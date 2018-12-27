Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ.
Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
|