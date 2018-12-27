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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:26

  akurt написав:Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским.
Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.
Разговорный - польский.
Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.
Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.

Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:35

https://news.finance.ua/ru/news/-/44135 ... a-turistov
С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов

"Как прикажешь тебя понимать, Саид?" ( фильм "Белое солнце пустыни")

В стране мало денег или много террористов?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 09:18

airmax78, звісно, правий:
"...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"

Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагато простіше там, де тебе оточують теж люди.
Як ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі.
Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської.
В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими дружить один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку.
Усі щасливі.
Особливо хлопець з Індії.

У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців.
Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів.
Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...

З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...

Як проходить зустріч Нового року в Туреччині?
Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні:
- 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ...
- 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно...
- 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ...
- Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ...
- У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень).
Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...
Зображення

ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 2019 РОКУ В ТУРЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи".
- знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно.
- з 01 січня в Туреччині встановлена ​​нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір в м місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях.
- підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на території Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спробьа навести порядок на митниці стосовно телефонів проавлилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір. Так держава заробляє трохи грошей на іноземцях.
Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
akurt
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