Додано: Сер 02 січ, 2019 21:09

сливочное мало

Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но возможно, вся курятина в Анталии - без антибиотиков. Я не специалист по обнаружению антибиотиков.Что заметно:- нет гигантского размера кур по 2,2 кг как "Курочка ряба"...- обычный вес курицы 1,2 кг- обычная цена курицы - 8,5 лиры кг (примерно 45 гривен кг)...- заметно, что бульон "не такой", как мы привыкли - приличный и плавают кружочки жира, как при бульоне от домашней курицы.- на вкус курятина совсем другая, чем мы привыкли. Съедобная.- в некоторых супермаркетах есть куры дороже на 1 лиру - они упакованы в пакеты другого цвета - местные мне сказали, что это типа "фермерская" курица. Мы брали и "ту" и "другую" - я не готов сейчас сказать, какое отличие мы заметили.- очень приличные куриные сосиски - они почему-то называются "коктейльные" - реально вкусные, я если куплю упаковку - там кажется 0,5 кг, то с неё "с живой не слажу"...- приличные полуфабрикаты из курятины - выпускают их те же производители, что и курица "сырая". Я брал шницели и не только. Их надо жарить на сковородке 4 минуты, они не замороженные. Жена не ела, а вот я ел с удовольствием. С кетчупом - объедение.- мы, конечно, берем куриные грудки - жена любит готовить куриные отбивные иди куриные котлеты.- есть такая несколько необычная у нас вещь: куриные бёдрышки, у которых отделена, но не совсем оторвана одна косточка - ее как бы вытащили из мяса, но не оторвали совсем - очень удобно для запекания.На Новый год мы брали утку - 2,3 кг. Вот утки не дешевые - 20-28 лир кг - это примерно по 100-140 гривен кг. На упаковке было почему-то написано "Утка по-пекински". Она была замороженная.Когда разморозили - удивила свежим видом. Дополнительно обшмаливали над горелкой газовой плиты. Жена сказала, что она плохо очищена от перьев. Запекали в рукаве в духовке с яблоками.Получилась отличная не жирная утка.Вообще надо как-нибудь сделать репортаж о самых простых продуктах.Сегодня удивился, увидев в супермаркете А-101, что на полках нет привычных мне банок с вишневым вареньем - такое классное - пальчики оближешь - стояло всегда много - разобрали.Но варенье реально классное.Здесь трудно купить творог в привычном для нас понимании - только в одном супермаркете есть творог такой, как мы привыкли...Нет привычных нам сыров типа "Голландский" - но зато на прилавках в четыре ряда полок всевозможных "белых" сыров - они полумягкие. Их примерно 20-30 видов. На всех написано одно и то же: "Белый сыр", но на вкус все разные, все зависит от производителя.В то же время есть сыр с плесенью, я иногда беру, есть сыр типа "Эдам" или копченый...Сливочного масла всегда в наличии ТОЛЬКО 1 ВИД - это именнои ничего другого быть не может - как у нас типа "Селянское" или типа "Вологодское" скажем...Тут если "Сливочное масло" - то это "Сливочное масло".Шикарные всегда консервированные огурчики - просто сказка - банка в 750 мл стоит 3,5 лиры или примерно 18 гривен.Как-нибудь сделаю репортаж о самых простых продуктах...