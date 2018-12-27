Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
to akurt: Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции? Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно
change_pm написав:Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции.
Если не секрет чем зарабатываете на опостылевшей родине и на что собираетесь жить в благословенной Турции?
change_pm написав:to akurt: Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции? Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно
Ну мой пост за 12 декабря удалили по непонятным мне причинам - там я все подробно описывал. Если в двух словах: - я разработал план из серии "Кому на Руси жить хорошо?" (Как вы знаете, Русь была только Киевская). Это был бизнес-план. - я изучил вопрос: где в какой стране мира нас с вами ждут? Оказалось, нигде. Ну не совсем правда: все мои дети живут и работают в США. Все эти басни про Польшу, Венгрию и так далее оставьте сказочникам. Сейчас приятель пробивается в гражданство Венгрии - уже перевел туда как инвестиции 400 000 евро. И то дупль-пусто. - оказалось, что Турция - наиболее лояльная к украинцам страна. - на сегодня я имею ВНЖ Турции и прекрасно себя здесь чувствую; доходов, которые ежемесячно приходят с Украины, хватает с головой. На сегодня - САМОЕ УМНОЕ И проверенное лично: сдавать в Украине 1-2-3 квартиры и жить припеваючи за границей, плюя в потолок так умело, чтобы не вернулось назад в бокал с шампанским. Из беседы сегодня с одним типа крутым бизнесменом, что "колотит" бабло с утра до вечера, офис, секретарши и так далее (цитирую): - ...мы топчемся на одном месте, и главное чтобы не минус... я даже не знаю ноль ли сейчас, и есть ли плюс... - Ну, жив здоров бабло есть дитё растет уже хорошо... - здоровья нет... это факт... деньги уходят на здоровье... (конец цитат)
Напоминаю: цитаты.
Всю ночь сильный ветер. Днем солнечно, сухо. Плюс 14. Мне нравится. В магазинах невероятные распродажи. Waikiki Antalya сегодня: - курточки демисезонные 110-190 лир ( примерно 550-1000 гривен). Большой выбор. - джинсы мужские - 20-40 лир (примерно 100-200 гривен); - сорочки мужские 20-40 лир (примерно 100-200 гривен); чуть не купил, ну очень классные... - трусы мужские боксеры и слимс - 3 штуки - 20 лир - 100 гривен. - бейсболки мужские - выбор штук 20 моделей от 9 лир (45 гривен) до 20 лир (100 гривен). - спортивная серия - футболки для спортивной ходьбы и похода в горы - стоили 35 лир - сегодня 19,99. Купил. Дал купюру 20 лир - впервые за все время дали в руки монету в 1 (один) коруш на сдачу - никогда раньше не попадалась, новенькая, блестит, как николаевская золотая пятерка (у жены брата такая есть). Спорт и горы мы любим...
P.S. Сегодня впервые за всю историю Анталии знаменитый университет Akdeniz university имел честь встречать на своей территории авто с украинскими номерами львовской регистрации, серия ВС. За рулем был я... Мелочь, а за университет я рад...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 гру, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Я думаю, нельзя сравнивать украинский Waikiki и турецкий Waikiki. Это разные вещи. В украинском совсем другой ассортимент - я заходил пару раз и цены в ТРИ раза выше оригинального. А так вы правы - кроме футболки спортивной серии я ничего не купил. Просто у меня все для спорта есть.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
change_pm написав:Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции.
Если не секрет чем зарабатываете на опостылевшей родине и на что собираетесь жить в благословенной Турции?
Удаленно работаю на иностранную компанию, а вы чем?
Медленно становлюсь лендлордом вот кстати новую тему открыл, надеюсь akurt не против, что тут прорекламируюсь, заходите, если есть что рассказать и поделиться Інвестуємо в нерухомість закордоном
А чего же, господин change_pm... посмотрим, смогут ли господа хоть пару слов написать о недвиге за кордоном... Всегда много-много важных вопросов... В том числе по содержанию и коммунальным расходам... Вчера счет на воду пришел - 26 лир в месяц стабильно... Это примерно 130 гривен в месяц. Это за подачу и отвод холодной воды. Горячая вода - бесплатно от солнечных батарей на крыше: сам с интересом изучаю, что такое "солнечная энергия": вот сегодня солнечно, ветрено, прохладно: днем максимальная температура недолго была +14 (в 8 утра было +8). Что вы думаете, в душевой идет кипяток.... Вот что такое солнечная энергия! Думаю, завтра придет счет за электроэнергию...
Однако также, как "Кролики - это не только ценный мех, но и 2-3 кг легкоусвояемого мяса...", так и недвижимость за кордоном - это еще и повод поговорить о "качестве жизни"... Сегодня беседовал со своим бывшим шефом - он выехал в США в бурном и грустном 1999 году, когда ему исполнилось 65 (!!!) лет. Вот в январе готовимся к юбилею - 85! И жене - 84... Жив - здоров курилка, гоняет по штату Коннектикут на своем авто... Живет в приличной трешке (two bedroom)... А вы тоже так сможете?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 гру, 2018 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)