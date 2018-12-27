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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02

АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ.
Не читати ж нам чергові поради...

Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
  greenozon написав:Труреччина іде в баню
пишіть про Пошьщу
:mrgreen:
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
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