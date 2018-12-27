RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02

Я гадаю, Вам сподобилась моя святкова задумка із католицьким проповідником Coder.

АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
Не читати ж нам чергові поради...

Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
  greenozon написав:Труреччина іде в баню
пишіть про Пошьщу
:mrgreen:
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 12.02.09
Подякував: 390 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:18

  akurt написав:АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ.
Не читати ж нам чергові поради...

Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
  greenozon написав:Труреччина іде в баню
пишіть про Пошьщу
:mrgreen:


Так людям же ж нема шо писать. Они дальше условного "Сыхова", или гостинки на ДВРЗ пид сдачу ниче не видели. Шо ж оне могут написать?

А если могут, то не напишут, бо ж жаба придушит за бесплатно шось рассказать.
change_pm
 
Повідомлень: 212
З нами з: 03.02.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33

Не все так плохо:
- во-первых, реальный практический вопрос задал на предыдущей странице пан Долярчик - которого многие не любят больше, чем меня, но который является реальным практиком, человекам В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ - "от сохи", и ждет аргументов с цифрами и фактами. И мы ждем.
- во-вторых, реальный практический вопрос задал форумчанин greenozon когда-то очень нервный - а теперь реально смотрящий на вещи. И мы тоже ждем ответ.
Так что день только начинается...

P.S. Ну а на Coder нельзя обижаться - человек просто заблудился в этой жизни и зашел в жизненно-безденежный тупик. Это с каждым может случиться. Он просто использует неверные исходные данные, анализирует неверные условия и приходит постоянно к неверным выводам. Тут надо просто перекреститься.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 12.02.09
Подякував: 390 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчику никто и никогда не ответит :) дурных нема за бесплатно сыром делиться. Я вот буду делать ремонт в однухе под аренду на Лукаша, вот посмотрим, какая там будет арифметика, учитывая рост цен на все. Так что с долярчиком поделюсь, а он со мной. Было бы чем.

Coder норм чувак на мой вгляд, только хочет верить, что все в его силах и даже комету развернуть, если вдруг на Землю падать будет. Но не факт :(
change_pm
 
Повідомлень: 212
З нами з: 03.02.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53

Ха-ха-ха!
Мне понравилось!

Для пана Долярчик'а уточнение: там, где я писал что на Виктории Гарденс вкинули в ремонт двушки под квартирантов 20 000 бакинских, сейчас вот только - вернувшись с Буковеля - сели за талмуд и выяснили, что не 20 000 баксов, а только 16 000.
Самое забавное, что это приводит к той же желаемой доходности, о которой мне начали говорить арендодатели жилья в Днепре: 10 (десять) процентов годовых по валюте!
Правда, судя по всему, пану Долярчику об этом только мечтать...

Продолжая перечень вопросов, которые оказались неожиданно актуальными (смотрите выше), стоит добавить третий:
- в-третьих, реально практическим есть вопрос - ну откуда внезапно взялись тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч арендаторов жилья, готовых выкладывать за аренду квартир такие деньги, которые обеспечивают их владельцам уже 10 процентов годовых прибыли в валюте????
Получается, люди за 10 лет аренды квартиры отдают ее владельцу ее стоимость (цену).
Это неправильно как-то.
Например, мой бывший шеф, который с 1999 года живет в штате Коннектикут в 160 милях от Нью-Йорка, отдает за аренду трешки 200 (двести) долларов из своих 14 000 долларов годового дохода (пенсия). Разницу в цене - до 1200 долларов за аренду - доплачивает государство по имени США. Доплачивает просто как пенсионеру.

Например, мой приятель за аренду своей квартиры в Сан Франциско выкладывает по нашим меркам умопомрачительную сумму - 3 500 долларов в месяц. Или 3500х12=42 000 долларов в год, что составляет 1/40 его годового дохода (зарплаты).
За 10 лет аренды он выплатит 42 000х10=420 000 долларов.
Но так и квартира его стоит не 420 000 долларов, а почти в три раза выше - 1 000 000 или даже больше.
Блин, вот как не крути - получается, что в Украине живут самые богатые люди в мире.
АднАзнАчнА.
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 12.02.09
Подякував: 390 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:17

Гонорар у нашого турко-писаки, схоже, построковий.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18921
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:32

Заздрість - погана штука.
Спробуйте почати якось заробляти.
Може, підсобником на будівництві - зараз платять добрі гроші.
Уявіть собі: зараз підсобник на будівництві отимує в 2 (ДВА) рази більше, ніж кандидат наук доцент університету!
А я - як бачите - заробляю на трафіку... Грошва іде та іде... Капає та капає...
«Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно» (Гиппократ).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 12.02.09
Подякував: 390 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 235236237238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 290, 291, 292
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2915 248861
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 00:51
change_pm
Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
6 716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 14:11
Gastarbaiter
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.