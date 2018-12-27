Додано: Чет 27 гру, 2018 17:17

change_pm написав: to akurt:

Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции? Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанул

Чтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно to akurt:Судя по всему, вы решили плотно осесть в Турции?Скажем так, если б мой ребенок уже пошел в универ или работать, я б тоже из Украины драпанулЧтоб тут завистники про чужбину не говорили, но больше проблем можно поиметь на родине, чем в той же Турции. И менталитет у них нормальный, и уважения друг к другу и к иностранцым поболее, чем у нас. Смешно, но даже на форуме это отлично видно

На сегодня - САМОЕ УМНОЕ И проверенное лично: сдавать в Украине 1-2-3 квартиры и жить припеваючи за границей, плюя в потолок так умело, чтобы не вернулось назад в бокал с шампанским.

Ну мой пост за 12 декабря удалили по непонятным мне причинам -Если в двух словах:- я разработал план из серии "Кому на Руси жить хорошо?" (Как вы знаете, Русь была только Киевская). Это был бизнес-план.- я изучил вопрос: где в какой стране мира нас с вами ждут?Ну не совсем правда: все мои дети живут и работают в США. Все эти басни про Польшу, Венгрию и так далее оставьте сказочникам. Сейчас приятель пробивается в гражданство Венгрии - уже перевел туда как инвестиции 400 000 евро. И то дупль-пусто.- оказалось, что Турция -- на сегодня я имею ВНЖ Турции и прекрасно себя здесь чувствую; доходов, которые ежемесячно приходят с Украины, хватает с головой.Из беседы сегодня с одним типа крутым бизнесменом, что "колотит" бабло с утра до вечера, офис, секретарши и так далее ():- Ну, жив здоров бабло есть дитё растет уже хорошо...(конец цитат)Напоминаю: цитаты.Всю ночь сильный ветер. Днем солнечно, сухо. Плюс 14.Мне нравится. В магазинах невероятные распродажи.Waikiki Antalya сегодня:- курточки демисезонные 110-190 лир ( примерно 550-1000 гривен). Большой выбор.- джинсы мужские - 20-40 лир (примерно 100-200 гривен);- сорочки мужские 20-40 лир (примерно 100-200 гривен); чуть не купил, ну очень классные...- трусы мужские боксеры и слимс - 3 штуки - 20 лир - 100 гривен.- бейсболки мужские - выбор штук 20 моделей от 9 лир (45 гривен) до 20 лир (100 гривен).- футболки для спортивной ходьбы и похода в горы - стоили 35 лир - сегодня 19,99. Купил. Дал купюру 20 лир - впервые за все время дали в руки монету в 1 (один) коруш на сдачу - никогда раньше не попадалась, новенькая, блестит, как николаевская золотая пятерка (у жены брата такая есть).Сегодня впервые за всю историю Анталии знаменитый университет Akdeniz university имел честь встречать на своей территории авто с украинскими номерами львовской регистрации, серия ВС. За рулем был я...Мелочь, а за университет я рад...