Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для airmax78: akurt свободно владеет украинским, русским, английским. Статьи и книги в европейских журналах публикует на английском. Разговорный - польский. Турецкий знает в пределах необходимого для комфортного проживания в Турции. Во всяком случае сегодня я смог купить в магазине то, что заказала жена, пообщаться с председателем ОСББ, с соседом, заказать баклажку воды и получить поставку Зарядного устройства к МакБуку (фирменное сгорело внезапно) со службы доставки ARAS.
Так то комплиман был: способность быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?
airmax78, звісно, правий: "...быстро ассимилироваться, влиться в среду - очень хорошая, ценная способность. Тем более если и место и среда нравятся - зачем там чувствовать себя чужаком?"
Насправді "асимілюватися" і "влитися в середу" людині набагато простіше там, де тебе оточують теж люди. Як ви знаєте, найважче було асимілюватися Мауглі. Я думаю, найпростіше асимілюватися в США: історично так склалося, що це реально - багатонаціональна держава, де зовсім не роблять різниці між націями і зовсім не звертають уваги на відмінності в знанні мови - англійсько/американської. В мережі в Фейсбуці з'явилося відео, зняте родиною американців, з якими товаришує один з моїх синів - в тій родині дочка вийшла заміж за хлопця з Індії, а її старший брат привів в сім'ю азіатку. Усі щасливі. Особливо хлопець з Індії.
У Туреччині при всіх відмінностях мови і укладу життя асимілюватися дуже легко і просто з тієї причини, що культивується і існує абсолютно терпиме і лояльне ставлення до іноземців. Це історично так склалося, ще з часів становлення імперії Османів. Особливо з України. Як я вже говорив: оженитися турку з українкою - дуже і дуже престижно і всіляко заохочується. Ну, а якщо навколо повно змішаних сімей - то всі один одному - брати і свати ...
З 2-ї ночі 01 січня року нового - року 2019 - йде дощик ...
Як проходить зустріч Нового року в Туреччині? Нічого особливого, як і у всій Європі, більш скромно, ніж в Україні: - 30 грудня у всіх великих торгових центрах типу Mark Antalya, MIGROS, Ozdilek пройшли чудові новорічні привітання з Дідами Морозами, Снігурками, танцями і піснями ... - 31 грудня був звичайний робочий день - було помітно, що працюють, намагаючись закрити до кінця 31 грудня більший обсяг робіт... Неподалік мене відкрилися ще 2 нових супермаркети. Дрібничка, а приємно... - 31 грудня з 19-00 вечора до 02-00 ночі на чудовій Набережній Анталії - масове гуляння і забавки - міська влада постаралися ... - Новий рік в Туреччині настав на 1 годину раніше, ніж в Україні - Туреччина не переходила на "зимовий час". Рівно о 00-01 за турецьким часом (23-00 в Україні) був грандіозний феєрверк над містом - я намагався робити фото - але у мене був включений на iPhone спалах і нічого не вийшло ... Але з балкона ми насолоджувалися приємним феєрверком ... - У 01-00 ночі зустріли Новий рік ще раз - на цей раз відкрили шампанське. Що цікаво, виявилося дуже непоганим - турецьке шампанське за 33 ліри (165 гривень). Фото зустрічі Нового 2019 року у типовій родині Туреччини - мої сусіди...
ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 2019 РОКУ В ТУРЕЧЧИНІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
- якщо ви отримали ВНЖ в Туреччині - знято обмеження, згідно з яким іноземець не повинен був залишати територію Туреччини більш, ніж на 4 місяці в році (в інших країнах таке обмеження є - не більше 6-ти місяців). Це дуже приємно - мені, може бути, і не треба, але додалося відчуття "більшої свободи". - знижена ціна на електричну енергію на 10 відсотків. Дрібничка, а приємно. - з 01 січня в Туреччині встановлена нова ставка мінімальної зарплати - 2030 лір в місяць (було 1650 лір на місяць). Це приємно, тому що якщо навколо вас живе менше бідних людей, то ви себе відчуваєте впевненіше, пересуваючись по вулицях. - підвищена плата за реєстрацію смартфона, який ввезено на територію Туреччини та використовується такий смартфон із турецкою СІМ-карткою. Тут така особливість: ви можете користуватися своїм смартофном скільки завгодно, якщо у смартфон вставлена СІМ-картка українського або будь-якого закордонного оператора. Якщо ви купили турецький стартовий пакет і поставили СІМ-картку турецкого оператора - користуйтеся, будь-ласка. Але, якщо використовується більше, ніж 120 днів, то вважається, шо ви ввезли смартфон нелегально, ввезли на постійній основі і без оплати митних зборів. Колись таке хотіли зробити і в Україні, але спроба навести порядок на митниці стосовно телефонів провалилася. Робота такого смартфона в Туреччині блокується через IMEI-код. На протязі 120 днів ви можете зареєструвати такий смартфон, сплативши державі Туреччина ввізне мито; так ось таке мито було 170 лір, а стало 500 лір. Так держава заробляє трохи грошей на іноземцях. Не на своїх громадянах, а на іноземцях. Не хочеш платити мито - нема питань: купуй смартфон на території Туреччини - вартість смартфонів, що офіційно продаються - від 1000 лір. - з 01 січня вводиться податок для іноземців "за забезпечення безпеки" - 1,5 євро з людини - таку плату будуть брати в аеропорту по прильоту з іноземця. Я думаю, тут держава убиває відразу "двох зайців" - в Туреччині помітна більша турбота про безпеку громадян, що потребує і більших витрат: - при в"їзді на авто в підземний паркінг Супермаркетів - обов"язковий огляд охоронцями авто і обов"язково відкривають багажник і дивляться за допомогою дзеркала знизу на дно автівки. - такий же огляд - при в"їзді на територію аеропортів - що інтересно - я пересуваюся на авто з українськими номерами - то для мене такий огляд завжди помітно лояльніший. - оглад і проходження через "рамку" при вході в будь-яку державну установу та будь-який великий супермаркет. - більш сувороий догляд тих, хто хоче зайти у приміщення аеропорту, ніж ви звикли в Україні.
Скажу відверто: поліцейські виглядать приємно, класно екіпіровані, пересуваються на автівках і - що трохи дивує - на мотоциклах. На мотоциклах завжди по 2 поліцейських. Інколи можна зустріти на вулицях дуже загрозливі на вигляд броньовики сучасної конструкції. Я маю тільки позитивний досвід спілкування - точніше - відсутність такого спілкування. Так що тут я думаю - 1,5 євро - це 10 лір - правильна і припустима додаткова плата за безпеку. Особливо, якщо вам трохи набридло евакуюватися без кінця із Центрального залізничного вокзалу Києва.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Якраз 1 січня мої приятелі відправилися в Буковель кататися на лижах. Чом би й ні? Саме в ці хвилини надсилають мені Вайбером фотки та відео: класно зараз в Буковелі! Дуже дорого, але класно! Невістку, правда, що зупинилася на краю траси, вже збили так, що й ходити вже не може, але ж весело то! Черговий бізнес-проект завершено, відпочивають: закінчено ремонт під здачу квартирантам чергової квартири у Львові. Це якраз там, де через пів-року почне повноцінне життя заблокований в цей час форумчанин Долярчик. Ну, тому важче: працював важко все життя, намагаючись отримати власне 1-к кубло, де нарешті заживе повноцінним чоловічим життям: хата+жінка+дитина+гроші+затишок+власна спальня, яку треба вигородити із коридора та кухні. Ну, не все так просто правда: він же придбав залізобетонний паралелепіпед, з якого ще треба зліпити "лялю". Мої приятелі купили таку саму "лялю", як і Долярчик - навіть по тій самій ціні: "двушка" обійшлася в 45 000 гидомирно-зелених брудних долярів. Ми з ними сіли із шашликами та горілкою ще у серпні, коли я був у Львові, та почали рахувати, скілько любимих приємного кольору зеленувато-будинникових долярів можна витратити на ремонт, щоби досягнути заданої прибутковості. Я їм сказав так: "Якщо поважні українські люди виводять з неньки суми не менше, ніж 300 000 доларів в еміратські країни, намагаючись отримати на арабських цінних паперах небачені українською податковою 7 або 8, або 9 відсотків річних, і це вважається "круто" і "класно", то давайте будемо танцювати від цифри "9" відсотків річних." Арифметика моя і логіка інших українців сподобалася. Ми пішли від "зворотного": наприклад, вони вже мають три квартири під здачу у Львові і з кожної мають чистими 10 000 - 12 000 гривень на місяць, тобто приблизно 400 доларів. Такий неоподаткований прибуток дозволяє: - наймати в Буковелі готелі прямо біля витягів та щоби ціною були не менше, ніж 2 500 гривень на добу. - харчуватися в тих кафе і рестораціях в Буковелі, де навіть чашка кави коштує втричі дорожче, ніж у занедбаному Парижі. - наймати такі готелі не тільки для себе, а й для родини зятя (син платить за себе сам). - фінансувати поїздку до Буковеля дітей зятя, тобто своїх онуків (за онуків від сина син платить сам). - годувати і зятя, і онуків від зятя (своїх дітей годує син в Буковелі сам).
