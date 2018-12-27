Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила.
Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.
Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня
Відзначається, що жителі будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин. Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між жителями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали. "Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше" https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -video.htm
ST_11 написав:" Цікаво чи не набридає жити в кліматі без виражених змін пір року... Інколи й померзнути приємно. Хіба часто мандрувати світом а не осідати в одному місці.
Дуже-дуже цікаво... *** Ідучи на зустріч пану ST_11, який безвилазно сидить на Сихові вже 10 років,
Смішно. Любите Ви себе возвеличити а когось "опустити". Ото потужний чоловік. Не внук (син) Ванги? Все про усіх знає... Якщо я десь і буваю то публічно не звітую. Я це роблю для себе а не для когось. Гаразд. Успіхів в самолюбуванні
akurt написав:Добре спрацювала поліція Туреччини: злочинець в суботу 5 січня ввечері в Стамбулі вже затриманий... Якось так сталося, що на місці злочину та у місті злочину його ніхто не намагався затримати... та де там затримати: ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, ніхто ні за чим не слідкував, ніхто нікуди не повідомляв, ніхто нікуди не дзвонив, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не помітив, ніхто ні до чого не прислухався, ніхто нічого не помічав, ну... ніхто і не затримував...
Бо це ж внутрішньо турецька справа, яка хоч і сталась у нас в хаті, але тут всі підстаркуваті, підхлухуваті і недобачають, та ще й хата з краю
Дуже змістовні повідомлення пана ST_11 на тему "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" - раджу почитати. Всім, хто хоче купити нерухомість в Іспанії, Франції, Ізраілі, Туреччині, Великій Британії (зараз вже почали згадувати навіть Венесуелу) пан надасть кваліфіковану пораду. Особливо враховуючи, що два моїх повідомлення - як відповідь на поради мені мандрувати та мерзнути - було видалено і вам не вдалося - на жаль - їх прочитати. Приємно отримати від старшого товариша поради про нерухоімість, про мандрівки та те, де краще в світі жити. Де мерзнути, де зігріватися...
х х х Інтересний диспут розгорівся в Фейсбуці на тему: "Які привілеї має громадянин України в разі купівлі нерухомості в Туреччині?" Наші українці за кордоном висловили багато думок. Мені сподобалася найперша з багатьох відповідей: "Ніяких". І це правда: Закон для всіх один. Тут немає нічого особливого.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).