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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 232233234235 Додано: Пон 31 гру, 2018 23:26 akurt написав: Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским.

Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.

Разговорный - польский.

Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.

Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS. Длясвободно владеет украинским, русским, английским.Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском.Разговорный - польский.Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции.Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.

Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком? Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком? airmax78 Повідомлень: 27349 З нами з: 25.10.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 3034 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 січ, 2019 08:35 https://news.finance.ua/ru/news/-/44135 ... a-turistov

С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов



"Как прикажешь тебя понимать, Саид?" ( фильм "Белое солнце пустыни")



В стране мало денег или много террористов? С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов"Как прикажешь тебя понимать, Саид?" ( фильм "Белое солнце пустыни")В стране мало денег или много террористов? В игноре Kart, Sommer shapo Заблокований Повідомлень: 359 З нами з: 29.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 січ, 2019 09:18 airmax78, звісно, правий:

"...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"



Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагато простіше там, де тебе оточують теж люди.

Як ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі.

Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської.

В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку.

Усі щасливі.

Особливо хлопець з Індії.



У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців.

Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів.

Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...



З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...



Як проходить зустріч Нового року в Туреччині?

Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні:

- 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ...

- 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно...

- 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ...

- Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ...

- У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень).

Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...





ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 2019 РОКУ В ТУРЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН



- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи".

- знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно.

- з 01 січня в Туреччині встановлена ​​нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях.

- підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір. Так держава заробляє трохи грошей на іноземцях. Не на своїх громадянах, а на іноземцях.

Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір.

- з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат:

- при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки.

- такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший.

- оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет.

- більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.



Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських.

Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції.

Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування.

Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку.

Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва. , звісно, правий:"...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагатоЯк ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі.Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської.В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку.Усі щасливі.Особливо хлопець з Індії.У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців.Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів.Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні:- 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ...- 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно...- 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ...- Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ...- У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень).Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи".- знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно.- з 01 січня в Туреччині встановлена ​​нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях.- підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір.Не на своїх громадянах, а на іноземцях.Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір.- з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат:- при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки.- такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший.- оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет.- більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських.Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції.Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування.Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку.Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва. "Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт") akurt

Повідомлень: 2686 З нами з: 12.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 10:49



Якраз 1 січня мої приятелі відправилися в Буковель кататися на лижах.

Чом би й ні? Саме в ці хвилини надсилають мені Вайбером фотки та відео: класно зараз в Буковелі! Дуже дорого, але класно! Невістку, правда, що зупинилася на краю траси, вже збили так, що й ходити вже не може, але ж весело то!

Черговий бізнес-проект завершено, відпочивають: закінчено ремонт під здачу квартирантам чергової квартири у Львові.

Це якраз там, де через пів-року почне повноцінне життя заблокований в цей час форумчанин Долярчик.

Ну, тому важче: працював важко все життя, намагаючись отримати власне 1-к кубло, де нарешті заживе повноцінним чоловічим життям: хата+жінка+дитина+гроші+затишок+власна спальня, яку треба вигородити із коридора та кухні.

Ну, не все так просто правда: він же придбав залізобетонний паралелепіпед, з якого ще треба зліпити "лялю".

Мої приятелі купили таку саму "лялю", як і Долярчик - навіть по тій самій ціні: "двушка" обійшлася в 45 000 гидомирно-зелених брудних долярів.

Ми з ними сіли із шашликами та горілкою ще у серпні, коли я був у Львові, та почали рахувати, скілько любимих приємного кольору зеленувато-будинникових долярів можна витратити на ремонт, щоби досягнути заданої прибутковості.

Я їм сказав так: "Якщо поважні українські люди виводять з неньки суми не менше, ніж 300 000 доларів в еміратські країни, намагаючись отримати на арабських цінних паперах небачені українською податковою 7 або 8, або 9 відсотків річних, і це вважається "круто" і "класно", то давайте будемо танцювати від цифри "9" відсотків річних."

