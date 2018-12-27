RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:09

Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но возможно, вся курятина в Анталии - без антибиотиков. Я не специалист по обнаружению антибиотиков.
Что заметно:
- нет гигантского размера кур по 2,2 кг как "Курочка ряба"...
- обычный вес курицы 1,2 кг
- обычная цена курицы - 8,5 лиры кг (примерно 45 гривен кг)...
- заметно, что бульон "не такой", как мы привыкли - приличный и плавают кружочки жира, как при бульоне от домашней курицы.
- на вкус курятина совсем другая, чем мы привыкли. Съедобная.
- в некоторых супермаркетах есть куры дороже на 1 лиру - они упакованы в пакеты другого цвета - местные мне сказали, что это типа "фермерская" курица. Мы брали и "ту" и "другую" - я не готов сейчас сказать, какое отличие мы заметили.
- очень приличные куриные сосиски - они почему-то называются "коктейльные" - реально вкусные, я если куплю упаковку - там кажется 0,5 кг, то с неё "с живой не слажу"...
- приличные полуфабрикаты из курятины - выпускают их те же производители, что и курица "сырая". Я брал шницели и не только. Их надо жарить на сковородке 4 минуты, они не замороженные. Жена не ела, а вот я ел с удовольствием. С кетчупом - объедение.
- мы, конечно, берем куриные грудки - жена любит готовить куриные отбивные иди куриные котлеты.
- есть такая несколько необычная у нас вещь: куриные бёдрышки, у которых отделена, но не совсем оторвана одна косточка - ее как бы вытащили из мяса, но не оторвали совсем - очень удобно для запекания.

На Новый год мы брали утку - 2,3 кг. Вот утки не дешевые - 20-28 лир кг - это примерно по 100-140 гривен кг. На упаковке было почему-то написано "Утка по-пекински". Она была замороженная.
Когда разморозили - удивила свежим видом. Дополнительно обшмаливали над горелкой газовой плиты. Жена сказала, что она плохо очищена от перьев. Запекали в рукаве в духовке с яблоками.
Получилась отличная не жирная утка.
Зображення

Вообще надо как-нибудь сделать репортаж о самых простых продуктах.
Сегодня удивился, увидев в супермаркете А-101, что на полках нет привычных мне банок с вишневым вареньем - такое классное - пальчики оближешь - стояло всегда много - разобрали.
Но варенье реально классное.
Здесь трудно купить творог в привычном для нас понимании - только в одном супермаркете есть творог такой, как мы привыкли...
Нет привычных нам сыров типа "Голландский" - но зато на прилавках в четыре ряда полок всевозможных "белых" сыров - они полумягкие. Их примерно 20-30 видов. На всех написано одно и то же: "Белый сыр", но на вкус все разные, все зависит от производителя.
В то же время есть сыр с плесенью, я иногда беру, есть сыр типа "Эдам" или копченый...
Сливочного масла всегда в наличии ТОЛЬКО 1 ВИД - это именно сливочное мало и ничего другого быть не может - как у нас типа "Селянское" или типа "Вологодское" скажем...
Тут если "Сливочное масло" - то это "Сливочное масло".
Шикарные всегда консервированные огурчики - просто сказка - банка в 750 мл стоит 3,5 лиры или примерно 18 гривен.
Как-нибудь сделаю репортаж о самых простых продуктах...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 12.02.09
Подякував: 377 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:27

Блазень Акурт ніяк не може наїстись курячими сосисками та іншим дешевим лайном))
Горе-комедіант)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18905
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 290, 291, 292
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2912 247812
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 16:02
geoleo
Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
5 519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 11:57
Nemo
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.