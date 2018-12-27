Додано: Нед 06 січ, 2019 11:40

akurt написав: Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки.

Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті. Зараз критики того бізнесу взяли в руки калькулятор та рахують так: в ремонт та обладнання квартири (все реально не дешеве) вкинуто 20 000 долярів, при отриманні 500 доларів на місяць тільки ремонт буде відбито через 20 000/500=40 (!!!) місяців. Тобто більше, ніж через 3 роки.Ну й що ж... 40 місяців так 40 місяців... Все одно маємо 9 відсотків річних по валюті.

akurt написав: Но вот ПРИЛИЧНЫЙ застройщик строит 1-о подъездный 9-ти этажный жилой дом.

Однушки - 54 квадрата - в продаже были по 1400 долларов.

Всего 75 600 долларов. Голая.

Ремонт с перепланировкой (сейчас же можно из "однушки" сделать типа "двушку"): 10 000 долларов (в ценах 2016 года).

Итого: 85 000 долларов вложено.

Сдается. Не поверите, 650 баксов в месяц (!!!).

Считаем:

650х12=7800 в год. Безналогово-приятных.

Прибыльность: (7800х100)/85000= не поверите - все те же 9% годовых. Но вот ПРИЛИЧНЫЙ застройщик строит 1-о подъездный 9-ти этажный жилой дом.Однушки - 54 квадрата - в продаже были по 1400 долларов.Всего 75 600 долларов. Голая.Ремонт с перепланировкой (сейчас же можно из "однушки" сделать типа "двушку"): 10 000 долларов (в ценах 2016 года).Итого: 85 000 долларов вложено.Сдается. Не поверите, 650 баксов в месяц (!!!).Считаем:650х12=7800 в год. Безналогово-приятных.Прибыльность: (7800х100)/85000= не поверите - все те же 9% годовых.

akurt написав: Тепер беремо аріфмометр "Фелікс" та рахуємо:

- перший варіянт при капіталовкладенні в 85 000 доларів приносить 650 приємних долярів на місяць.

- другий варіянт при капіталовкладеннях в 2 однушки в 85 000 долярів (2х42500) приносить 2х500=1000 долярів на місяць.

Будь-який ріелтор вам скаже, що здати дві "однушки-хрущовки" по 8 000 гривень на місяць значно легше і краще, ніж одну "двушку" за 15 000 гривень.

Так і тут...

Все треба рахувати... Тепер беремо аріфмометр "Фелікс" та рахуємо:- перший варіянт при капіталовкладенні в 85 000 доларів приносить 650 приємних долярів на місяць.- другий варіянт при капіталовкладеннях в 2 однушки в 85 000 долярів (2х42500) приносить 2х500=1000 долярів на місяць.Будь-який ріелтор вам скаже, що здати дві "однушки-хрущовки" по 8 000 гривень на місяць значно легше і краще, ніж одну "двушку" за 15 000 гривень.Так і тут...Все треба рахувати...

.... а я, приблизно, саме для цього(див. вище цитати) і створив гілку "Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!"- щоб всі писали свої отакі подібні думки..... щоб на гілці ВСІ РАЗОМ розмірковували/робили зауваження/ділились своїми ідеями-варіантами....... але, щось дуууууууууже там все слабенько..... глухенько....- тож, що-до вищенаписаних цитат-думок...- все досить розумно! - і хоч це все лежить на поверхні, але краще коли це все "виписати на папір і покласти перед очима" - ну, або хоча б, писати/ділитись цим тут на форумі!- і якщо, особисто мені, з порівнянням дорогих і дешевих НОВОБУДІВ для здачі в оренду - все зрозуміло, то от цікавить думки, а краще ПРАКТИКА з ВТОРИНКОЮ з ЦО!- от як тут порівнювати і, взагалі, на скільки це вигідно буде на перспективу!?- бо бачу, що вторинки, досить ДЕШЕВІ, навіть, у нормальній/хорошій локації..... - і, хоча й оренда трохи дешевша, за оренду в новобуді, але якщо відштовхуватись від тої формули "9%", то, мабуть, теж вийде отих 9 чи нехай і 8% відносно ПОЧАТКОВО вкладених коштів!- але, питання тут полягає не в тому, на скільки %% менше(чи однаково) буде, відносто здачі новобуда, а наскільки ЛІКВІДНО буде потім(через 5-10-15р) продати(позбутись? ) тої вторинки з ЦО, від якої ВЖЕ починають "відскакувати", як тільки чують, що там ЦО!.... - і то ще не рахуємо старі комунікації! - хоча їх можна замінити! - а як бути з ЦО?- що, все таки буде вторинка з-часом ще більший НЕЛІКВІД, чи в когось будуть якісь КОНКРЕТНІ "заспокійливі" факти?Наперед вдячний всім, хто відгукнеться!