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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:16

ЩО ТАКЕ "ВАРЕНИК У МАСЛІ"?

Отже, вчора в моєму повідомленні прозвучали слова "Якість життя".
Що це таке?
Ось вчора у Львові весь час полоскав дощ. Погода - що щось середнє між "противно" і "жахливо", сиро, холодно, місто зараз стоїть в пробках: корпоративні п"янки треба відвідати, дітей на святкові танці відвезти.
Місто стоїть в пробці ...
А тому є час для цікавої статистики.

1. У 2017 році чисельність населення Туреччини складала 80,8 млн. чоловік. За даними Турецького статистичного інституту ( TurkStat ) очікується, що до 2023 року чисельність населення досягне 86, 9 млн. чоловік , а до 2040 року - 100,3 млн. чоловік. Передбачається, що населення буде підтримувати свій темп зростання до 2069 року, коли кількість населення досягне позначки в 107,6 млн. чоловік.
Народ активно живе і активно розмножується. Це незважаючи на купу всяких заборон за канонами мусульманської релігії. Там - якщо почитати - я почитав "правила" сексуального життя - так мені погано стало ... Типу того, що по непарних числах тр... не можна, по парних числах тр... не можна, з 1 по 15 число кожного місяця тр... не можна, в другу половину кожного місяця по непарних числах тр... не можна, в місячний день тр... не можна, в сонячний день тр... можна, але тільки тоді, коли немає сонця і так далі ... Жартую, звичайно, але там приблизно так все ж...

2. Половина населення Туреччини є люди молодші 31,7 року (станом на 2017 рік), у неї найбільше молоде населення в порівнянні з країнами ЄС.
Ось це реально круто і реально помітно. Дуже багато молоді. Що цікаво: реально не п'ють навіть пива і реально не курять. Курцями можна зустріти турків старше 45 років. Не знаю, з чим це пов'язано.

3. Дуже незвично виглядає "Піраміда" груп за віком і за населенням.
Зліва - жінки, справа - чоловіки. Як вам така піраміда?
Зображення
Зверніть увагу: більшість населення - чоловіки і жінки найбільш активного сексуального віку: від групи "15-19" років до групи "35-39" років.

Так ось, згадую як-то бесіду за святковим новорічним столом. Дружина говорить про свого чоловіка: "Мій чоловік з 22 років працює викладачем університету, кожен день спілкується з хлопцями та дівчатам у віці 17-18-19 років. Це впливає на всю його життя". Помовчала і додала: "І на моє теж ..."
А гості сказали: "Живе, як вареник у маслі..."
Ось що таке "якість життя"...

P.S. Мною використані дані з сайту http://www.invest.gov.tr
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:03

https://www.google.com/amp/s/inosmi.ru/ ... 91544.html
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:46

Кому що... Мені сьогодні так...
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Вдень +16.

ДЕНЬ СОНЯЧНОЇ МИЙКИ АВТІВКИ

Приблизно о 15-00 ми поверталися із Набережної та заїхали на мийку авто.
Тут це організовано так: при кожній АЗС обладнані пункти самостійної мийки авто.
Робочих місць - біля десятка.
Стоїть автомат, який приймає монети:
- спочатку треба кинути 2 монетки по 1 лірі (приблизно 10 гривень) - на 4 хвилини включається подача активної піни.
- після того, як автівка постояла пару хвилин, укрита білою піною, кидаєте ще 1 монетку в 1 ліру (приблизно 5 гривень) та включається на 6 хвилин під великим тиском чиста вода для мийки авто.
- за бажанням - пилосос - монета 1 ліра (приблизно 5 гривень) на 5 хвилин включається порохотяг, мені вистачило почистити всю автівку, а особливо багажник - там часто мандрує мій собака.
- за бажанням можна загнати автівку на механічну мийку круглими щітками - ця послуга коштує 2 ліри (приблизно 2х5 гривень).

Зазвичай ви ніколи не побачите брудну машину: і клімат не той, і помити автівку - ну дуже дешево і дуже легко!
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:20

ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧОК ТІЄЇ КРАЇНИ, ДЕ ЖИВЕ УКРАЇНЕЦЬ

Дуже важливо знати особливості та звичайні правила поведінки.
Інколи це може різноманітити ваше життя.

