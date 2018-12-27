Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:16

найбільше молоде населення в порівнянні з країнами ЄС.

ЩО ТАКЕ "ВАРЕНИК У МАСЛІ"?Отже, вчора в моєму повідомленні прозвучали слова "Якість життя".Що це таке?Ось вчора у Львові весь час полоскав дощ. Погода - що щось середнє між "противно" і "жахливо", сиро, холодно, місто зараз стоїть в пробках: корпоративні п"янки треба відвідати, дітей на святкові танці відвезти.Місто стоїть в пробці ...А тому є час для цікавої статистики.1. У 2017 році чисельність населення Туреччини складалачоловік. За даними Турецького статистичного інституту ( TurkStat ) очікується, що до 2023 року чисельність населення досягне, а до 2040 року - 100,3 млн. чоловік. Передбачається, що населення будедо 2069 року, коли кількість населення досягне позначки в 107,6 млн. чоловік.Народ активно живе і активно розмножується. Це незважаючи на купу всяких заборон за канонами мусульманської релігії. Там - якщо почитати - я почитав "правила" сексуального життя - так мені погано стало ... Типу того, що по непарних числах тр... не можна, по парних числах тр... не можна, з 1 по 15 число кожного місяця тр... не можна, в другу половину кожного місяця по непарних числах тр... не можна, в місячний день тр... не можна, в сонячний день тр... можна, але тільки тоді, коли немає сонця і так далі ... Жартую, звичайно, але там приблизно так все ж...2. Половина населення Туреччини є люди молодші 31,7 року (станом на 2017 рік), у неїОсь це реально круто і реально помітно. Дуже багато молоді. Що цікаво: реально не п'ють навіть пива і реально не курять. Курцями можна зустріти турків старше 45 років. Не знаю, з чим це пов'язано.3. Дуже незвично виглядає "Піраміда" груп за віком і за населенням.Зліва - жінки, справа - чоловіки. Як вам така піраміда?Зверніть увагу: більшість населення - чоловіки і жінки найбільш активного сексуального віку: від групи "15-19" років до групи "35-39" років.Так ось, згадую як-то бесіду за святковим новорічним столом. Дружина говорить про свого чоловіка: "Мій чоловік з 22 років працює викладачем університету, кожен день спілкується з хлопцями та дівчатам у віці 17-18-19 років. Це впливає на всю його життя". Помовчала і додала: "І на моє теж ..."А гості сказали: "Живе, як вареник у маслі..."Ось що таке "якість життя"...Мною використані дані з сайту