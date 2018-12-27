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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

to akurt:
Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции? :) Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул :)
Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:48

  change_pm написав:Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул :)
Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции.


Если не секрет чем зарабатываете на опостылевшей родине и на что собираетесь жить в благословенной Турции?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:17

  change_pm написав:to akurt:
Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции? :) Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул :)
Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно :(


Ну мой пост за 12 декабря удалили по непонятным мне причинам - там я все подробно описывал.
Если в двух словах:
- я разработал план из серии "Кому на Руси жить хорошо?" (Как вы знаете, Русь была только Киевская). Это был бизнес-план.
- я изучил вопрос: где в какой стране мира нас с вами ждут? Оказалось, нигде. Ну не совсем правда: все мои дети живут и работают в США. Все эти басни про Польшу, Венгрию и так далее оставьте сказочникам. Сейчас приятель пробивается в гражданство Венгрии - уже перевел туда как инвестиции 400 000 евро. И то дупль-пусто.
- оказалось, что Турция - наиболее лояльная к украинцам страна.
- на сегодня я имею ВНЖ Турции и прекрасно себя здесь чувствую; доходов, которые ежемесячно приходят с Украины, хватает с головой.
На сегодня - САМОЕ УМНОЕ И проверенное лично: сдавать в Украине 1-2-3 квартиры и жить припеваючи за границей, плюя в потолок так умело, чтобы не вернулось назад в бокал с шампанским.
Из беседы сегодня с одним типа крутым бизнесменом, что "колотит" бабло с утра до вечера, офис, секретарши и так далее (цитирую):
- ...мы топчемся на одном месте, и главное чтобы не минус... я даже не знаю ноль ли сейчас, и есть ли плюс...
- Ну, жив здоров бабло есть дитё растет уже хорошо...
- здоровья нет... это факт... деньги уходят на здоровье...
(конец цитат)

Напоминаю: цитаты.

Всю ночь сильный ветер. Днем солнечно, сухо. Плюс 14.
Мне нравится. В магазинах невероятные распродажи.
Waikiki Antalya сегодня:
- курточки демисезонные 110-190 лир ( примерно 550-1000 гривен). Большой выбор.
- джинсы мужские - 20-40 лир (примерно 100-200 гривен);
- сорочки мужские 20-40 лир (примерно 100-200 гривен); чуть не купил, ну очень классные...
- трусы мужские боксеры и слимс - 3 штуки - 20 лир - 100 гривен.
- бейсболки мужские - выбор штук 20 моделей от 9 лир (45 гривен) до 20 лир (100 гривен).
- спортивная серия - футболки для спортивной ходьбы и похода в горы - стоили 35 лир - сегодня 19,99. Купил. Дал купюру 20 лир - впервые за все время дали в руки монету в 1 (один) коруш на сдачу - никогда раньше не попадалась, новенькая, блестит, как николаевская золотая пятерка (у жены брата такая есть).
Спорт и горы мы любим...

P.S. Сегодня впервые за всю историю Анталии знаменитый университет Akdeniz university имел честь встречать на своей территории авто с украинскими номерами львовской регистрации, серия ВС. За рулем был я...
Мелочь, а за университет я рад...
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Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 гру, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, Waikiki... Вы можете позволить себе что-то по-приличнее.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:13

Я думаю, нельзя сравнивать украинский Waikiki и турецкий Waikiki.
Это разные вещи.
В украинском совсем другой ассортимент - я заходил пару раз и цены в ТРИ раза выше оригинального.
А так вы правы - кроме футболки спортивной серии я ничего не купил.
Просто у меня все для спорта есть.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:59

  shapo написав:
  change_pm написав:Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул :)
Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции.


Если не секрет чем зарабатываете на опостылевшей родине и на что собираетесь жить в благословенной Турции?


Удаленно работаю на иностранную компанию, а вы чем?

Медленно становлюсь лендлордом :) вот кстати новую тему открыл, надеюсь akurt не против, что тут прорекламируюсь, заходите, если есть что рассказать и поделиться Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:14

  shapo написав: Если не секрет чем зарабатываете на опостылевшей родине и на что собираетесь жить в благословенной Турции?


  change_pm написав:Удаленно работаю на иностранную компанию, а вы чем?


На месте в Киеве на отечественную строительную компанию
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:19

А чего же, господин change_pm... посмотрим, смогут ли господа хоть пару слов написать о недвиге за кордоном...
Всегда много-много важных вопросов...
В том числе по содержанию и коммунальным расходам...
Вчера счет на воду пришел - 26 лир в месяц стабильно... Это примерно 130 гривен в месяц.
Это за подачу и отвод холодной воды.
Горячая вода - бесплатно от солнечных батарей на крыше: сам с интересом изучаю, что такое "солнечная энергия": вот сегодня солнечно, ветрено, прохладно: днем максимальная температура недолго была +14 (в 8 утра было +8).
Что вы думаете, в душевой идет кипяток.... Вот что такое солнечная энергия!
Думаю, завтра придет счет за электроэнергию...

Однако также, как "Кролики - это не только ценный мех, но и 2-3 кг легкоусвояемого мяса...", так и недвижимость за кордоном - это еще и повод поговорить о "качестве жизни"...
Сегодня беседовал со своим бывшим шефом - он выехал в США в бурном и грустном 1999 году, когда ему исполнилось 65 (!!!) лет.
Вот в январе готовимся к юбилею - 85!
И жене - 84...
Жив - здоров курилка, ганяет по шатут Коннектикут на своем авто...
Живет в приличной трешке (two bedroom)...
Так-то вот...
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:33

  akurt написав: Что вы думаете, в душевой идет кипяток.... Вот что такое солнечная энергия!
Думаю, завтра придет счет за электроэнергию...


Тут вот интересно стоимость ремонта этой вот установки и когда приблизительно от дня начала эксплуатации, проблемы начинаются?
Пусть у вас она работает долго и беспроблемно.
change_pm
 
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