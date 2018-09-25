Судя по остекленным балконам и кондерам на фасаде, видно, что наши люди обживают побережье Анталии.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:25
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:33
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:29
Да, еле дотащили от парковки авто у дома до квартиры вдвоем: мы ходим на рынок один раз в неделю - по вторникам. Тут в каждом микрорайоне работает рынок в определенный день - у нас - по вторникам. Обычно закупаем всё - от картофеля и кабачков до козьего сыра, оливок, домашних яиц и грейпфрутов. Еженедельные затраты на все - 100-130 лир (примерно 500-700 гривен).
Про балконы. На самом деле балконы стеклят не все. По моим прикидкам - застеклены балконы не более, чем в 20 процентах случаев.
Методика остекления другая, не такая, как у нас: панели пластиковые высотой от пола балкона до потолка, вставляются внутрь балкона, состоят из панелей шириной примерно в 60 см.
На любителя. Я не стеклил, не вижу необходимости.
Под кондиционеры в большинстве случаев по проекту дома устроены технологические шахты: снаружи они закрыты декоративными листами с прорезями в виде горизонтальных отверстий или в виде чего-то напоминающих цветы, ночью часто с подсветкой - элемент декора здания, там и спрятаны наружные блоки - идея в том, чтобы убрать с фасада, и чтобы не попадали солнечные лучи. У меня таких технологических шахт 2 - но есть стены дома, где их нет, вот там размещают снаружи.
Вот как выглядят два моих наружных блока в технологической шахте - доступ к ним с лестничной клетки.
Квартиры продаются либо без кондиционеров, но с полностью проведенными для их установки коммуникациями - трубами для хладоагента и электрическими проводами, либо уже с установленными кондиционерами в каждой комнате. Последнее время вижу больше второй вариант.
Вот это картинка с сайта застройщика нового комплекса из двух домов - там квартиры очень приличные 2+1 - в продаже примерно по 400 000 лир (75 000 долларов - ремонт и техника - все "под ключ" - с бытовой техникой и кондиционерами) - так вот там все наружные блоки уже установленных кондиционеров Daikin вынесены на специально предусмотренные панели, которые я показал красным цветом. Эти фасады смотрят на Запад.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:52
для сінусів, бідна Туреччина позичає дешевше
Україна позичає побохатому, не те що ніщебродна Туреччина
https://news.finance.ua/ru/news/-/44117 ... re-ekspert
http://piccy.info/view3/12855922/6d71dfba2a4532aa0009109261baabfc/800/
26 октября 2018 г. Министерство финанcов разместило суверенные еврооблигации на сумму 2 млрд долл., из которых 5-летний транш выпущен на сумму 750 млн долл. с доходностью 9%, а 9,5-летний транш — на сумму 1250 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.
Cреди глобальных выпусков еврооблигаций, проводившихся в октябре-ноябре 2018 г., суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих (см. табл.).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:02
Это что... ерунда...
Турецкая лира вот ведет себя совсем плохо: укрепляется и укрепляется...
Вы же не забыли, как тут горе-экономисты на моей ветке постили ужасы про землятресения, стирающие всё с земли, про полный и бесповоротный крах турецкой лиры, про султанов кровожадных, про полное отсутствие арматуры на стройках, про голодно-картофельные бунты, про недвигу, которую от голода выдают бесплатно...
Все это вместо того, чтобы изучать экономический феномен: как государству удалось удержать на месте цены на абсолютно все, несмотря на неуёмное желание банков раздавать людЯм мешки бабла по депозитам...
Сегодня, супермаркет МЕТРО.
Рыба Сибас - 18,99 лиры или примерно 100 гривен кг.
Самая дешевая была Кефаль - 15 лир или примерно 80 гривен кг. Крупная.
Креветки были свежие по 25 лир - достаточно крупные - и королевские по 70 лир (примерно 350 гривен кг).
Так и живем...
Для airmax78.
Фасад моего дома с улицы. Застеклен только 1 балкон - семья турков живет. Муж+жена. У мужа бизнес в Стамбуле. Туристический: автобусы.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 гру, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:40
Самым популярным городом у иностранцев остаётся Стамбул, где за ноябрь было продано 1922 объекта. За ним следуют Анталья (797) и Бурса (301). Большинство покупателей были иракцами (1003 сделки), следом идут иранцы (463), афганцы (261), россияне (261) и саудовцы (233).
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:48
Сегодня узнал: в Турции принят закон ограничения наценки риелторов: НЕ БОЛЕЕ +2 процента к цене квартиры.
Если перевести на понятный язык:
- отличная "трёшка" по новому проекту в новеньком доме - примерно 400 000 лир. Тогда 2 процента - это 8 000 лир. Много-мало? Это 4 минимальные зарплаты турка с Нового года. Это 2 месячные зарплаты зам.директора отеля 5 звезд в персоналом в 1000 сотрудников и числом отдыхающих в 3 000.
Ну, нормально...
- не новая трешка, но в 100 квадратов в спальном районе - примерно 160 000 лир; 2 процента - это 3 200 лир. Ну что, тоже пусть риелтор радуется: 2 месяца - жизнь в шоколаде. А сколько той работы? Поездил по ушам клиенту с часик...
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
В Турции есть необычный вид мошенничества. Мне кажется, в Украине такого нет.
Итак:
- мошенник ищет квартиру под сдачу сроком не менее, чем на год (а все, что на срок менее года - незаконно вообще).
- главное условие: у мошенника не должно быть НИКАКОГО имущества, даже автомобиля.
- мошенник вселяется (обычно вселяется семья такая: турок + его жена - с Украины).
- добросовестно платит первые 2 месяца квартплату, скажем , в сумме 1000 лир в месяц.
- с третьего месяца тупо перестает платить.
- арендодатель предъявляет претензии, мошенник говорит, что у него есть Договор на 1 год, а вот денег нет.
- арендодатель пытается отключить электроэнергию (иск от арендатора в суд), воду (иск от арендатора в суд), взломать двери и выселить (вызов полиции арендатором и заточение арендодателя в тюрьму за проникновение в частное помещение).
- вызов арендодателем полиции со словами: "Живет непонятно кто - выгоните!" Арендатор показывает полиции действующий Договор аренды, полиция уезжает.
- наём арендодателем юристов и подача документов в суд; судебная тяжба занимает срок от 6-ти месяцев до 10 лет).
В выигрыше все: арендодатель - моральный выигрыш после выселения, арендатор - выигрыш материальный в сумме неоплаченной арендной платы.
Для справки: суд не может принять решение в пользу арендодателя, так как арендатор типа малоимущий и ему негде и не за что жить: квартиры нет, автомобиля нет, денег по его словам нет.
Антракт.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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