Так ось: у Новий 2019 рік треба було увійти з ціною на оренду не менше, ніж вже досягнуто. Під "Оселедець під шубою" намалювалася цифра 500. Долярів на місяць. Тоді: (((45000+Х)*9)/100)/12=500 Звідси: Х=(500*12-0,09*45000)/0,09=21 666,666 $ Оці 666,666 якось жінці приятеля не сподобалися і ми вирішили - перехрестившись та тричі плюючи через ліве плече - вийти на цифру 20 000 $. Поясню: в дизайн-ремонт квартири - "двушки" станом на 31 грудня 2018 було "вкинуто" рівно 20 000 гидомирно-мерзотних долярів. Розумію, що хтось зараз буде тупотіти ногами та лаятися. В мене є козир: то не останні гроші у панів. Пани трохе сидять багато років на бюджетних грошах та мають на суху з того скоринку хліба. Таким чином: мають ще одну готову під здачу квартиру у Львові (замітимо: ну зовсім не біля площі Ринок). Зараз орендарі "созрівають" на ціну в 500 доларів на місяць. Зараз жадібні ріелтори вже пропонують 450 доларів на місяць. Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки. Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті.
Що ж тут турецького, спитаєте?
А ось що: ті панове мають в Анталії свою квартиру і ось що таке прибуток з 4-х квартир під здачу у Львові: 3х(10000...12000)=33 000 гривень - то зовсім не рахуємо, то гроші на утримання родини зятя. І того - ви ж самі розумієте - не вистачає ну ніяк... Ну самі порахуйте: на минулий Новий рік - 31 грудня 2017 року - зятю подарували ключі від новенького 3-поверхового будинка - там же опалення тільки скіко грошей забирає? Га? Хотіли, правда, схитрити, зятя прописали десь у селі на Сумщині - так хитра Служба субсидій то вирахувала і не дала бідному зятю ніякої копійчини на утримання того будинка, слава Богу, хоч можна дітей притулити до бабусі і дідуся, що мають піді Львовом новий 2-о поверховий будинок (здано у 2016 році), а там опалення не тілько дорогим газом, а й каміном із буковими - з Карпат - дрОвами... 1х500=500 долярів - то гроші на прожиття в Анталії, бо то є 500х5,35=2 675 турецьких лір. А 2 675 турецьких лір, то є: - квартплата 80-100 лір на місяць - електрика 50-95 лір на місяць - вода 20-30 лір на місяць - зв’язок та інтернет 60-100 лір на місяць - пальне для автівки та розваги 300-600 лір на місяць - продукти харчування - включаючи копчені сири, ковбаски, гуску, баранину - 1500-1700 лір на місяць Разом ПО МАКСІМУМУ витрат 2 625 лір на місяць. Так, щось не сходиться, залишок в 2 675-2625=50 лір... Куди ж їх в біса витратити???? О! Знаю! Офіцянт! 2 пляшки - в студію!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 січ, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Трохе є... Так не вони ж його брали: доня - студентка 4-го курсу - привела до хати... теж студент... Голий та босий, батька немає... мама в КСП комірником працює... Що з нього зробиш? Якось так природа зробила, що діти від нього получаються, а працювати - ніяк. Влаштували на роботу до сина - теща через сина передає десь 20-ку на місяць як заробітну плату... Син іноді питає: "А чому це Миколи знову на роботі немає?" Теща мовчить... Теща - як відомо - завжди зятя любить...