Арифметика моя і логіка інших українців сподобалася.

Ми пішли від "зворотного": наприклад, вони вже мають три квартири під здачу у Львові і з кожної мають чистими 10 000 - 12 000 гривень на місяць, тобто приблизно 400 доларів.

Такий неоподаткований прибуток дозволяє:

- наймати в Буковелі готелі прямо біля витягів та щоби ціною були не менше, ніж 2 500 гривень на добу.

- харчуватися в тих кафе і рестораціях в Буковелі, де навіть чашка кави коштує втричі дорожче, ніж у занедбаному Парижі.

- наймати такі готелі не тільки для себе, а й для родини зятя (син платить за себе сам).

- фінансувати поїздку до Буковеля дітей зятя, тобто своїх онуків (за онуків від сина син платить сам).

- годувати і зятя, і онуків від зятя (своїх дітей годує син в Буковелі сам).



Так ось: у Новий 2019 рік треба було увійти з ціною на оренду не менше, ніж вже досягнуто.

Під "Оселедець під шубою" намалювалася цифра 500.

Долярів на місяць.

Тоді:

(((45000+Х)*9)/100)/12=500

Звідси:

Х=(500*12-0,09*45000)/0,09=21 666,666 $

Оці 666,666 якось жінці приятеля не сподобалися і ми вирішили - перехрестившись та тричі плюючи через ліве плече - вийти на цифру 20 000 $.

Поясню: в дизайн-ремонт квартири - "двушки" станом на 31 грудня 2018 було "вкинуто" рівно 20 000 гидомирно-мерзотних долярів.

Розумію, що хтось зараз буде тупотіти ногами та лаятися.

В мене є козир: то не останні гроші у панів.

Пани трохе сидять багато років на бюджетних грошах та мають на суху з того скоринку хліба.

Таким чином: мають ще одну готову під здачу квартиру у Львові (замітимо: ну зовсім не біля площі Ринок).

Зараз орендарі "созрівають" на ціну в 500 доларів на місяць.

Зараз жадібні ріелтори вже пропонують 450 доларів на місяць.

Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки.

Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті.



Що ж тут турецького, спитаєте?



А ось що: ті панове мають в Анталії свою квартиру і ось що таке прибуток з 4-х квартир під здачу у Львові:

3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя. І того - ви ж самі розумієте - не вистачає ну ніяк... Ну самі порахуйте: на минулий Новий рік - 31 грудня 2017 року - зятю подарували ключі від новенького 3-поверхового будинка - там же опалення тільки скіко грошей забирає? Га? Хотіли, правда, схитрити, зятя прописали десь у селі на Сумщині - так хитра Служба субсидій то вирахувала і не дала бідному зятю ніякої копійчини на утримання того будинка, слава Богу, хоч можна дітей притулити до бабусі і дідуся, що мають піді Львовом новий 2-о поверховий будинок (здано у 2016 році), а там опалення не тілько дорогим газом, а й каміном із буковими - з Карпат - дрОвами...

1х500=500 долярів - то гроші на прожиття в Анталії, бо то є 500х5,35=2 675 турецьких лір.

А 2 675 турецьких лір, то є:

- квартплата 80-100 лір на місяць

- електрика 50-95 лір на місяць

- вода 20-30 лір на місяць

- зв’язок та інтернет 60-100 лір на місяць

- пальне для автівки та розваги 300-600 лір на місяць

- продукти харчування - включаючи копчені сири, ковбаски, гуску, баранину - 1500-1700 лір на місяць

Разом ПО МАКСІМУМУ витрат 2 625 лір на місяць.

Так, щось не сходиться, залишок в 2 675-2625=50 лір...

Куди ж їх в біса витратити????

О!

Знаю!

Офіцянт! 2 пляшки - в студію!

