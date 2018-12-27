Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48

ST_11 написав: "

Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року...

Інколи й померзнути приємно.

Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці. чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року...Хіба

Дуже-дуже..Раджу вести такий активний стиль життя, як я, то не будете пріти або мерзнути...Просто субота 5 січня... Десь в 30 км від Анталії... Гори... скоро буде 2000 м над рівнем моря...А ось вище за 2000 м над рівнем моря... Просто субота...Ідучи на зустріч пану, який дуже хвилюється про мої мандри та безвилазно сидить на Сихові вже 10 років, доповідаю:- у найближчий тиждень планую на пару днів завітати до Львова.- у найближчі 2 тижня планую відвідати гірськолижний курорт біля Kayseri - то десь за 600 км від Анталії в бік Вірменії.Пану із славетного Сихова раджу вести активний стиль життя та відвідати або в 30 км від Львова у бік Польщі Майдан - невеличкий але дуже приємний гірськолижний осередок, або за 2 години від Львова відвідати Плай - мені там дуже подобається, Італія в якомусь смислі відпочиває.І не дай Боже поїхати в Славське або в "Захар Беркут" - там не знають, що воно таке "ратрак"...До речі, ціни на гірськолижному курорті Saklikent в 40 км від мого будинка:- прокат лижного комплекту: лижі+гірськолижні черевики (ботинки)+палки - 85 лір (щоби отримати ціни в гривнях, треба множити приблизно на "5").- гірськолижний шолом - 20 лір...- гірськолижні окуляри - 15 лір...- один підйом - 7 лір або 35 гривень.Skipass all day - 70 лір (приблизно 350 гривень).Ціни в магазинах:- гірськолижний шолом - самий дешевий - 100 лір - 500 гривень;- гірськолижні окуляри - самі дешеві 50 лір - 250 гривень...- шолом в комплекті з окулярами - 400 лір - 2000 гривень...- куртки гірськолижні Spyder або Salomon - 350-500 USD...- куртки гірськолижні самі дешеві - і я мацав руками - досить непогані - я навіть був здивований - в Waikiki - 150 лір або 750 гривень.- лижі брендові Salomon або аналогічні - повний комплект десь 500 доларів...Взагалі комлект спорядження для катання на лижах - то не дешеве задоволення...В мене лиж 2 комплекти - Salomon та Fischer...