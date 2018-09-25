Додано: Сер 26 гру, 2018 20:48

Сегодня узнал: в Турции принят закон ограничения наценки риелторов: НЕ БОЛЕЕ +2 процента к цене квартиры.

Если перевести на понятный язык:

- отличная "трёшка" по новому проекту в новеньком доме - примерно 400 000 лир. Тогда 2 процента - это 8 000 лир. Много-мало? Это 4 минимальные зарплаты турка с Нового года. Это 2 месячные зарплаты зам.директора отеля 5 звезд в персоналом в 1000 сотрудников и числом отдыхающих в 3 000.

Ну, нормально...

- не новая трешка, но в 100 квадратов в спальном районе - примерно 160 000 лир; 2 процента - это 3 200 лир. Ну что, тоже пусть риелтор радуется: 2 месяца - жизнь в шоколаде. А сколько той работы? Поездил по ушам клиенту с часик...



УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА



В Турции есть необычный вид мошенничества. Мне кажется, в Украине такого нет.

Итак:

- мошенник ищет квартиру под сдачу сроком не менее, чем на год (а все, что на срок менее года - незаконно вообще).

- главное условие: у мошенника не должно быть НИКАКОГО имущества, даже автомобиля.

- мошенник вселяется (обычно вселяется семья такая: турок + его жена - с Украины).

- добросовестно платит первые 2 месяца квартплату, скажем , в сумме 1000 лир в месяц.

- с третьего месяца тупо перестает платить.

- арендодатель предъявляет претензии, мошенник говорит, что у него есть Договор на 1 год, а вот денег нет.

- арендодатель пытается отключить электроэнергию (иск от арендатора в суд), воду (иск от арендатора в суд), взломать двери и выселить (вызов полиции арендатором и заточение арендодателя в тюрьму за проникновение в частное помещение).

- вызов арендодателем полиции со словами: "Живет непонятно кто - выгоните!" Арендатор показывает полиции действующий Договор аренды, полиция уезжает.

- наём арендодателем юристов и подача документов в суд; судебная тяжба занимает срок от 6-ти месяцев до 10 лет).

В выигрыше все: арендодатель - моральный выигрыш после выселения, арендатор - выигрыш материальный в сумме неоплаченной арендной платы.



Для справки: суд не может принять решение в пользу арендодателя, так как арендатор типа малоимущий и ему негде и не за что жить: квартиры нет, автомобиля нет, денег по его словам нет.



Антракт.

Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)