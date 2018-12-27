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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:05

реалії...

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила.

Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.

Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня

Відзначається, що жителі будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.
Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між жителями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали.
"Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше"
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -video.htm
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06

"Громадянина Туреччини підозрюють у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"Встановлена ймовірна причетність до скоєння подвійного вбивства 20-річного громадянина Республіки Туреччина. Йому повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину""

Ніколи не довіряв би туркам й іншим іновірцям. 8)

Хоч ще вірю, що в кожній нації та країні є свої "тварини" й нормальні люди.

Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року...
Інколи й померзнути приємно.
Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
ST_11
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:48

  ST_11 написав:"
Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року...
Інколи й померзнути приємно.
Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.


Дуже-дуже цікаво...
Раджу вести такий активний стиль життя, як я, то не будете пріти або мерзнути...
Просто субота 5 січня... Десь в 30 км від Анталії... Гори... скоро буде 2000 м над рівнем моря...
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А ось вище за 2000 м над рівнем моря... Просто субота...
Зображення
Зображення
Ідучи на зустріч пану ST_11, який дуже хвилюється про мої мандри та безвилазно сидить на Сихові вже 10 років, доповідаю:
- у найближчий тиждень планую на пару днів завітати до Львова.
- у найближчі 2 тижня планую відвідати гірськолижний курорт біля Kayseri - то десь за 600 км від Анталії в бік Вірменії.
Пану із славетного Сихова раджу вести активний стиль життя та відвідати або в 30 км від Львова у бік Польщі Майдан - невеличкий але дуже приємний гірськолижний осередок, або за 2 години від Львова відвідати Плай - мені там дуже подобається, Італія в якомусь смислі відпочиває.
І не дай Боже поїхати в Славське або в "Захар Беркут" - там не знають, що воно таке "ратрак"...

До речі, ціни на гірськолижному курорті Saklikent в 40 км від мого будинка:
Зображення
- прокат лижного комплекту: лижі+гірськолижні черевики (ботинки)+палки - 85 лір (щоби отримати ціни в гривнях, треба множити приблизно на "5").
- гірськолижний шолом - 20 лір...
- гірськолижні окуляри - 15 лір...
- один підйом - 7 лір або 35 гривень.
Skipass all day - 70 лір (приблизно 350 гривень).

Ціни в магазинах:
- гірськолижний шолом - самий дешевий - 100 лір - 500 гривень;
- гірськолижні окуляри - самі дешеві 50 лір - 250 гривень...
- шолом в комплекті з окулярами - 400 лір - 2000 гривень...
- куртки гірськолижні Spyder або Salomon - 350-500 USD...
- куртки гірськолижні самі дешеві - і я мацав руками - досить непогані - я навіть був здивований - в Waikiki - 150 лір або 750 гривень.
- лижі брендові Salomon або аналогічні - повний комплект десь 500 доларів...
Взагалі комлект спорядження для катання на лижах - то не дешеве задоволення...
В мене лиж 2 комплекти - Salomon та Fischer...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 січ, 2019 23:24, всього редагувалось 1 раз.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:23

  akurt написав:
  ST_11 написав:"
Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року...
Інколи й померзнути приємно.
Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.

Дуже-дуже цікаво...
***
Ідучи на зустріч пану ST_11, який безвилазно сидить на Сихові вже 10 років,

Смішно.
Любите Ви себе возвеличити а когось "опустити". :lol:
Ото потужний чоловік.
Не внук (син) Ванги? :wink:
Все про усіх знає...
Якщо я десь і буваю то публічно не звітую. Я це роблю для себе а не для когось.
Гаразд. Успіхів в самолюбуванні 8)
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:28

Мені теж смішно - як не возьмете шпагу, щоб мене уколоти - і все мимо.
Ну, напишіть, як мандруєте, як не мерзнете?
Звісно, що розказувати публічно про свої мандри трамваєм маршруту номер вісім - і нема що, і не вмієте.
Сніг почистили? У Львові завірюха та купа снігу.
Тре чистити. Не лінуйтеся.
У моєму ОСББ у Львові жіночки із сел - двірники - чистять сніг так, що можна позаздрити.
Незважаючи на це, я зранку виходив і завжди прочищав сніг - не чекаючи на жіночок-двірників...
В мене лопата звичайна - ручка дерев"яна, сама лопата - з чорного пластика. Купував в Епіцентрі Львова, взимку зберігаю лопату не в підвалі, де є комори на кожну квартиру, а прямо в тамбурі - так зручніше... взяв лопату і відразу чистиш...
Спробуйте...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
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