КУМЕДНА ЄВРЕЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА АРИФМЕТИКАЯкраз 1 січня мої приятелі відправилися в Буковель кататися на лижах.Чом би й ні? Саме в ці хвилини надсилають мені Вайбером фотки та відео: класно зараз в Буковелі! Дуже дорого, але класно! Невістку, правда, що зупинилася на краю траси, вже збили так, що й ходити вже не може, але ж весело то!Черговий бізнес-проект завершено, відпочивають: закінчено ремонт під здачу квартирантам чергової квартири у Львові.Це якраз там, де через пів-року почне повноцінне життя заблокований в цей час форумчанинНу, тому важче: працював важко все життя, намагаючись отримати власне 1-к кубло, де нарешті заживе повноцінним чоловічим життям: хата+жінка+дитина+гроші+затишок+власна спальня, яку треба вигородити із коридора та кухні.Ну, не все так просто правда: він же придбав залізобетонний паралелепіпед, з якого ще треба зліпити "лялю".Мої приятелі купили таку саму "лялю", як і- навіть по тій самій ціні: "двушка" обійшлася в 45 000 гидомирно-зелених брудних долярів.Ми з ними сіли із шашликами та горілкою ще у серпні, коли я був у Львові, та почали рахувати, скілько любимих приємного кольору зеленувато-будинникових долярів можна витратити на ремонт, щоби досягнути заданої прибутковості.Я їм сказав так: "Якщо поважні українські люди виводять з неньки суми не менше, ніж 300 000 доларів в еміратські країни, намагаючись отримати на арабських цінних паперах небачені українською податковою 7 або 8, або 9 відсотків річних, і це вважається "круто" і "класно", то давайте будемо танцювати від цифри "9" відсотків річних."Арифметика моя і логіка інших українців сподобалася.Ми пішли від "зворотного": наприклад, вони вже мають три квартири під здачу у Львові і з кожної мають чистими 10 000 - 12 000 гривень на місяць, тобто приблизнодоларів.Такий неоподаткований прибуток дозволяє:- наймати в Буковелі готелі прямо біля витягів та щоби ціною були не менше, ніж 2 500 гривень на добу.- харчуватися в тих кафе і рестораціях в Буковелі, де навіть чашка кави коштує втричі дорожче, ніж у занедбаному Парижі.- наймати такі готелі не тільки для себе, а й для родини зятя (син платить за себе сам).- фінансувати поїздку до Буковеля дітей зятя, тобто своїх онуків (за онуків від сина син платить сам).- годувати і зятя, і онуків від зятя (своїх дітей годує син в Буковелі сам).Так ось: у Новий 2019 рік треба було увійти з ціною на оренду не менше, ніж вже досягнуто.Під "Оселедець під шубою" намалювалася цифраДолярів на місяць.Тоді:(((45000+Х)*9)/100)/12=500Звідси:Х=(500*12-0,09*45000)/0,09=21 666,666 $Оці 666,666 якось жінці приятеля не сподобалися і ми вирішили - перехрестившись та тричі плюючи через ліве плече - вийти на цифру 20 000 $.Поясню: в дизайн-ремонт квартири - "двушки" станом на 31 грудня 2018 було "вкинуто" рівно 20 000 гидомирно-мерзотних долярів.Розумію, що хтось зараз буде тупотіти ногами та лаятися.В мене є козир: то не останні гроші у панів.Пани трохе сидять багато років на бюджетних грошах та мають на суху з того скоринку хліба.Таким чином: мають ще одну готову під здачу квартиру у Львові (замітимо: ну зовсім не біля площі Ринок).Зараз орендарі "созрівають" на ціну в 500 доларів на місяць.Зараз жадібні ріелтори вже пропонують 450 доларів на місяць.Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки.Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті.Що ж тут турецького, спитаєте?А ось що: ті панове мають в Анталії свою квартиру і ось що таке прибуток з 4-х квартир під здачу у Львові:3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя.Ну самі порахуйте: на минулий Новий рік - 31 грудня 2017 року - зятю подарували ключі від новенького 3-поверхового будинка - там же опалення тільки скіко грошей забирає? Га? Хотіли, правда, схитрити, зятя прописали десь у селі на Сумщині - так хитра Служба субсидій то вирахувала і не дала бідному зятю ніякої копійчини на утримання того будинка, слава Богу, хоч можна дітей притулити до бабусі і дідуся, що мають піді Львовом новий 2-о поверховий будинок (здано у 2016 році), а там опалення не тілько дорогим газом, а й каміном із буковими - з Карпат - дрОвами...1х500=500 долярів - то гроші на прожиття в Анталії, бо то є 500х5,35=2 675 турецьких лір.А 2 675 турецьких лір, то є:- квартплата 80-100 лір на місяць- електрика 50-95 лір на місяць- вода 20-30 лір на місяць- зв’язок та інтернет 60-100 лір на місяць- пальне для автівки та розваги 300-600 лір на місяць- продукти харчування - включаючи копчені сири, ковбаски, гуску, баранину - 1500-1700 лір на місяцьРазомвитрат 2 625 лір на місяць.Так, щось не сходиться, залишок в 2 675-2625=50 лір...Куди ж їх в біса витратити????О!Знаю!Офіцянт! 2 пляшки - в студію! Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 січ, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз. "Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт") akurt

