой Договор страхования.)

Вода и электричество оплачиваются по счетчикам.
Содержание квартиры площадью 50 кв.м. достигает 1000 евро в год.

Неправда. "Содержание" квартиры составляет:
- квартплата aydat аналог нашей квартплаты в ОСББ - от 70 до 200 лир в месяц - или от 12 до 35 евро в месяц, в год - 12х(12...35)=144-420 евро в год.
- электроэнергия - цена 1 кВтчаса на сегодня 0,48 лиры за 1 кВтчас или 0,08 евро за 1 кВтчас - насколько мне известно, самая низкая цена в Европе. Предположим, вы расходуете в месяц 150 кВтчас (я не более 100), тогда 150х0,08х12=144 евро в год.
- вода - цена 1 куб.м - 3 лиры или 0,5 евро 1 куб.м. (насколько мне известно, САМАЯ НИЗКАЯ цена в Европе, ниже, чем, например, в Венгрии в 6 раз). Тогда при потреблении - скажем, в 10 куб.м. в месяц: 10Х0,5х12=60 евро в год.
- телефонная связь и интернет: 60 лир в месяц или 10 евро в месяц или 120 евро в год.

Итого: 144+144+60+120=468 евро в год.
Итого, российские барышни обманывают БОЛЕЕ, чем в 2 раза...
Это при том, что я все расходы взял по максимуму.
Ну, барышни они такие...
Господа, не читайте советских газет перед обедом.
А если читаете, относитесь критически.

P.S. В Анталии яркое солнце и голубое небо, днем +19, вода в море +20. В море не купаются: легко получить бронхит. Антибиотики в аптеке продаются - европейская и американская практика - только по рецепту.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:29

Зимнее солнцестояние: Самый короткий день в 2018 году - ночь с пятницы на субботу 22 декабря была самой длинной в году.
Об ее окончании ровно в 6.57 объявил муэдзин, пропевший из мечети по-соседству.

Самое время начать новую жизнь или новое дело.
  airmax78 написав:Смотрим, смотрим на Анталию. Турция - одно из немногих мест, где такие нищеброды как мы, могут поселиться на берегу Средиземного моря. Смотрим, но, пока, не покупаем. Присматриваемся. Побережье большое - всем нищебродам хватит.


Присматриваться самое то...
Новая жизнь неожиданно началась на ветке киевской недвижимости: активную жизнь начали стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, специалисты по открытым/закрытым теплогенераторам и так далее... очень забавно... я читаю с удовольствием....

Дополнительная информация для размышления пришла сегодня в 9 утра из Стокгольма.
Приятель пишет (цитата):
"У друга угнали Киа Sportage новый в Днепре с Левобережного 3. Я думал в Украине все налаживается. Раньше только хорошие машины тырили, которые популярные и дорогие на б/у рынке, а теперь все подряд походу..."

ПАРКОВКИ ДЛЯ УКРАИНЦА ЗА КОРДОНОМ

Автор имеет опыт парковаться на своем или арендованном авто в разных странах Европы и в США.
Конечно, жаба давит платить свои кровные евро за парковку вблизи Пражского града или какого-нибудь Вавеля...
Еще больше жаба давит, когда надо заплатить 25-30 евро за парковку где-нибудь в утопающей Венеции. Я уже не говорю за славную Флоренцию. Труднее всего парковаться в Париже: или плати 26 евро или долго-долго надо ездить по улицам Парижа в поисках свободных 4,5 м асфальта: парковка с 19-00 до 9-00 везде бесплатная... Главное, потом не забыть, где бросил авто...
Слегка напрягают правила парковки авто в США. По большому счету - они самые бесплатные из всех бесплатных в мире, хотя и стоят дорого.
Там же как: хочешь припарковаться на улице - сперва одень очки (раскрой глаза) и изучи табличку на столбе про правила парковки. Все просто: ЗЕЛЕНЫМ цветом - это то, что можно, например. парковаться бесплатно на 2 часа все дни недели. КРАСНЫМ цветом - то, что нельзя, например, каждый четверг с 04-00 до 06-00 (будет уборка улицы) - нельзя. Поставил на 2 часа - забрал через 120 минут - или переехал на 1 корпус авто вперед/назад - ты герой. Замешкался - штраф 64 доллара. Ну что же, бывает...
Шикарнее бывает только в Турции: парковки в 99% случаев бесплатные. Крайне редко вы увидите платную парковку в самом что ни на самом центре - плата от 6 лир в час до 7 лир за весь день.
Самое главное: абсолютно везде в Анталии авто на ночь человек оставляет прямо на улице под окнами своего дома.
Совершенно безопасно. Здесь никто и никогда не вскроет ваше авто и не украдет барсетку с 1000 долларов заначки от жены или ноутбук.
Признаюсь: этой осенью 2 раза нечаянно бросал авто на весь день с открытым стеклом на улице у своего дома. В авто лежали и смартфоны, и бумажник со всеми документами.
Забавно смотреть, как всю ночь стоят на улице мотороллеры и мотоциклы.
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Закрыты они на "велосипедные замки". И никто не сливает бензин, или откручивает колеса...
Зображення
Вот так люди живут.... Дикие... Я вот забыл: не это ли называется "качество жизни"?
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:35

РОЗВАГИ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ

"Любов приходить і йде без нужди -
А їсти хочеться - на жаль - завжди"... - відома фраза, яку в ці дні жваво обговорюють учасники форуму на гілці київської нерухомості.
А що там обговорювати? Достатньо піти на ринок "Шувар" у Львові:
- помідори та огірки - по 50... (в Туреччині - 3 ліри - 15 гривень)...
- перець солодкий - 85... (в Туреччині - 3-7 лір - до 35 гривень)...
- авокадо - 50 гривень... (в Туреччині по 2-3 ліри, то по 10-15 гривень)...
- помаранчі - 40 гривень (в Туреччині 1 ліра - 5 гривень)...
- манадарини - 35 гривень (в Туреччині 1 ліра - 5 гривень)...
Купив то се, то те - трохи перекусити до столу - вже 2 000 гривень немає.

Хочеться хліба та видовищ?
Нема питань.
Пекарня за рогом мого будинка. Паляниця українська. Прямо з печі. Звертаю увагу - вага 1 (один) кіло а не 450 грамів із розпушувачами. 5 лір або 25 гривень.
Зображення
Захотіли "Вечори на хуторі поблизу Диканьки"? Не питання: прямо в мерії району Коняалти - то мій район - мюзікл. 21 грудня.
Зображення
Представляє особисто Генеральний консул України в Анталії В"ячеслав Хоменко...Зображення
Звісно відвідани - безкоштовно. Вакулу (він ліворуч на фото) грав Дмитро, він раніше мешкав у Києві.
Всі актори - місцеві украінці. Доречі, на святковому вечері за тиждень до цього на честь Святого Миколая побувало в Анталії 150 (!!!) дітей і всі отримали від Генерального консульства чудові смачні подарунки!

Ну а я "гострю лижі": вивчаю та готуюсь на новий чудовий гірськолижний курорт Ерджієс - неподалік від Кайсері - на центральному сході Туреччини.
Від Анталії:
- літаком - прямі рейси, від 60 доларів квиток в два боки.
- на авто - 625 км - 7,5 годин...
Дивимося веб-камеру:
http://www.erciyeskayakmerkezi.com/tekir-seyir.html

Квитки:
- 1 день - 70 лір (13 доларів), для студентів - 55 лір. На різницію в 70-55=15 лір студент може смачно пообідати на горі, що дуже добре!
Зображення
- прокат лиж або сноубордів - 40 лір на день (200 гривень).
- прокат касок гірськолижних (я завжди - у касці!) - 10 лір - 50 гривень.
Зображення
- сама приємна несподіванка: готель IBIS Kaуseri - 25 (двадцять п"ять) доларів номер на двох, із сніданком - будете сміятися - 28 доларів. Ще будете сміятися: приймають із собаками, то для мене - саме головне! (перетримка собак у Львові або в Дніпрі - 120-150 гривень/доба)
Це вам не Буковель, де філіжанка кави коштує стільки ж, скільки обручка із смарагдом....
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:54

akurt Расскажите потом о наслаждении каждый день ездить до подъемников 27 км :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:48

Очень даже ездим, а что не так?

