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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:26

  akurt написав:Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским.
Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.
Разговорный - польский.
Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.
Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.

Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?
airmax78
 
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