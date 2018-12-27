akurt написав:Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским.
Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.
Разговорный - польский.
Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.
Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.
Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?