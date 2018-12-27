Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Моя жінка не працює з дня народженная останнього із синів. Слава Богу. До того працювала головним бухгалтером - була пов"язана із групою Приват. А так зараз інколи грається: холст, масло... пейзажі... квіти... Сьогодні намалювала оселедця під шубою, вінегрет... ще там щось... Я віддячив: зробив "Криваву Мері"... втомилася ж... Горілка "Львівська" - хлопці зі Львова привезли... Сік томатний та сіль - турецькі... НОРМАЛЬНО!
УКраїнська якась громада є в Ваших турецьких краях?
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Ще й яка! Був здивований потужною українською громадою тут. Працюють: - український хор - збираються двічі на тиждень на півдні Анталії, запрошуються на всі урочистості, в тому числі до не так давно до відкритого в Анталії Генерального консульства України. - дитячі танцювальні колективи. - театральна трупа - ось 21 грудня був мюзкл "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". - працюють перекладачі та помічники нотаріусів - інколи людям треба готувати всілякі документи. - Генеральне консульство України в Анталії (Консул - молодий дипломат В"ячеслав Хоменко) відкрилося на так давно - і тільки на днях отримає право робити важливі документи - Доручення та паспорти... А ось приклад того, як одне одному допомагають. Оголошення... Українську громаду очолює пані Олеся... Павло Клімкін на відкритті Генерального консульства України в Анталії. Зліва направо: пан Дмитро - ведучий всіх урочистих заходів українського товариства, пан В"ячеслав - Генеральний консул України в Анталії, пані Олеся... Пан В"ячеслав особисто запросив мене прийняти участь у проведенні виборів на закордонній Виборчій дільниці в Анталії в березні... Та й взагалі, ви ж не сумніваєтесь, що я особисто зустрічався в Анталії і з Послом України в Туреччині паном Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним... і не тільки...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
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Начитавшись жахів на Фінансовому форумі України про повну відсутність в Туреччині бетону, арматури, цементу, техники та фінансування, та про те, що все будівництво в країні зупинилося вщент, турки 31 грудня наполегливо працюють, працюють і працюють... Це неполалік від мене багатополосна автомобільна розв"язка на Кемер будується - великий обсяг робіт по водовідведенню вжде виконано, опори готові - і доливають нові, балки прольотів ставлять прямо "з коліс"... Тепло, сонячно, прямо літо... Аллах дбає про турецьких робітників...
Один із синів на панщині - його дівчина захотіла, щоби він відвіз її на її Toyota Camry на зустріч Нового року в San Diego... Вона взагалі мешкає біля Stanford university... то на південь від San Francisco... Зараз в Україні 10 ранку, в Туреччині - 11 ранку, а в Лос Анджелесi, в який вони щойно проїхали - якраз ніч... 12-а ночі з 30 на 31 грудня... Зупинилися біля Beverli Hills Tennis field... Сподобалося в Туреччині: я йшов зранку із пекарні із свіжим хлібом та бубликами Simit, і на вітринах магазинів з"явилися написи: Hosgeldiniz 2019! Вітаємо тебе, 2019!
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")