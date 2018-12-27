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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:05

реалії...

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила.

Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.

Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня

Відзначається, що жителі будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.
Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між жителями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали.
"Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -video.htm
jump
 
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