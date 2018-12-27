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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15

  shapo написав:
  airmax78 написав:Все заметили как быстро Акурт ассимилируется? Вот увидите: скоро заговорит по-турецки и примет ислам. Мухаммед Акурт.


Если не примет будет зимми со всеми вытекающими

ислам не страшен.
http://shokgid.ru/Islam-i-skotolozhestvo/
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:22

Ну какая -нибудь Е-Жопова может какие-то глупости постить.
На самом деле, влияние ислама на турецкую жизнь не надо преувеличивать: никакого коленопреклонения не заметно.
Кроме того, что 5 раз в день поет муэдзин.
Привыкаешь.
Я слышу только утром - сейчас примерно в 7-15 утра.
Встаю и варю себе кофе.
Даже полезно.
А так мусульманство и ислам никак не заметные не проявляются.
Разве что замечаешь возле мечети много авто - и в этот день разрешено возле мечети торговать - мини - рынки работают.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:29

  shapo написав:Если не примет будет зимми со всеми вытекающими


  akurt написав:Не знаю, что такое "зимми" и что такое "медак"...
Наверное, что-то колхозно-местечковое.


Для того, кто не знает основ ислама и решил меня не игнорировать в этот раз даю ссылку - https://cyberleninka.ru/article/n/pravo ... xvi-xix-vv
Исламское государство хотя и признавало за зимми возможность свободно исповедовать свою религию, но ставило их в подчиненное положение по отношению к мусульманским подданным, допуская их дискриминацию в быту и общественной жизни. Различные ограничения в повседневной жизни для немусульман были установлены еще в договоре халифа Умара ибн аль-Хаттаба с христианским населением Иерусалима после его завоевания арабами в 638 г. В соответствии с договором зимми не должны были строить новые храмы и монастыри, а пользоваться уже имеющимися. Им запрещалось явно отрицать мусульманскую веру, осуществлять миссионерскую деятельность, пропагандировать свои религиозные учения, препятствовать переходу кого-либо из своих родственников в ислам. Свои религиозные обряды зиммии не должны были проводить публично, на виду у мусульман, запрещалось хоронить немусульман рядом с мусульманскими могилами. Нельзя было демонстрировать свою принадлежность к другой религии — открыто носить кресты и священные книги. Зимми не имели права ездить верхом на лошадях (только на ослах и мулах) и носить оружие. Они обязаны были одеваться в отличающую их от мусульман по цвету и покрою одежду, поскольку некоторые предметы одежды (тюрбаны, сандалии) и некоторые цвета (синий, например), разрешенные мусульманам, для них были запрещены. Зимми должны были подпоясываться кушаками (не подпоясанное одеяние мешает при работе, а потому кушак считался принадлежностью рабочего, подчиненного).

Немусульмане обязаны были оказывать уважение мусульманам: уступать дорогу, вставать с места, когда те пожелают сесть, предоставлять путешествующим мусульманам кров и пищу в течение трех дней. Они не могли использовать мусульманские имена, делать на своих перстнях арабские надписи, заглядывать в жилища мусульман, продавать и публично употреблять вино20. Согласно предписаниям Корана, закон не дозволяет мусульманке выйти замуж за немусульманина. Но мужчинам мусульманам в принципе не запрещено было жениться на христианках и иудейках. Отступничество (возвращение обращенного в ислам к своей родной религии) каралось смертью. Зимми не могли поступать на государственную службу, что также основывалось на нескольких аятах Корана21.

А это настоящее - http://www.forbes.ru/mneniya/mir/331267 ... -tsennosti
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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