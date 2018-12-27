Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским. Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском. Разговорный - польский. Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции. Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.
Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?
airmax78, звісно, правий: "...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"
Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагато простіше там, де тебе оточують теж люди. Як ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі. Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської. В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку. Усі щасливі. Особливо хлопець з Індії.
У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців. Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів. Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...
З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...
Як проходить зустріч Нового року в Туреччині? Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні: - 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ... - 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно... - 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ... - Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ... - У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень). Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...
ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 2019 РОКУ В ТУРЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи". - знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно. - з 01 січня в Туреччині встановлена нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях. - підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір. Так держава заробляє трохи грошей на іноземцях. Не на своїх громадянах, а на іноземцях. Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір. - з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат: - при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки. - такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший. - оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет. - більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.
Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських. Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції. Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування. Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку. Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
Якраз 1 січня мої приятелі відправилися в Буковель кататися на лижах. Чом би й ні? Саме в ці хвилини надсилають мені Вайбером фотки та відео: класно зараз в Буковелі! Дуже дорого, але класно! Невістку, правда, що зупинилася на краю траси, вже збили так, що й ходити вже не може, але ж весело то! Черговий бізнес-проект завершено, відпочивають: закінчено ремонт під здачу квартирантам чергової квартири у Львові. Це якраз там, де через пів-року почне повноцінне життя заблокований в цей час форумчанин Долярчик. Ну, тому важче: працював важко все життя, намагаючись отримати власне 1-к кубло, де нарешті заживе повноцінним чоловічим життям: хата+жінка+дитина+гроші+затишок+власна спальня, яку треба вигородити із коридора та кухні. Ну, не все так просто правда: він же придбав залізобетонний паралелепіпед, з якого ще треба зліпити "лялю". Мої приятелі купили таку саму "лялю", як і Долярчик - навіть по тій самій ціні: "двушка" обійшлася в 45 000 гидомирно-зелених брудних долярів. Ми з ними сіли із шашликами та горілкою ще у серпні, коли я був у Львові, та почали рахувати, скілько любимих приємного кольору зеленувато-будинникових долярів можна витратити на ремонт, щоби досягнути заданої прибутковості. Я їм сказав так: "Якщо поважні українські люди виводять з неньки суми не менше, ніж 300 000 доларів в еміратські країни, намагаючись отримати на арабських цінних паперах небачені українською податковою 7 або 8, або 9 відсотків річних, і це вважається "круто" і "класно", то давайте будемо танцювати від цифри "9" відсотків річних." Арифметика моя і логіка інших українців сподобалася. Ми пішли від "зворотного": наприклад, вони вже мають три квартири під здачу у Львові і з кожної мають чистими 10 000 - 12 000 гривень на місяць, тобто приблизно 400 доларів. Такий неоподаткований прибуток дозволяє: - наймати в Буковелі готелі прямо біля витягів та щоби ціною були не менше, ніж 2 500 гривень на добу. - харчуватися в тих кафе і рестораціях в Буковелі, де навіть чашка кави коштує втричі дорожче, ніж у занедбаному Парижі. - наймати такі готелі не тільки для себе, а й для родини зятя (син платить за себе сам). - фінансувати поїздку до Буковеля дітей зятя, тобто своїх онуків (за онуків від сина син платить сам). - годувати і зятя, і онуків від зятя (своїх дітей годує син в Буковелі сам).
Так ось: у Новий 2019 рік треба було увійти з ціною на оренду не менше, ніж вже досягнуто. Під "Оселедець під шубою" намалювалася цифра 500. Долярів на місяць. Тоді: (((45000+Х)*9)/100)/12=500 Звідси: Х=(500*12-0,09*45000)/0,09=21 666,666 $ Оці 666,666 якось жінці приятеля не сподобалися і ми вирішили - перехрестившись та тричі плюючи через ліве плече - вийти на цифру 20 000 $. Поясню: в дизайн-ремонт квартири - "двушки" станом на 31 грудня 2018 було "вкинуто" рівно 20 000 гидомирно-мерзотних долярів. Розумію, що хтось зараз буде тупотіти ногами та лаятися. В мене є козир: то не останні гроші у панів. Пани трохе сидять багато років на бюджетних грошах та мають на суху з того скоринку хліба. Таким чином: мають ще одну готову під здачу квартиру у Львові (замітимо: ну зовсім не біля площі Ринок). Зараз орендарі "созрівають" на ціну в 500 доларів на місяць. Зараз жадібні ріелтори вже пропонують 450 доларів на місяць. Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки. Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті.