У меня тактика выработана давно: лучше снимать ОТЛИЧНЫЙ отель не у самого подъемника и ездить, чем снять ночлежку и платить втридорога.
Покатаетесь на лыжах с моё - научитесь поступать мудро!
Вариант 1. Моя любимая Северная Италия. Отель ТОЛЬКО MALDER - городок Soraga - такого обслуживания, такого чисто итальянского ресторана (семейный отель) и такого плавательного закрытого бассейна еще надо поискать. Смотрим, сколько я еду до подъемника в Canazei:
Зображення
Кстати, по дороге есть пара зон катания, но я люблю Канацей! 15 км по горному каньону с прекрасной горной рекой и среди зелени - после каталки на высоте более 2,2 км - райское наслаждение.
Приехал - бокал Просекко - и в бассейн! Рекомендую!

Вариант 2. Моя всё также любимая Северная Италия - город чуть дальше - Moena. Так было 1 раз - на каком то неожиданно английском туристическом сайте "хватанул" акцию на 4-х звездочный отель в Италии на неделю с полупансионом и плавательным бассейном по какой-то неимоверной цене в 350 евро (!!!) на неделю (на двоих с полупансионом!!!! На рецепшн сотрудница сама опешила от такой цены).
Грех не насладиться настоящим итальянским ужином, который дядя в черном фраке и белой накрахмаленной сорочке подаёт грациозно к столу. Тут не грех заказать и за 15 евро бутылочку красного из провинции Тренто...
Зображення
Прекрасный плавательный бассейн перед ужином. Рекомендую!

Вариант 3. Моя невероятно любимая Северная Италия. Захотелось экзотики и новой зоны катания на Кронплац!
Ловлю опять акцию - о! Четверка! Отель Hotel Alte Muehle основан в 1925 году! К завтраку - шампанское (не шучу)! Номер с видом на средневековый чудесно сохранившийся замок Castel Taufers!
В коридорах отеля в рамках раритеты - основатель был мэром этого города - настоящие документы тех лет с настоящими подписями и оригиналами фото - невероятно интересно!
Берем! Где там он?
Зображення

Нет ни-ка-ких проблем!
Делюсь опытом. Учитесь.
Кстати, сделал расчеты: неделя горнолыжного отдыха на двоих, включая проезд, проживание, питание и аренда лыж (мои проверенные комплекты лыж и ботинок, к моему большому сожалению, сейчас в Украине, все другое - со мною) мне обходится в 500 (пятьсот) долларов.
Для сравнения: обычно неделя пребывания в Северной Италии обходится в 1 000 (одну тысячу) евро на человека.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56

Рождество Христово. 25 декабря. Днепр.
Плюс один, везде говно, вода и грязь, все перепуганные, в магазах дикий гипертрофированный ажиотаж, все тарятся жрачкой и бухлом, как вроде бы последний день живут!!!! Ведро оливье нужно ж наколотить и выпить пару литров водяры!!!! Короче у гастроэнтерологов работы будет непочатый край!!!! Это ж мы эгэгей!!!!!

Рождество Христово. 25 декабря. Анталия.
Плюс 19. Сухо, тихо, спокойно, облачно. Подешевел с утра бензин... 5,96 лиры литр... еще вчера был по 6,22...
Цены в лирах на фото нужно умножать на 5.
Приватбанк списывает с карты по 5,26...
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Скупились... еле дотащили вдвоем домой...
Апельсинов на фреш по 1,5 лиры крупных взял на 10 лир...
10 лир = 50 гривен.
Мандарины - 1,5 лиры. Грейпфруты - 2 лиры.
Инжир сушеный - 25 лир.
Подорожали гранаты - 4-5 лир за 1 кг. Но крупные...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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