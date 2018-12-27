Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Я, конечно, не могу утверждать на 100 процентов, но возможно, вся курятина в Анталии - без антибиотиков. Я не специалист по обнаружению антибиотиков. Что заметно: - нет гигантского размера кур по 2,2 кг как "Курочка ряба"... - обычный вес курицы 1,2 кг - обычная цена курицы - 8,5 лиры кг (примерно 45 гривен кг)... - заметно, что бульон "не такой", как мы привыкли - приличный и плавают кружочки жира, как при бульоне от домашней курицы. - на вкус курятина совсем другая, чем мы привыкли. Съедобная. - в некоторых супермаркетах есть куры дороже на 1 лиру - они упакованы в пакеты другого цвета - местные мне сказали, что это типа "фермерская" курица. Мы брали и "ту" и "другую" - я не готов сейчас сказать, какое отличие мы заметили. - очень приличные куриные сосиски - они почему-то называются "коктейльные" - реально вкусные, я если куплю упаковку - там кажется 0,5 кг, то с неё "с живой не слажу"... - приличные полуфабрикаты из курятины - выпускают их те же производители, что и курица "сырая". Я брал шницели и не только. Их надо жарить на сковородке 4 минуты, они не замороженные. Жена не ела, а вот я ел с удовольствием. С кетчупом - объедение. - мы, конечно, берем куриные грудки - жена любит готовить куриные отбивные иди куриные котлеты. - есть такая несколько необычная у нас вещь: куриные бёдрышки, у которых отделена, но не совсем оторвана одна косточка - ее как бы вытащили из мяса, но не оторвали совсем - очень удобно для запекания.
На Новый год мы брали утку - 2,3 кг. Вот утки не дешевые - 20-28 лир кг - это примерно по 100-140 гривен кг. На упаковке было почему-то написано "Утка по-пекински". Она была замороженная. Когда разморозили - удивила свежим видом. Дополнительно обшмаливали над горелкой газовой плиты. Жена сказала, что она плохо очищена от перьев. Запекали в рукаве в духовке с яблоками. Получилась отличная не жирная утка.
Вообще надо как-нибудь сделать репортаж о самых простых продуктах. Сегодня удивился, увидев в супермаркете А-101, что на полках нет привычных мне банок с вишневым вареньем - такое классное - пальчики оближешь - стояло всегда много - разобрали. Но варенье реально классное. Здесь трудно купить творог в привычном для нас понимании - только в одном супермаркете есть творог такой, как мы привыкли... Нет привычных нам сыров типа "Голландский" - но зато на прилавках в четыре ряда полок всевозможных "белых" сыров - они полумягкие. Их примерно 20-30 видов. На всех написано одно и то же: "Белый сыр", но на вкус все разные, все зависит от производителя. В то же время есть сыр с плесенью, я иногда беру, есть сыр типа "Эдам" или копченый... Сливочного масла всегда в наличии ТОЛЬКО 1 ВИД - это именно сливочное мало и ничего другого быть не может - как у нас типа "Селянское" или типа "Вологодское" скажем... Тут если "Сливочное масло" - то это "Сливочное масло". Шикарные всегда консервированные огурчики - просто сказка - банка в 750 мл стоит 3,5 лиры или примерно 18 гривен. Как-нибудь сделаю репортаж о самых простых продуктах...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Блазень Акурт ніяк не може наїстись курячими сосисками та іншим дешевим лайном)) Горе-комедіант)))
P.S. Курячі сосиски - то їжа для бідних.
akurt написав:Про вина. Я вам так скажу: в Турции можно - не глядя - покупать любое вино, не глядя на цену.
Турки, як і будь які мусульмани, в принципі не виробляють якісних вин. Тому що іслам забороняє.
Шмурдяк, який п,є пан Акурт - то пойло для невірних. Він,старий алкоголік, навіть не розуміє того. Схоже, що п.Акурт буде пити і нахвалювати навіть скіпідар чи гас з написом "Made in Turkey"))) За невеличку мзду))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 січ, 2019 11:05, всього редагувалось 7 разів.
