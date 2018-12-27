Додано: Суб 05 січ, 2019 23:28

Мені теж смішно - як не возьмете шпагу, щоб мене уколоти - і все мимо.

Ну, напишіть, як мандруєте, як не мерзнете, які країни відвідали, може десь в Україні були в мальовничих або історичних місцях? Мені ось, наприклад, дуже сподобалося в Добромильському замку... Там трохи жителям Добромиля повезе - мабуть - відновлюють ентузіасти старовинну покинуту залізничну колію "номер 102" - іде з Польщі в Україну...

Звісно, що розказувати публічно про свої мандри трамваєм маршруту номер вісім - не варто...

У Львові завірюха та купа снігу.

Я знаю, у Вас - слава Богу - приватний будинок - то точно не лінуєтеся та чистите сніг самі. Зігріваєтесь. Трохе мерзнете і навіть складається враження, що мандруєте світом...

У моєму ОСББ у Львові жіночки із сел - двірники - чистять сніг так, що можна позаздрити.

Незважаючи на це, я зранку виходив і завжди прочищав сніг - не чекаючи на жіночок-двірників...

В мене лопата звичайна - ручка дерев"яна, сама лопата - з чорного пластика. Купував в Епіцентрі Львова, взимку зберігаю лопату не в підвалі, де є комори на кожну квартиру, а прямо в тамбурі - так зручніше... взяв лопату і відразу чистиш...

Зігріваєшся. Трохи мерзнеш. А як же...



P.S. Дуже приємно, шо пан ST_11 кинув всі справи, жінку та дітей, і відразу повідомив Фінансовому форуму України у розділі про Нерухомість важливу фінансово-економічну новину: про те жахливе, що сталося на Новий рік у Харкові: громадянин Туреччини 20 років вбив двох громадянок Туреччини, що навчалися у Харкові. Жахлива подія.

Добре спрацювала поліція Туреччини : злочинець в суботу 5 січня ввечері в Стамбулі вже затриманий... Якось так сталося, що на місці злочину та у місті злочину його ніхто не намагався затримати... та де там затримати: ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, ніхто ні за чим не слідкував, ніхто нікуди не повідомляв, ніхто нікуди не дзвонив, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не помітив, ніхто ні до чого не прислухався, ніхто нічого не помічав, ну... ніхто і не затримував...

«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).