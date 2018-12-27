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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:09

Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но возможно, вся курятина в Анталии - без антибиотиков. Я не специалист по обнаружению антибиотиков.
Что заметно:
- нет гигантского размера кур по 2,2 кг как "Курочка ряба"...
- обычный вес курицы 1,2 кг
- обычная цена курицы - 8,5 лиры кг (примерно 45 гривен кг)...
- заметно, что бульон "не такой", как мы привыкли - приличный и плавают кружочки жира, как при бульоне от домашней курицы.
- на вкус курятина совсем другая, чем мы привыкли. Съедобная.
- в некоторых супермаркетах есть куры дороже на 1 лиру - они упакованы в пакеты другого цвета - местные мне сказали, что это типа "фермерская" курица. Мы брали и "ту" и "другую" - я не готов сейчас сказать, какое отличие мы заметили.
- очень приличные куриные сосиски - они почему-то называются "коктейльные" - реально вкусные, я если куплю упаковку - там кажется 0,5 кг, то с неё "с живой не слажу"...
- приличные полуфабрикаты из курятины - выпускают их те же производители, что и курица "сырая". Я брал шницели и не только. Их надо жарить на сковородке 4 минуты, они не замороженные. Жена не ела, а вот я ел с удовольствием. С кетчупом - объедение.
- мы, конечно, берем куриные грудки - жена любит готовить куриные отбивные иди куриные котлеты.
- есть такая несколько необычная у нас вещь: куриные бёдрышки, у которых отделена, но не совсем оторвана одна косточка - ее как бы вытащили из мяса, но не оторвали совсем - очень удобно для запекания.

На Новый год мы брали утку - 2,3 кг. Вот утки не дешевые - 20-28 лир кг - это примерно по 100-140 гривен кг. На упаковке было почему-то написано "Утка по-пекински". Она была замороженная.
Когда разморозили - удивила свежим видом. Дополнительно обшмаливали над горелкой газовой плиты. Жена сказала, что она плохо очищена от перьев. Запекали в рукаве в духовке с яблоками.
Получилась отличная не жирная утка.
Зображення

Вообще надо как-нибудь сделать репортаж о самых простых продуктах.
Сегодня удивился, увидев в супермаркете А-101, что на полках нет привычных мне банок с вишневым вареньем - такое классное - пальчики оближешь - стояло всегда много - разобрали.
Но варенье реально классное.
Здесь трудно купить творог в привычном для нас понимании - только в одном супермаркете есть творог такой, как мы привыкли...
Нет привычных нам сыров типа "Голландский" - но зато на прилавках в четыре ряда полок всевозможных "белых" сыров - они полумягкие. Их примерно 20-30 видов. На всех написано одно и то же: "Белый сыр", но на вкус все разные, все зависит от производителя.
В то же время есть сыр с плесенью, я иногда беру, есть сыр типа "Эдам" или копченый...
Сливочного масла всегда в наличии ТОЛЬКО 1 ВИД - это именно сливочное мало и ничего другого быть не может - как у нас типа "Селянское" или типа "Вологодское" скажем...
Тут если "Сливочное масло" - то это "Сливочное масло".
Шикарные всегда консервированные огурчики - просто сказка - банка в 750 мл стоит 3,5 лиры или примерно 18 гривен.
Как-нибудь сделаю репортаж о самых простых продуктах...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:27

  akurt написав:очень приличные куриные сосиски


Блазень Акурт ніяк не може наїстись курячими сосисками та іншим дешевим лайном))
Горе-комедіант)))

P.S. Курячі сосиски - то їжа для бідних.

  akurt написав:Про вина.
Я вам так скажу: в Турции можно - не глядя - покупать любое вино, не глядя на цену.

Турки, як і будь які мусульмани, в принципі не виробляють якісних вин.
Тому що іслам забороняє.

Шмурдяк, який п,є пан Акурт - то пойло для невірних.
Він,старий алкоголік, навіть не розуміє того. :mrgreen:
Схоже, що п.Акурт буде пити і нахвалювати навіть скіпідар чи гас з написом "Made in Turkey"))) За невеличку мзду)) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 січ, 2019 11:05, всього редагувалось 7 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мне говорили что сейчас в Аргентине брать "для себя" выгодно, очень дёшево и большой потенциал роста.
Nemo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Про вина.
Я вам так скажу: в Турции можно - не глядя - покупать любое вино, не глядя на цену.


