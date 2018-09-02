Додано: Вів 25 гру, 2018 17:29

Про балконы.

Да, еле дотащили от парковки авто у дома до квартиры вдвоем: мы ходим на рынок один раз в неделю - по вторникам. Тут в каждом микрорайоне работает рынок в определенный день - у нас - по вторникам. Обычно закупаем всё - от картофеля и кабачков до козьего сыра, оливок, домашних яиц и грейпфрутов. Еженедельные затраты на все - 100-130 лир (примерно 500-700 гривен).На самом деле балконы стеклят не все. По моим прикидкам - застеклены балконы не более, чем в 20 процентах случаев.Методика остекления другая, не такая, как у нас: панели пластиковые высотой от пола балкона до потолка, вставляются внутрь балкона, состоят из панелей шириной примерно в 60 см.На любителя. Я не стеклил, не вижу необходимости.Под кондиционеры в большинстве случаев по проекту дома устроены технологические шахты: снаружи они закрыты декоративными листами с прорезями в виде горизонтальных отверстий или в виде чего-то напоминающих цветы, ночью часто с подсветкой - элемент декора здания, там и спрятаны наружные блоки - идея в том, чтобы убрать с фасада, и чтобы не попадали солнечные лучи. У меня таких технологических шахт 2 - но есть стены дома, где их нет, вот там размещают снаружи.Вот как выглядят два моих наружных блока в технологической шахте - доступ к ним с лестничной клетки.Квартиры продаются либо без кондиционеров, но с полностью проведенными для их установки коммуникациями - трубами для хладоагента и электрическими проводами, либо уже с установленными кондиционерами в каждой комнате. Последнее время вижу больше второй вариант.Вот это картинка с сайта застройщика нового комплекса из двух домов - там квартиры очень приличные 2+1 - в продаже примерно по 400 000 лир (75 000 долларов - ремонт и техника - все "под ключ" - с бытовой техникой и кондиционерами) - так вот там все наружные блоки уже установленных кондиционеров Daikin вынесены на специально предусмотренные панели, которые я показал красным цветом. Эти фасады смотрят на Запад.