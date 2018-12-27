Додано: Чет 03 січ, 2019 15:20

У мене ніколи не було, немає і не буде клонів.

вкинули в розвиток міста

Ось почитаєш пана'a - на інших гілках - навіть може статися враження, що адекватна людина. Принаймні я завжи читаю його із задоволенням.Тільки заходить на цю гілку - щось відразу робиться з людиною...Мабуть, щось пороблено.ПанНевже ви за смислом, стилістикою, ідеями та змістом не можете відрізнити клонів - а їх тут водиться багато - від нормальних людей?Не можете?Шкод. Вас легко обмануть. Будете без грошей та в бідності.А життя - коротке... Не встигли оглянутися - вже копають яму 2х1 глибиною 1.70...х х хДійсно, почався робочий тиждень: навіть мені прийшов офіційний лист - відповідь на мій запит до мера Анталії.Приводом послужила публікація на цій гілці дуже поважних хвахівців із економіки Туреччини.Вони тут, на форумі, сидячі в Сумській області України, писали десь з місяць томуна тему "Шеф, усьо пропало!": арматури немає, бетон немає, цемент закінчився, ялинки посохли, ціни - на ниць... коротше повна дупа...Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії.Переклад другого абзацу:«За последние 5 лет- рекордная инвестиция в наш город, даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...Так то воно як...Для довідки: "" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно- просто одного міста - за 5 років.Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...Пан! Ваша безхатченкова карта бита!Працюйте, заробляйте хоч якісь кошти на прожиття та харчування сосисками із АТБ - і буде вам щастя!Це я вам точно кажу... Як клон'a...