Цікава статистика країн-експортерів вина:
32. Ukraine $35.8 million
51. Turkey $9.8 million
http://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/

По експорту курятини, думаю, взагалі ціла прірва між Україною та Туреччиною! 8)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:39

  V2 написав:
  akurt написав:Про вина.
Я вам так скажу: в Турции можно - не глядя - покупать любое вино, не глядя на цену.


Цікава статистика країн-експортерів вина:
32. Ukraine $35.8 million
51. Turkey $9.8 million
http://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/

По експорту курятини, думаю, взагалі ціла прірва між Україною та Туреччиною! 8)

Спасибо - не знал что Латвия лидер по экспорту вина (17. Latvia $212.4 million) :mrgreen: Знаменитые балтийские виноградники :mrgreen: Что у них там растет? Темпранилло, Сира, Каберне, Савиньон? Монастырская изба :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:50

  moniks написав:
  V2 написав:
  akurt написав:Про вина.
Я вам так скажу: в Турции можно - не глядя - покупать любое вино, не глядя на цену.


Цікава статистика країн-експортерів вина:
32. Ukraine $35.8 million
51. Turkey $9.8 million
http://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/

По експорту курятини, думаю, взагалі ціла прірва між Україною та Туреччиною! 8)

Спасибо - не знал что Латвия лидер по экспорту вина (17. Latvia $212.4 million) :mrgreen: Знаменитые балтийские виноградники :mrgreen: Что у них там растет? Темпранилло, Сира, Каберне, Савиньон? Монастырская изба :mrgreen: :mrgreen:

не сприймайте серйозно писаку-заробітчанина п. Акурта)))
Заради 33 срібляників він що хочеш напише)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:11

Це у пана Frant'a від голоду.
Це зрозуміло.
Безгрошів"я - то дуже погана річ... І сосиски не густі, і вино не смачне...

х х х
Навіщо купувати нерухомість для себе - любимого - за кордоном?
Ну, все просто.
Недалеко від Львова, ранок...
Зображення
Анталія, 10-а ранку, вид з балкона...
Зображення
Мій товариш Дмитро вже повернувся з моря... Хвастається...
Зображення
Зранку в квартирі +19 (ніяке опалення не включали).
Гаряча вода в душовій тече... (ніяких бойлерів та газових котлів немає - то все сонячна енергія).
А так все добре: (голодним не читати): вінегрет ще доїдаємо, оселедець під шубою вчора доїли, салат "Мімоза" вчора доїли, грибочки мариновані з цибулею вчора доїли, качку із яблуками доїли, горілка "Львівська" та "Козацька рада" ще є, ковбаска сиро-копчена (друзі передали зі Львова) ще є, вино біле сухе (Туреччина) ще є... вчора на картку Приватбанку 15 000 гривень прийшло...
Сьогодні куплю якоїсь рибки: жінка захотіла риби...
Жити можна...
Зараз виходимо трохе погуляти вздовж Середземного моря...

P.S. Відчувається, що почався трудовий тиждень:
- зранку прийшло повідомлення, що відповідно до ПОСТАНОВИ ЦВК України від 27 грудня 2018 року № 264, на базі Консульства України в місті Анталія, за адресою: Чайбаши Махаллесі, вул. 1350, №24, Муратпаша/Анталія, 07100 Туреччина, створено, на постійній основі, ЗАКОРДОННУ ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ № 900124, до меж якої відносяться провінції: Анталія, Адана, Бурдур, Караман, Мерсін, Мугла. Всіх запрошують ставати на Консульский облік або написати Заяву про зміну адреси для голосування на виборах 31 березня. Нагадаю: консул України В"ячеслав Хоменко особисто під час зустрічі зі мною запропонував працювати на виборчій дільниці. Попрацюємо...
- зранку дзвінок в двері: приємна несподіванка. Гарні дівчата-туркені розносять подарунки від мера міста Анталія на честь Нового року. Із вдячністю прийняли. Там рекламний буклет із новобудовами Анталії, квиток на двох на 5 січня на виставу в Театрі опери та балету Анталії "Лускунчик" та - будете сміятися - відкривачка для пляшок із портретом мера міста. Дуже корисно: покладу в автівку!
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«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:52

  airmax78 написав:Все заметили как быстро Акурт ассимилируется? Вот увидите: скоро заговорит по-турецки и примет ислам. Мухаммед Акурт.

Тут мешкає п.Акурт та кілька його клонів, які нахвалюють будь яке турецьке лайно і хвалять одне одного.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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