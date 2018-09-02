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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:25

  akurt написав:Зображення
Закрыты они на "велосипедные замки". И никто не сливает бензин, или откручивает колеса...
Вот так люди живут.... Дикие... Я вот забыл: не это ли называется "качество жизни"?

Судя по остекленным балконам и кондерам на фасаде, видно, что наши люди обживают побережье Анталии.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:33

  akurt написав:Рождество Христово. 25 декабря. Днепр.
в магазах дикий гипертрофированный ажиотаж, все тарятся жрачкой и бухлом, как вроде бы последний день живут!!!!

Рождество Христово. 25 декабря. Анталия.

Скупились... еле дотащили вдвоем домой...


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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:29

Да, еле дотащили от парковки авто у дома до квартиры вдвоем: мы ходим на рынок один раз в неделю - по вторникам. Тут в каждом микрорайоне работает рынок в определенный день - у нас - по вторникам. Обычно закупаем всё - от картофеля и кабачков до козьего сыра, оливок, домашних яиц и грейпфрутов. Еженедельные затраты на все - 100-130 лир (примерно 500-700 гривен).

Про балконы. На самом деле балконы стеклят не все. По моим прикидкам - застеклены балконы не более, чем в 20 процентах случаев.
Методика остекления другая, не такая, как у нас: панели пластиковые высотой от пола балкона до потолка, вставляются внутрь балкона, состоят из панелей шириной примерно в 60 см.
На любителя. Я не стеклил, не вижу необходимости.
Под кондиционеры в большинстве случаев по проекту дома устроены технологические шахты: снаружи они закрыты декоративными листами с прорезями в виде горизонтальных отверстий или в виде чего-то напоминающих цветы, ночью часто с подсветкой - элемент декора здания, там и спрятаны наружные блоки - идея в том, чтобы убрать с фасада, и чтобы не попадали солнечные лучи. У меня таких технологических шахт 2 - но есть стены дома, где их нет, вот там размещают снаружи.
Вот как выглядят два моих наружных блока в технологической шахте - доступ к ним с лестничной клетки.
Зображення
Квартиры продаются либо без кондиционеров, но с полностью проведенными для их установки коммуникациями - трубами для хладоагента и электрическими проводами, либо уже с установленными кондиционерами в каждой комнате. Последнее время вижу больше второй вариант.

Вот это картинка с сайта застройщика нового комплекса из двух домов - там квартиры очень приличные 2+1 - в продаже примерно по 400 000 лир (75 000 долларов - ремонт и техника - все "под ключ" - с бытовой техникой и кондиционерами) - так вот там все наружные блоки уже установленных кондиционеров Daikin вынесены на специально предусмотренные панели, которые я показал красным цветом. Эти фасады смотрят на Запад.
Зображення
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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