Повідомлень: 2686 З нами з: 12.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 11:06 akurt



3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя.



що ж то Ваші колеги такого непутьового зятька взяли

якийсь дармограй 3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя.що ж то Ваші колеги такого непутьового зятька взялиякийсь дармограй jump Повідомлень: 2037 З нами з: 18.08.09 Подякував: 66 раз. Подякували: 398 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 11:16 Трохе є...

Так не вони ж його брали: доня - студентка 4-го курсу - привела до хати... теж студент... Голий та босий, батька немає... мама в КСП комірником працює... Що з нього зробиш?

Якось так природа зробила, що діти від нього получаються, а працювати - ніяк.

Влаштували на роботу до сина - теща через сина передає десь 20-ку на місяць як заробітну плату...

Син іноді питає: "А чому це Миколи знову на роботі немає?"

Теща мовчить...

Теща - як відомо - завжди зятя любить...



P.S. На сусідній гілці Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! один форумчанин наводить інтересні роздуми щодо купівлі повітря над котлованом по ціні 1300 долярів за віртуальний квадрат. Дуже мені то інтересно читати. Особливо, коли в Анталії вже добу йде дощ... Інтересно: чим то закінчиться: 1300 і котлован? Не менш інтересно, ніж вчора дивився за допомогою проектора на всю стіну моєї спальні фільм ще 1983 року "Однажды в Америке"... 3,5 години (!!!) цікавостей та не вгадаєш чим закінчиться (хоча я його двивися в кінотеатрі, здається, у 1986 році) - виручала горілка "Львівська", оселедець під шубою, салат із "крабовими паличками" та салат "Мімоза". По закінченню фільма було трохе сумно...

І все ж таки дуже інтересно: чим то закінчиться?

Пікантності додає те, що той пан відвертий "депозитчик"...

Тобто нібито може рахувати...

Ще пікантості додає той факт, що в мене 1-к новеньку квартиру у Львові викупив пан, який здихався квартири в 70 квадратів у будинку австрійської побудови на Івана Франка - віддав по 1000 за квадрат... і перехрестився... а по 1300 $ за кубічний метр суміші кисню, вуглецю, азоту, аргону, гелію, криптону, ароматичних ефірів та трохе водяної пари... Ну дуже інтересно...

Просто мені ж весь час задають питання: "Яка ефективність купівлі нерухомості за кордоном"?

Тому і цікаво... "Лучше быть везучим, чем добрым!" (Из фильма Вуди Аллена "Матч-поинт") akurt

Повідомлень: 2686 З нами з: 12.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 13:12 akurt 1300 котлован во Львове... Видимо в расчете на то, что сдача в эксплуатацию произойдет уже в городе Lemberg. Другого объяснения этой цене и, тем более, почему по этой цене покупают у меня нет. airmax78 Повідомлень: 27349 З нами з: 25.10.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 3034 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 232233234235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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