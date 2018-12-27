ислам не страшен.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15
ислам не страшен.
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:22
Ну какая -нибудь Е-Жопова может какие-то глупости постить.
На самом деле, влияние ислама на турецкую жизнь не надо преувеличивать: никакого коленопреклонения не заметно.
Кроме того, что 5 раз в день поет муэдзин.
Привыкаешь.
Я слышу только утром - сейчас примерно в 7-15 утра.
Встаю и варю себе кофе.
Даже полезно.
А так мусульманство и ислам никак не заметные не проявляются.
Разве что замечаешь возле мечети много авто - и в этот день разрешено возле мечети торговать - мини - рынки работают.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:29
Для того, кто не знает основ ислама и решил меня не игнорировать в этот раз даю ссылку -
Исламское государство хотя и признавало за зимми возможность свободно исповедовать свою религию, но ставило их в подчиненное положение по отношению к мусульманским подданным, допуская их дискриминацию в быту и общественной жизни. Различные ограничения в повседневной жизни для немусульман были установлены еще в договоре халифа Умара ибн аль-Хаттаба с христианским населением Иерусалима после его завоевания арабами в 638 г. В соответствии с договором зимми не должны были строить новые храмы и монастыри, а пользоваться уже имеющимися. Им запрещалось явно отрицать мусульманскую веру, осуществлять миссионерскую деятельность, пропагандировать свои религиозные учения, препятствовать переходу кого-либо из своих родственников в ислам. Свои религиозные обряды зиммии не должны были проводить публично, на виду у мусульман, запрещалось хоронить немусульман рядом с мусульманскими могилами. Нельзя было демонстрировать свою принадлежность к другой религии — открыто носить кресты и священные книги. Зимми не имели права ездить верхом на лошадях (только на ослах и мулах) и носить оружие. Они обязаны были одеваться в отличающую их от мусульман по цвету и покрою одежду, поскольку некоторые предметы одежды (тюрбаны, сандалии) и некоторые цвета (синий, например), разрешенные мусульманам, для них были запрещены. Зимми должны были подпоясываться кушаками (не подпоясанное одеяние мешает при работе, а потому кушак считался принадлежностью рабочего, подчиненного).
Немусульмане обязаны были оказывать уважение мусульманам: уступать дорогу, вставать с места, когда те пожелают сесть, предоставлять путешествующим мусульманам кров и пищу в течение трех дней. Они не могли использовать мусульманские имена, делать на своих перстнях арабские надписи, заглядывать в жилища мусульман, продавать и публично употреблять вино20. Согласно предписаниям Корана, закон не дозволяет мусульманке выйти замуж за немусульманина. Но мужчинам мусульманам в принципе не запрещено было жениться на христианках и иудейках. Отступничество (возвращение обращенного в ислам к своей родной религии) каралось смертью. Зимми не могли поступать на государственную службу, что также основывалось на нескольких аятах Корана21.
А это настоящее -
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:23
Пилите, Шура, пилите... они - золотые.
Думаю, лично Вам и вашим детям надо больше бояться российских попов в соседней с вашим домом церкви.
Автор и знает пару-тройку попов, и общается с высокопоставленными сотрудниками СБУ, чтобы знать, чего именно вам надо бояться.
Авторитетно заявляю: муэдзина, который именно в эту минуту поет с минарета неподалеку от моего дома, Вам бояться не нужно.
P.S. Только что вернулся с выгула собаки и "просвежиться" после проводов 2018 года, встретил приятелей: с Нового года - снижение на 10 процентов тарифов на электрическую энергию.
Мелкий новогодний подарок, а отчего-то приятно...
Обращаю внимание читателя и модератора на то, что товарисчь под кличкой shapo, которого я разблокировал - врага надо знать в лицо - по-прежнему постит на украинском финансовом форуме тексты жирным шрифтом из страны-агрессора и дает ссылки на ресурсы страны-агрессора.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:38
Естественно,пока муэдзин вместе с новым пашой от бывшей османской империи братаном-мусульманином Эрдоганом далеко, они просто безразличны.
Но вот если кто-то поведется на сладкоголосые песни о процветающей,доброжелательной Турции с дешевым сибасом и йогуртом юлдаша по кличке akurt и прикупит себе там квартирку с видом на Средиземное море, то тогда с этим и столкнется.
Конечно, если речь идет о пенсионере с деньгами приехавшим туда потратить деньги на остаток жизни, то проблем не будет (как, собствено, и в любой другой,намного более привлекательной стране).
Но вот если сдуру прихватите с собой детей ( что не сделал и сам юлдаш), то они-то все увидят без прикрас - прием на госслужбу Турции немусульман,ограничения в личной жизни (запрет абортов), курение, алкоголь которые пока еще не запрещены, но точно не поощряются.
Не хотите русские ресурсы можете найти на англоязычных -
Ваш "патриотизм" просто смешон, и я уже указывал вам на это.
Вы призываете граждан Украины не просто временно ее покинуть, что и так делают миллионы, но еще и вывезти из нее так недостающую стране валюту.
Да вы просто тут подрываете экономику Украины и вас уже давно нужно арестовать за экономическую диверсию вместе с вашими друзьями сбу-никами.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:17
Странные все-таки у нас соотечественники. Зависть что-ли? Или мокшанские гены преобладают?
Только мокшане приходят в чужой дом, там нагадят, оскорбят и еще батон накрошат. Вот интересно, shapo, вы так переживаете, что кто-то из соотечественников показывает свою успешную частную жизны? У нас что железный занавес?
Если не железный занавес, то что вы сделали, когда инкогнито вывез на Мальдивы поллимона баксов, тогда как они так были нужны стране? Вы хоть в фейсбуке высказали свой протест? Или вы тоже практикуете двойные стандарты?
И инкогнито можно, а акурту и мне, например, нельзя?
Кстати, что там с абортами в Польше и Ирландии? Не просветите? Пить и курить вредно.
Я, кстати, пару лет жил и работал на Бл.Востоке, и я вам скажу, что тот кто вам в голову вложил такую боязнь мусульман и их нравов, точно вам недруг!
Даже в достаточно консервативных мусульманских странах, не проблема купить алкоголь и мы частеноко вместе с мумульманами пиво пили и в бильярд играли.
Я понимаю, что вы уже взрослый человек и у вас свои устоявшиеся взгляды, и вы вряд ли их измените, но по крайней мере, искать тут врагов глупо. Враги они в другом месте. Ваше дело, конечно, но тащить сюда разный хлам и страшилки про мусульман??? Все взрослые люди и сами принимают решения, разве нет?
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:46
Про "хлам" расскажете курдам которых миролюбивые турки давят не первое десятилетие у себя на юге, а теперь собрались добраться до них в Сирии.
Завидовать мне незачем и некому. Жить в чужой стране на старости лет не очень большое счастье.
А вот реклама турецкой недвижимости совсем не коррелирует с псевдо-патриотизмом с стукачеством которое тут демонстрирует уважаемый вами юлдаш
В игноре Kart, Sommer
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