Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила.
Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.
Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня
Відзначається, що жителі будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин. Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між жителями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали. "Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше" https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -video.htm
ST_11 написав:" Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року... Інколи й померзнути приємно. Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
Дуже-дуже цікаво... Раджу вести такий активний стиль життя, як я, то не будете пріти або мерзнути... Просто субота 5 січня... Десь в 30 км від Анталії... Гори... скоро буде 2000 м над рівнем моря... А ось вище за 2000 м над рівнем моря... Просто субота... Ідучи на зустріч пану ST_11, який дуже хвилюється про мої мандри та безвилазно сидить на Сихові вже 10 років, доповідаю: - у найближчий тиждень планую на пару днів завітати до Львова. - у найближчі 2 тижня планую відвідати гірськолижний курорт біля Kayseri - то десь за 600 км від Анталії в бік Вірменії. Пану із славетного Сихова раджу вести активний стиль життя та відвідати або в 30 км від Львова у бік Польщі Майдан - невеличкий але дуже приємний гірськолижний осередок, або за 2 години від Львова відвідати Плай - мені там дуже подобається, Італія в якомусь смислі відпочиває. І не дай Боже поїхати в Славське або в "Захар Беркут" - там не знають, що воно таке "ратрак"...
До речі, ціни на гірськолижному курорті Saklikent в 40 км від мого будинка: - прокат лижного комплекту: лижі+гірськолижні черевики (ботинки)+палки - 85 лір (щоби отримати ціни в гривнях, треба множити приблизно на "5"). - гірськолижний шолом - 20 лір... - гірськолижні окуляри - 15 лір... - один підйом - 7 лір або 35 гривень. Skipass all day - 70 лір (приблизно 350 гривень).
Ціни в магазинах: - гірськолижний шолом - самий дешевий - 100 лір - 500 гривень; - гірськолижні окуляри - самі дешеві 50 лір - 250 гривень... - шолом в комплекті з окулярами - 400 лір - 2000 гривень... - куртки гірськолижні Spyder або Salomon - 350-500 USD... - куртки гірськолижні самі дешеві - і я мацав руками - досить непогані - я навіть був здивований - в Waikiki - 150 лір або 750 гривень. - лижі брендові Salomon або аналогічні - повний комплект десь 500 доларів... Взагалі комлект спорядження для катання на лижах - то не дешеве задоволення... В мене лиж 2 комплекти - Salomon та Fischer...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 січ, 2019 23:24, всього редагувалось 1 раз.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
ST_11 написав:" Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року... Інколи й померзнути приємно. Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
Дуже-дуже цікаво... *** Ідучи на зустріч пану ST_11, який безвилазно сидить на Сихові вже 10 років,
Смішно. Любите Ви себе возвеличити а когось "опустити". Ото потужний чоловік. Не внук (син) Ванги? Все про усіх знає... Якщо я десь і буваю то публічно не звітую. Я це роблю для себе а не для когось. Гаразд. Успіхів в самолюбуванні
Мені теж смішно - як не возьмете шпагу, щоб мене уколоти - і все мимо. Ну, напишіть, як мандруєте, як не мерзнете? Звісно, що розказувати публічно про свої мандри трамваєм маршруту номер вісім - і нема що, і не вмієте. Сніг почистили? У Львові завірюха та купа снігу. Тре чистити. Не лінуйтеся. У моєму ОСББ у Львові жіночки із сел - двірники - чистять сніг так, що можна позаздрити. Незважаючи на це, я зранку виходив і завжди прочищав сніг - не чекаючи на жіночок-двірників... В мене лопата звичайна - ручка дерев"яна, сама лопата - з чорного пластика. Купував в Епіцентрі Львова, взимку зберігаю лопату не в підвалі, де є комори на кожну квартиру, а прямо в тамбурі - так зручніше... взяв лопату і відразу чистиш... Спробуйте...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).