Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53

Ха-ха-ха!

Мне понравилось!



Для пана Долярчик'а уточнение: там, где я писал что на Виктории Гарденс вкинули в ремонт двушки под квартирантов 20 000 бакинских, сейчас вот только - вернувшись с Буковеля - сели за талмуд и выяснили, что не 20 000 баксов, а только 16 000.

Самое забавное, что это приводит к той же желаемой доходности, о которой мне начали говорить арендодатели жилья в Днепре: 10 (десять) процентов годовых по валюте!

Правда, судя по всему, пану Долярчику об этом только мечтать...



Продолжая перечень вопросов, которые оказались неожиданно актуальными (смотрите выше), стоит добавить третий:

- в-третьих, реально практическим есть вопрос - ну откуда внезапно взялись тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч арендаторов жилья, готовых выкладывать за аренду квартир такие деньги, которые обеспечивают их владельцам уже 10 процентов годовых прибыли в валюте????

Получается, люди за 10 лет аренды квартиры отдают ее владельцу ее стоимость (цену).

Это неправильно как-то.

Например, мой бывший шеф, который с 1999 года живет в штате Коннектикут в 160 милях от Нью-Йорка, отдает за аренду трешки 200 (двести) долларов из своих 14 000 долларов годового дохода (пенсия). Разницу в цене - до 1200 долларов за аренду - доплачивает государство по имени США. Доплачивает просто как пенсионеру.



Например, мой приятель за аренду своей квартиры в Сан Франциско выкладывает по нашим меркам умопомрачительную сумму - 3 500 долларов в месяц. Или 3500х12=42 000 долларов в год, что составляет 1/40 его годового дохода (зарплаты).

За 10 лет аренды он выплатит 42 000х10=420 000 долларов.

Но так и квартира его стоит не 420 000 долларов, а почти в три раза выше - 1 000 000 или даже больше.

Блин, вот как не крути - получается, что в Украине живут самые богатые люди в мире.

АднАзнАчнА.

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