P.S. На сусідній гілці Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! один форумчанин наводить інтересні роздуми щодо купівлі повітря над котлованом по ціні 1300 долярів за віртуальний квадрат. Дуже мені то інтересно читати. Особливо, коли в Анталії вже добу йде дощ... Інтересно: чим то закінчиться: 1300 і котлован? Не менш інтересно, ніж вчора дивився за допомогою проектора на всю стіну моєї спальні фільм ще 1983 року "Однажды в Америке"... 3,5 години (!!!) цікавостей та не вгадаєш чим закінчиться (хоча я його двивися в кінотеатрі, здається, у 1986 році) - виручала горілка "Львівська", оселедець під шубою, салат із "крабовими паличками" та салат "Мімоза". По закінченню фільма було трохе сумно... І все ж таки дуже інтересно: чим то закінчиться? Пікантності додає те, що той пан відвертий "депозитчик"... Тобто нібито може рахувати... Ще пікантості додає той факт, що в мене 1-к новеньку квартиру у Львові викупив пан, який здихався квартири в 70 квадратів у будинку австрійської побудови на Івана Франка - віддав по 1000 за квадрат... і перехрестився... а по 1300 $ за кубічний метр суміші кисню, вуглецю, азоту, аргону, гелію, криптону, ароматичних ефірів та трохе водяної пари... Ну дуже інтересно... Просто мені ж весь час задають питання: "Яка ефективність купівлі нерухомості за кордоном"? Тому і цікаво...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Нет, там есть варианты разные. Но все же надо считать. Мой брат одно время гонял машины из Европы на продажу - бывало такую страшную рухлядь пригонит - казалось бы - не продать - ан нет, "НА КАЖДЫЙ ТОВАР ЕСТЬ СВОЙ ПОКУПАТЕЛЬ". Еле завелось и еле уехало... Удачно продалось... Так вот. Например, Львов, "ближний центр". Улица Рыльского. На юго-восток - Лычаковское кладбище, можно посетить могилу Ярослава Галана. На северо-запад - самый исторический центр Львова. Можно посетить "Реберню под Арсеналом". Там, правда, всё подорожало в 2 раза... и по моему совету ее посетили приятели из Паневежиса (Литва) - то были очень очень очень недовольны, приглашали в Паневежис - сказали: "Мы вас гораздо лучшим угостим"... Лично мне этот район ну очень не нравится... Там поездишь - расход бензина 16 литров на 100 км... Но вот ПРИЛИЧНЫЙ застройщик строит 1-о подъездный 9-ти этажный жилой дом. Однушки - 54 квадрата - в продаже были по 1400 долларов. Всего 75 600 долларов. Голая. Ремонт с перепланировкой (сейчас же можно из "однушки" сделать типа "двушку"): 10 000 долларов (в ценах 2016 года). Итого: 85 000 долларов вложено. Сдается. Не поверите, 650 баксов в месяц (!!!). Считаем: 650х12=7800 в год. Безналогово-приятных. Прибыльность: (7800х100)/85000= не поверите - все те же 9% годовых.
Вот тот форумчанин очень не любит Сыховский район. Казалось бы, что тогда говорить про "Франківський" або "Залізничний"... Это просто от незнания реалий. На самом деле читаем результаты опроса самих львовян: "Золото у рейтингу взяв Сихівський район, набравши 49,2 бала із 70 можливих. Він став найкращим за чистотою повітря, доступністю магазинів, інфраструктурою для дітей, приязністю людей та якістю роботи комунальних служб. Друге місце посів Франківський район. На думку містян, саме тут найчистіші та найбезпечніші у Львові вулиці, а також найвідповідальніші працівники ЖКГ. Третю сходинку обійняв Залізничний район". https://portal.lviv.ua/news/2017/01/16/ ... yoni-mista
Взять комплекс жилых домов у Victoria Gardens - самый ближний жилой комплекс от Аэропорта имени короля Данилы Галицкого. Что вы думаете: местные барышни не совсем стойкого поведения в области морали сняли все имеющиеся в аренду квартиры - однушки - по 500 баксов в месяц. Самолеты прибывают в аэропорт каждый день. Это называется "тема". - Есть такая тема!
Тепер беремо аріфмометр "Фелікс" та рахуємо: - перший варіянт при капіталовкладенні в 85 000 доларів приносить 650 приємних долярів на місяць. - другий варіянт при капіталовкладеннях в 2 однушки в 85 000 долярів (2х42500) приносить 2х500=1000 долярів на місяць. Будь-який ріелтор вам скаже, що здати дві "однушки-хрущовки" по 8 000 гривень на місяць значно легше і краще, ніж одну "двушку" за 15 000 гривень. Так і тут... Все треба рахувати...
P.S. Серед орендодавців Дніпра останній час лунає бажана цифра прибутковості в 10 відсотків річних по валюті. Працюють панове над тим питанням. Наполегливо.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
airmax78 написав:akurt 1300 котлован во Львове... Видимо в расчете на то, что сдача в эксплуатацию произойдет уже в городе Lemberg. Другого объяснения этой цене и, тем более, почему по этой цене покупают у меня нет.
И какова, по вашему мнению, вероятность такого события?
Там близко к центру район и предыдущий дом продавался по такой же цене. Что там с продажами, инфы нет. Но во Львове полно объектов лучше и дешевле.
to akurt Вы можете обратить внимание, если не сложно, на наличие и цену био курятины (без антибиотиков) в магазинах Анталии? В Украине появился такой продукт, например, грудка стоит 125 грн за кг в Ашане. Интересно сравнить.