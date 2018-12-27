Додано: Пон 31 гру, 2018 20:17

shapo написав: akurt написав: Думаю, лично Вам и вашим детям надо больше бояться российских попов в соседней с вашим домом церкви.

Автор и знает пару-тройку попов, и общается с высокопоставленными сотрудниками СБУ, чтобы знать, чего именно вам надо бояться.

Авторитетно заявляю: муэдзина, который именно в эту минуту поет с минарета неподалеку от моего дома, Вам бояться не нужно. Думаю, лично Вам и вашим детям надо больше бояться российских попов в соседней с вашим домом церкви.Автор и знает пару-тройку попов, и общается с высокопоставленными сотрудниками СБУ, чтобы знать, чего именно вам надо бояться.Авторитетно заявляю: муэдзина, который именно в эту минуту поет с минарета неподалеку от моего дома, Вам бояться не нужно.



Естественно,пока муэдзин вместе с новым пашой от бывшей османской империи братаном-мусульманином Эрдоганом далеко, они просто безразличны.

Но вот если кто-то поведется на сладкоголосые песни о процветающей,доброжелательной Турции с дешевым сибасом и йогуртом юлдаша по кличке akurt и прикупит себе там квартирку с видом на Средиземное море, то тогда с этим и столкнется.

Конечно, если речь идет о пенсионере с деньгами приехавшим туда потратить деньги на остаток жизни, то проблем не будет (как, собствено, и в любой другой,намного более привлекательной стране).

Но вот если сдуру прихватите с собой детей ( что не сделал и сам юлдаш), то они-то все увидят без прикрас - прием на госслужбу Турции немусульман,ограничения в личной жизни (запрет абортов), курение, алкоголь которые пока еще не запрещены, но точно не поощряются.





akurt написав: Обращаю внимание читателя и модератора на то, что товарисчь под кличкой shapo, которого я разблокировал - врага надо знать в лицо - по-прежнему постит на украинском финансовом форуме тексты жирным шрифтом из страны-агрессора и дает ссылки на ресурсы страны-агрессора. Обращаю внимание читателя и модератора на то, что товарисчь под кличкой, которого я разблокировал - врага надо знать в лицо - по-прежнему



Не хотите русские ресурсы можете найти на англоязычных - http://www.oxfordislamicstudies.com/art ... /t125/e536

Ваш "патриотизм" просто смешон, и я уже указывал вам на это.

Вы призываете граждан Украины не просто временно ее покинуть, что и так делают миллионы, но еще и вывезти из нее так недостающую стране валюту.

Да вы просто тут подрываете экономику Украины и вас уже давно нужно арестовать за экономическую диверсию вместе с вашими друзьями сбу-никами. Естественно,пока муэдзин вместе с новым пашой от бывшей османской империи братаном-мусульманином Эрдоганом далеко, они просто безразличны.Но вот если кто-то поведется на сладкоголосые песни о процветающей,доброжелательной Турции с дешевым сибасом и йогуртом юлдаша по кличке akurt и прикупит себе там квартирку с видом на Средиземное море, то тогда с этим и столкнется.Конечно, если речь идет о пенсионере с деньгами приехавшим туда потратить деньги на остаток жизни, то проблем не будет (как, собствено, и в любой другой,намного более привлекательной стране).Но вот если сдуру прихватите с собой детей ( что не сделал и сам юлдаш), то они-то все увидят без прикрас - прием на госслужбу Турции немусульман,ограничения в личной жизни (запрет абортов), курение, алкоголь которые пока еще не запрещены, но точно не поощряются.Не хотите русские ресурсы можете найти на англоязычных -Ваш "патриотизм" просто смешон, и я уже указывал вам на это.Вы призываете граждан Украины не просто временно ее покинуть, что и так делают миллионы, но еще и вывезти из нее так недостающую стране валюту.Да вы просто тут подрываете экономику Украины и вас уже давно нужно арестовать за экономическую диверсию вместе с вашими друзьями сбу-никами.

Странные все-таки у нас соотечественники. Зависть что-ли? Или мокшанские гены преобладают?Только мокшане приходят в чужой дом, там нагадят, оскорбят и еще батон накрошат. Вот интересно, shapo, вы так переживаете, что кто-то из соотечественников показывает свою успешную частную жизны? У нас что железный занавес?Если не железный занавес, то что вы сделали, когда инкогнито вывез на Мальдивы поллимона баксов, тогда как они так были нужны стране? Вы хоть в фейсбуке высказали свой протест? Или вы тоже практикуете двойные стандарты?И инкогнито можно, а акурту и мне, например, нельзя?Кстати, что там с абортами в Польше и Ирландии? Не просветите? Пить и курить вредно.Я, кстати, пару лет жил и работал на Бл.Востоке, и я вам скажу, что тот кто вам в голову вложил такую боязнь мусульман и их нравов, точно вам недруг!Даже в достаточно консервативных мусульманских странах, не проблема купить алкоголь и мы частеноко вместе с мумульманами пиво пили и в бильярд играли.Я понимаю, что вы уже взрослый человек и у вас свои устоявшиеся взгляды, и вы вряд ли их измените, но по крайней мере, искать тут врагов глупо. Враги они в другом месте. Ваше дело, конечно, но тащить сюда разный хлам и страшилки про мусульман??? Все взрослые люди и сами принимают решения, разве нет?