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У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила.
Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.
Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня
Відзначається, що жителі будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин. Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між жителями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали. "Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше" https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -video.htm
ST_11 написав:" Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року... Інколи й померзнути приємно. Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
Дуже-дуже цікаво... Раджу вести такий активний стиль життя, як я, то не будете пріти або мерзнути... Просто субота 5 січня... Десь в 30 км від Анталії... Гори... скоро буде 2000 м над рівнем моря... А ось вище за 2000 м над рівнем моря... Просто субота... Ідучи на зустріч пану ST_11, який дуже хвилюється про мої мандри та безвилазно сидить на Сихові вже 10 років, доповідаю: - у найближчий тиждень планую на пару днів завітати до Львова. - у найближчі 2 тижня планую відвідати гірськолижний курорт біля Kayseri - то десь за 600 км від Анталії в бік Вірменії. Пану із славетного Сихова раджу вести активний стиль життя та відвідати або в 30 км від Львова у бік Польщі Майдан - невеличкий але дуже приємний гірськолижний осередок, або за 2 години від Львова відвідати Плай - мені там дуже подобається, Італія в якомусь смислі відпочиває. І не дай Боже поїхати в Славське або в "Захар Беркут" - там не знають, що воно таке "ратрак"...
До речі, ціни на гірськолижному курорті Saklikent в 40 км від мого будинка: - прокат лижного комплекту: лижі+гірськолижні черевики (ботинки)+палки - 85 лір (щоби отримати ціни в гривнях, треба множити приблизно на "5"). - гірськолижний шолом - 20 лір... - гірськолижні окуляри - 15 лір... - один підйом - 7 лір або 35 гривень. Skipass all day - 70 лір (приблизно 350 гривень).
Ціни в магазинах: - гірськолижний шолом - самий дешевий - 100 лір - 500 гривень; - гірськолижні окуляри - самі дешеві 50 лір - 250 гривень... - шолом в комплекті з окулярами - 400 лір - 2000 гривень... - куртки гірськолижні Spyder або Salomon - 350-500 USD... - куртки гірськолижні самі дешеві - і я мацав руками - досить непогані - я навіть був здивований - в Waikiki - 150 лір або 750 гривень. - лижі брендові Salomon або аналогічні - повний комплект десь 500 доларів... Взагалі комлект спорядження для катання на лижах - то не дешеве задоволення... В мене лиж 2 комплекти - Salomon та Fischer...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 січ, 2019 23:24, всього редагувалось 1 раз.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
ST_11 написав:" Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року... Інколи й померзнути приємно. Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
Дуже-дуже цікаво... *** Ідучи на зустріч пану ST_11, який безвилазно сидить на Сихові вже 10 років,
Смішно. Любите Ви себе возвеличити а когось "опустити". Ото потужний чоловік. Не внук (син) Ванги? Все про усіх знає... Якщо я десь і буваю то публічно не звітую. Я це роблю для себе а не для когось. Гаразд. Успіхів в самолюбуванні
Мені теж смішно - як не возьмете шпагу, щоб мене уколоти - і все мимо. Ну, напишіть, як мандруєте, як не мерзнете, які країни відвідали, може десь в Україні були в мальовничих або історичних місцях? Мені ось, наприклад, дуже сподобалося в Добромильському замку... Там трохи жителям Добромиля повезе - мабуть - відновлюють ентузіасти старовинну покинуту залізничну колію "номер 102" - іде з Польщі в Україну... Звісно, що розказувати публічно про свої мандри трамваєм маршруту номер вісім - не варто... У Львові завірюха та купа снігу. Я знаю, у Вас - слава Богу - приватний будинок - то точно не лінуєтеся та чистите сніг самі. Зігріваєтесь. Трохе мерзнете і навіть складається враження, що мандруєте світом... У моєму ОСББ у Львові жіночки із сел - двірники - чистять сніг так, що можна позаздрити. Незважаючи на це, я зранку виходив і завжди прочищав сніг - не чекаючи на жіночок-двірників... В мене лопата звичайна - ручка дерев"яна, сама лопата - з чорного пластика. Купував в Епіцентрі Львова, взимку зберігаю лопату не в підвалі, де є комори на кожну квартиру, а прямо в тамбурі - так зручніше... взяв лопату і відразу чистиш... Зігріваєшся. Трохи мерзнеш. А як же...
P.S. Дуже приємно, шо пан ST_11 кинув всі справи, жінку та дітей, і відразу повідомив Фінансовому форуму України у розділі про Нерухомість важливу фінансово-економічну новину: про те жахливе, що сталося на Новий рік у Харкові: громадянин Туреччини 20 років вбив двох громадянок Туреччини, що навчалися у Харкові. Жахлива подія. Добре спрацювала поліція Туреччини: злочинець в суботу 5 січня ввечері в Стамбулі вже затриманий... Якось так сталося, що на місці злочину та у місті злочину його ніхто не намагався затримати... та де там затримати: ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, ніхто ні за чим не слідкував, ніхто нікуди не повідомляв, ніхто нікуди не дзвонив, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не помітив, ніхто ні до чого не прислухався, ніхто нічого не помічав, ну... ніхто і не затримував...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt написав:Добре спрацювала поліція Туреччини: злочинець в суботу 5 січня ввечері в Стамбулі вже затриманий... Якось так сталося, що на місці злочину та у місті злочину його ніхто не намагався затримати... та де там затримати: ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, ніхто ні за чим не слідкував, ніхто нікуди не повідомляв, ніхто нікуди не дзвонив, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не помітив, ніхто ні до чого не прислухався, ніхто нічого не помічав, ну... ніхто і не затримував...
Бо це ж внутрішньо турецька справа, яка хоч і сталась у нас в хаті, але тут всі підстаркуваті, підхлухуваті і недобачають, та ще й хата з краю