Що ж тут турецького, спитаєте?
А ось що: ті панове мають в Анталії свою квартиру і ось що таке прибуток з 4-х квартир під здачу у Львові: 3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя. І того - ви ж самі розумієте - не вистачає ну ніяк... Ну самі порахуйте: на минулий Новий рік - 31 грудня 2017 року - зятю подарували ключі від новенького 3-поверхового будинка - там же опалення тільки скіко грошей забирає? Га? Хотіли, правда, схитрити, зятя прописали десь у селі на Сумщині - так хитра Служба субсидій то вирахувала і не дала бідному зятю ніякої копійчини на утримання того будинка, слава Богу, хоч можна дітей притулити до бабусі і дідуся, що мають піді Львовом новий 2-о поверховий будинок (здано у 2016 році), а там опалення не тілько дорогим газом, а й каміном із буковими - з Карпат - дрОвами... 1х500=500 долярів - то гроші на прожиття в Анталії, бо то є 500х5,35=2 675 турецьких лір. А 2 675 турецьких лір, то є: - квартплата 80-100 лір на місяць - електрика 50-95 лір на місяць - вода 20-30 лір на місяць - зв’язок та інтернет 60-100 лір на місяць - пальне для автівки та розваги 300-600 лір на місяць - продукти харчування - включаючи копчені сири, ковбаски, гуску, баранину - 1500-1700 лір на місяць Разом ПО МАКСІМУМУ витрат 2 625 лір на місяць. Так, щось не сходиться, залишок в 2 675-2625=50 лір... Куди ж їх в біса витратити???? О! Знаю! Офіцянт! 2 пляшки - в студію!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 січ, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")
Трохе є... Так не вони ж його брали: доня - студентка 4-го курсу - привела до хати... теж студент... Голий та босий, батька немає... мама в КСП комірником працює... Що з нього зробиш? Якось так природа зробила, що діти від нього получаються, а працювати - ніяк. Влаштували на роботу до сина - теща через сина передає десь 20-ку на місяць як заробітну плату... Син іноді питає: "А чому це Миколи знову на роботі немає?" Теща мовчить... Теща - як відомо - завжди зятя любить...
P.S. На сусідній гілці Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! один форумчанин наводить інтересні роздуми щодо купівлі повітря над котлованом по ціні 1300 долярів за віртуальний квадрат. Дуже мені то інтересно читати. Особливо, коли в Анталії вже добу йде дощ... Інтересно: чим то закінчиться: 1300 і котлован? Не менш інтересно, ніж вчора дивився за допомогою проектора на всю стіну моєї спальні фільм ще 1983 року "Однажды в Америке"... 3,5 години (!!!) цікавостей та не вгадаєш чим закінчиться (хоча я його двивися в кінотеатрі, здається, у 1986 році) - виручала горілка "Львівська", оселедець під шубою, салат із "крабовими паличками" та салат "Мімоза". По закінченню фільма було трохе сумно... І все ж таки дуже інтересно: чим то закінчиться? Пікантності додає те, що той пан відвертий "депозитчик"... Тобто нібито може рахувати... Ще пікантості додає той факт, що в мене 1-к новеньку квартиру у Львові викупив пан, який здихався квартири в 70 квадратів у будинку австрійської побудови на Івана Франка - віддав по 1000 за квадрат... і перехрестився... а по 1300 $ за кубічний метр суміші кисню, вуглецю, азоту, аргону, гелію, криптону, ароматичних ефірів та трохе водяної пари... Ну дуже інтересно... Просто мені ж весь час задають питання: "Яка ефективність купівлі нерухомості за кордоном"? Тому і цікаво...
"Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт")