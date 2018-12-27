RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:45

  akurt написав:Моя жінка не працює з дня народженная останнього із синів.
Слава Богу.
До того працювала головним бухгалтером - була пов"язана із групою Приват.
А так зараз інколи грається: холст, масло... пейзажі... квіти...
Сьогодні намалювала оселедця під шубою, вінегрет... ще там щось...
Я віддячив: зробив "Криваву Мері"... втомилася ж...
Горілка "Львівська" - хлопці зі Львова привезли...
Сік томатний та сіль - турецькі...
НОРМАЛЬНО!

УКраїнська якась громада є в Ваших турецьких краях?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27138
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36

Ще й яка!
Був здивований потужною українською громадою тут.
Працюють:
- український хор - збираються двічі на тиждень на півдні Анталії, запрошуються на всі урочистості, в тому числі до не так давно до відкритого в Анталії Генерального консульства України.
- дитячі танцювальні колективи.
- театральна трупа - ось 21 грудня був мюзкл "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".
- працюють перекладачі та помічники нотаріусів - інколи людям треба готувати всілякі документи.
- Генеральне консульство України в Анталії (Консул - молодий дипломат В"ячеслав Хоменко) відкрилося на так давно - і тільки на днях отримає право робити важливі документи - Доручення та паспорти...
Зображення
А ось приклад того, як одне одному допомагають.
Оголошення...
Зображення
Українську громаду очолює пані Олеся...
Зображення
Павло Клімкін на відкритті Генерального консульства України в Анталії.
Зображення
Зліва направо: пан Дмитро - ведучий всіх урочистих заходів українського товариства, пан В"ячеслав - Генеральний консул України в Анталії, пані Олеся...
Зображення
Пан В"ячеслав особисто запросив мене прийняти участь у проведенні виборів на закордонній Виборчій дільниці в Анталії в березні... Та й взагалі, ви ж не сумніваєтесь, що я особисто зустрічався в Анталії і з Послом України в Туреччині паном Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним... і не тільки...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 12.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:46

Приємно глянути. Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27138
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:52

Начитавшись жахів на Фінансовому форумі України про повну відсутність в Туреччині бетону, арматури, цементу, техники та фінансування, та про те, що все будівництво в країні зупинилося вщент, турки 31 грудня наполегливо працюють, працюють і працюють...
Це неполалік від мене багатополосна автомобільна розв"язка на Кемер будується - великий обсяг робіт по водовідведенню вжде виконано, опори готові - і доливають нові, балки прольотів ставлять прямо "з коліс"...
Тепло, сонячно, прямо літо... Аллах дбає про турецьких робітників...
Зображення
Зображення
Зображення

Один із синів на панщині - його дівчина захотіла, щоби він відвіз її на її Toyota Camry на зустріч Нового року в San Diego... Вона взагалі мешкає біля Stanford university... то на південь від San Francisco...
Зараз в Україні 10 ранку, в Туреччині - 11 ранку, а в Лос Анджелесi, в який вони щойно проїхали - якраз ніч... 12-а ночі з 30 на 31 грудня... Зупинилися біля Beverli Hills Tennis field...
Зображення
Сподобалося в Туреччині: я йшов зранку із пекарні із свіжим хлібом та бубликами Simit, і на вітринах магазинів з"явилися написи:
Hosgeldiniz 2019!
Вітаємо тебе, 2019!
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 12.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Все заметили как быстро Акурт ассимилируется? Вот увидите: скоро заговорит по-турецки и примет ислам. Мухаммед Акурт.
airmax78
 
Повідомлень: 27324
З нами з: 25.10.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 3030 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 290, 291, 292
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2910 247129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 23:28
change_pm
Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
3 372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 22:57
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65991)
31.12.2018 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.