1. США. Зазвичай американські люди купуть живі ялинки для того, щоби поставити їх у хаті на свято Різдва Христового, тобто 25 грудня. 26 грудня вже всі виносять ялинку із хати на утилізацію та виставляють їх вздовж доріг. До 01 січня наступного року мерія міста безкоштовно збирає ті ялинки та вивозить. Якщо ви не виставили ялинку до вечора 01 січня, то після цього часу ви не маєте права викинути ялинку - ви повинні вивезти її в пункт утилізації та заплатити за утилізацію 60 доларів, що зазвичай перевищує вартість купленої ялинки. Наші українці чекають на ранок 26 грудня - вибирають ялинку серед тих, що вже виставили вздовж дороги, беруть ту, що сподобалася, та приносять до себе додому. Безкоштовно та приємно. Далі 2 варіянти: а) виставити цю безкоштовну красуню не пізніше вечора 01 січня. б) залишити собі до "Старого Нового року", потім у власній квартирі почати її утилізувати, розбираючи по гілочках, укладаючи в пакети та вивозячі НЕПОМІТНО у смітники десь біля супермаркетів. Клопітка справа, за те - все безкоштовно.

2. Україна. В цій країні існує надзвичайно інтересна звичка: завжди працювати "в чорну" та не платити ніяких податків. Це просто заради того, щоби в останній робочий день року влаштувати для співробітників "корпортатив", в перекладі на зрозумілу мову - колективну п"янку за рахунок фірми. Як правило, запрошуються 100 відсотків працівників - від Генерального директора до прибиральниці. Все повинно бути "по бахатому".
Фото за п"ятницю, 28 грудня.
Фото 1. Для корпоративчика все готово. Дівчата пудрять носики...Зображення
Фото 2 (не публікується).
Фото 3 (не публікується).
Фото 4 (не публікується).
Фото 5 (не публікується).

3. Туреччина. У Туреччині звичай: чоловік завжди роззувається перед входом у мечеть і в чужий будинок (квартиру). Тепер я точно знаю, що викликаний сусідкою сантехнік (чоловік працює в Стамбулі) точно не запізнився на вечірню каву ... Фото 28 грудня о 22-00. Квартира сусідки.
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Зображення
Щоби не було помилки, та на час роботи сантехніка не прийшов часом електрик, на поріг квартири укладається "око від пристріту" (по-турецьки Nazar boncuk - "Назар бонджук" - "глаз от сглаза").
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:05

ЕКОНОМІЧНО-ШКУРНІ ПІДСУМКИ РОКУ

Сьогодні отримав рахунок за електрику за місяць. Тут інспектор виставляє рахунки сам і роздруковує квитанції: з 26.11 по 28.12 спожито 166 кВтгод енергії на загальну суму 93 ліри (приблизно 498 гривень).
В цю суму входять витрати на опалення квартири кондиціонерами LG (зазвичай працює 1 кондиціонер потужністю 18 000 теплових одиниць). Вистачає на всю квартиру. Виставляю кондиціонер на 22 градуси. Якщо не включати - на ранок термометр показує в квартирі +19.
Вдень +16. Сонячно. Сухо. Тихо. В морі сьогодні люде купалися. Я - ні.

Таким чином, утримання квартири за кордоном для себе, любимого, обходится в зимовий грудневий місяць:
- електрика - 93 ліри;
- холодна вода - 26 лір;
- квартплата - 80 лір;
- телефон та інтернет (контракт на 2 роки) - 60 лір.
Загалом: 260 лір або приблизно 1400 гривень.
Субсидій тут немає. Нікому. Ніяк.
Зображення

Думаю, в понеділок відкриють доступ до чуда садово-парково-морського мистецтва неподалік від мого будинка: закінчили роботи по створенню штучного морської затоки - "Богачай прожексі". Почали в листопаді минулого року. Це перша черга: перетворити русло гірської ріки Богачай, що пересохло, в чудо невиданне: штучно створену морьску затоку, по берегам якої відлили в бетоні Набережну з двох сторін, вивезли неймовірну кількість грунту з дна ріки, всі стіни облицювали гранітними плитами, та висадили неймовірну кількість дорослих дерев, кущів та квітів, створили спортивні площадки, зони відпочинку та атракціони.
Поки що можу викласти відео тільки того, як ідуть роботи станом на середину грудня... Всюди, де ви побачите воду - рік тому біло просто пересохше русло гірської річки із рваними берегами...
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
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