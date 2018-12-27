Додано: Пон 31 гру, 2018 17:22

Ну какая -нибудь Е-Жопова может какие-то глупости постить.

На самом деле, влияние ислама на турецкую жизнь не надо преувеличивать: никакого коленопреклонения не заметно.

Кроме того, что 5 раз в день поет муэдзин.

Привыкаешь.

Я слышу только утром - сейчас примерно в 7-15 утра.

Встаю и варю себе кофе.

Даже полезно.

А так мусульманство и ислам никак не заметные не проявляются.

Разве что замечаешь возле мечети много авто - и в этот день разрешено возле мечети торговать - мини - рынки работают.

"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")