Це у пана Frant'a від голоду. Це зрозуміло. Безгрошів"я - то дуже погана річ... І сосиски не густі, і вино не смачне...
х х х Навіщо купувати нерухомість для себе - любимого - за кордоном? Ну, все просто. Недалеко від Львова, ранок... Анталія, 10-а ранку, вид з балкона... Мій товариш Дмитро вже повернувся з моря... Хвастається... Зранку в квартирі +19 (ніяке опалення не включали). Гаряча вода в душовій тече... (ніяких бойлерів та газових котлів немає - то все сонячна енергія). А так все добре: (голодним не читати): вінегрет ще доїдаємо, оселедець під шубою вчора доїли, салат "Мімоза" вчора доїли, грибочки мариновані з цибулею вчора доїли, качку із яблуками доїли, горілка "Львівська" та "Козацька рада" ще є, ковбаска сиро-копчена (друзі передали зі Львова) ще є, вино біле сухе (Туреччина) ще є... вчора на картку Приватбанку 15 000 гривень прийшло... Сьогодні куплю якоїсь рибки: жінка захотіла риби... Жити можна... Зараз виходимо трохе погуляти вздовж Середземного моря...
P.S. Відчувається, що почався трудовий тиждень: - зранку прийшло повідомлення, що відповідно до ПОСТАНОВИ ЦВК України від 27 грудня 2018 року № 264, на базі Консульства України в місті Анталія, за адресою: Чайбаши Махаллесі, вул. 1350, №24, Муратпаша/Анталія, 07100 Туреччина, створено, на постійній основі, ЗАКОРДОННУ ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ № 900124, до меж якої відносяться провінції: Анталія, Адана, Бурдур, Караман, Мерсін, Мугла. Всіх запрошують ставати на Консульский облік або написати Заяву про зміну адреси для голосування на виборах 31 березня. Нагадаю: консул України В"ячеслав Хоменко особисто під час зустрічі зі мною запропонував працювати на виборчій дільниці. Попрацюємо... - зранку дзвінок в двері: приємна несподіванка. Гарні дівчата-туркені розносять подарунки від мера міста Анталія на честь Нового року. Із вдячністю прийняли. Там рекламний буклет із новобудовами Анталії, квиток на двох на 5 січня на виставу в Театрі опери та балету Анталії "Лускунчик" та - будете сміятися - відкривачка для пляшок із портретом мера міста. Дуже корисно: покладу в автівку!
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Ось почитаєш пана Frant'a - на інших гілках - навіть може статися враження, що адекватна людина. Принаймні я завжи читаю його із задоволенням. Тільки заходить на цю гілку - щось відразу робиться з людиною... Мабуть, щось пороблено. Пан Frant! У мене ніколи не було, немає і не буде клонів. Невже ви за смислом, стилістикою, ідеями та змістом не можете відрізнити клонів - а їх тут водиться багато - від нормальних людей? Не можете? ШкодА. Вас легко обмануть. Будете без грошей та в бідності. А життя - коротке... Не встигли оглянутися - вже копають яму 2х1 глибиною 1.70...
х х х
Дійсно, почався робочий тиждень: навіть мені прийшов офіційний лист - відповідь на мій запит до мера Анталії. Приводом послужила публікація на цій гілці дуже поважних хвахівців із економіки Туреччини. Вони тут, на форумі, сидячі в Сумській області України, писали десь з місяць тому щось авторитетне на тему "Шеф, усьо пропало!": арматури немає, бетон немає, цемент закінчився, ялинки посохли, ціни - на ниць... коротше повна дупа... Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії. Переклад другого абзацу: «За последние 5 лет 11 миллиардов 385 миллионов TL - рекордная инвестиция в наш город, даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»... Так то воно як... Для довідки: "11 миллиардов 385 миллионов TL" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно 3 міл'ярди доляріввкинули в розвиток міста - просто одного міста - за 5 років. Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років... Пан Frant! Ваша безхатченкова карта бита! Працюйте, заробляйте хоч якісь кошти на прожиття та харчування сосисками із АТБ - і буде вам щастя! Це я вам точно кажу...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).