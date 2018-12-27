АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
Я гадаю, Вам сподобилась моя святкова задумка із католицьким проповідником Coder.
АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:18
Так людям же ж нема шо писать. Они дальше условного "Сыхова", или гостинки на ДВРЗ пид сдачу ниче не видели. Шо ж оне могут написать?
А если могут, то не напишут, бо ж жаба придушит за бесплатно шось рассказать.
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33
Не все так плохо:
- во-первых, реальный практический вопрос задал на предыдущей странице пан Долярчик - которого многие не любят больше, чем меня, но который является реальным практиком, человекам В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ - "от сохи", и ждет аргументов с цифрами и фактами. И мы ждем.
- во-вторых, реальный практический вопрос задал форумчанин greenozon когда-то очень нервный - а теперь реально смотрящий на вещи. И мы тоже ждем ответ.
Так что день только начинается...
P.S. Ну а на Coder нельзя обижаться - человек просто заблудился в этой жизни и зашел в жизненно-безденежный тупик. Это с каждым может случиться. Он просто использует неверные исходные данные, анализирует неверные условия и приходит постоянно к неверным выводам. Тут надо просто перекреститься.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Долярчику никто и никогда не ответит дурных нема за бесплатно сыром делиться. Я вот буду делать ремонт в однухе под аренду на Лукаша, вот посмотрим, какая там будет арифметика, учитывая рост цен на все. Так что с долярчиком поделюсь, а он со мной. Было бы чем.
Coder норм чувак на мой вгляд, только хочет верить, что все в его силах и даже комету развернуть, если вдруг на Землю падать будет. Но не факт
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53
Ха-ха-ха!
Мне понравилось!
Для пана Долярчик'а уточнение: там, где я писал что на Виктории Гарденс вкинули в ремонт двушки под квартирантов 20 000 бакинских, сейчас вот только - вернувшись с Буковеля - сели за талмуд и выяснили, что не 20 000 баксов, а только 16 000.
Самое забавное, что это приводит к той же желаемой доходности, о которой мне начали говорить арендодатели жилья в Днепре: 10 (десять) процентов годовых по валюте!
Правда, судя по всему, пану Долярчику об этом только мечтать...
Продолжая перечень вопросов, которые оказались неожиданно актуальными (смотрите выше), стоит добавить третий:
- в-третьих, реально практическим есть вопрос - ну откуда внезапно взялись тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч арендаторов жилья, готовых выкладывать за аренду квартир такие деньги, которые обеспечивают их владельцам уже 10 процентов годовых прибыли в валюте????
Получается, люди за 10 лет аренды квартиры отдают ее владельцу ее стоимость (цену).
Это неправильно как-то.
Например, мой бывший шеф, который с 1999 года живет в штате Коннектикут в 160 милях от Нью-Йорка, отдает за аренду трешки 200 (двести) долларов из своих 14 000 долларов годового дохода (пенсия). Разницу в цене - до 1200 долларов за аренду - доплачивает государство по имени США. Доплачивает просто как пенсионеру.
Например, мой приятель за аренду своей квартиры в Сан Франциско выкладывает по нашим меркам умопомрачительную сумму - 3 500 долларов в месяц. Или 3500х12=42 000 долларов в год, что составляет 1/40 его годового дохода (зарплаты).
За 10 лет аренды он выплатит 42 000х10=420 000 долларов.
Но так и квартира его стоит не 420 000 долларов, а почти в три раза выше - 1 000 000 или даже больше.
Блин, вот как не крути - получается, что в Украине живут самые богатые люди в мире.
АднАзнАчнА.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
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