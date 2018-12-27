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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 232233234235 Додано: Пон 31 гру, 2018 23:26 akurt написав: Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским.

Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.

Разговорный - польский.

Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.

Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS. Длясвободно владеет украинским, русским, английским.Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.Разговорный - польский.Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.

Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком? Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком? airmax78 Повідомлень: 27339 З нами з: 25.10.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 3031 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 січ, 2019 08:35 https://news.finance.ua/ru/news/-/44135 ... a-turistov

С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов



"Как прикажешь тебя понимать, Саид?" ( фильм "Белое солнце пустыни")



В стране мало денег или много террористов? С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов"Как прикажешь тебя понимать, Саид?" ( фильм "Белое солнце пустыни")В стране мало денег или много террористов? В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 358 З нами з: 29.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 січ, 2019 09:18 airmax78, звісно, правий:

"...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"



Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагато простіше там, де тебе оточують теж люди.

Як ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі.

Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської.

В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку.

Усі щасливі.

Особливо хлопець з Індії.



У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців.

Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів.

Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...



З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...



Як проходить зустріч Нового року в Туреччині?

Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні:

- 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ...

- 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно...

- 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ...

- Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ...

- У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень).

Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...





ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 2019 РОКУ В ТУРЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН



- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи".

- знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно.

- з 01 січня в Туреччині встановлена ​​нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях.

- підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір. Так держава заробляє трохи грошей на іноземцях. Не на своїх громадянах, а на іноземцях.

Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір.

- з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат:

- при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки.

- такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший.

- оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет.

- більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.



Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських.

Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції.

Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування.

Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку.

Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва. , звісно, правий:"...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагатоЯк ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі.Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської.В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку.Усі щасливі.Особливо хлопець з Індії.У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців.Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів.Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні:- 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ...- 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно...- 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ...- Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ...- У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень).Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи".- знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно.- з 01 січня в Туреччині встановлена ​​нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях.- підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір.Не на своїх громадянах, а на іноземцях.Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір.- з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат:- при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки.- такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший.- оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет.- більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських.Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції.Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування.Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку.Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва. "Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт") akurt

Повідомлень: 2684 З нами з: 12.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 232233234235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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