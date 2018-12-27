АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:02
Я гадаю, Вам сподобилась моя святкова задумка із католицьким проповідником Coder.
АЛЕ ПОСЛУХАЄМО ДОСВІДЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
Не читати ж нам чергові поради...
Панове, як засновник гілки - прошу висловитися:
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:18
Так людям же ж нема шо писать. Они дальше условного "Сыхова", или гостинки на ДВРЗ пид сдачу ниче не видели. Шо ж оне могут написать?
А если могут, то не напишут, бо ж жаба придушит за бесплатно шось рассказать.
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:33
Не все так плохо:
- во-первых, реальный практический вопрос задал на предыдущей странице пан Долярчик - которого многие не любят больше, чем меня, но который является реальным практиком, человекам В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ - "от сохи", и ждет аргументов с цифрами и фактами. И мы ждем.
- во-вторых, реальный практический вопрос задал форумчанин greenozon когда-то очень нервный - а теперь реально смотрящий на вещи. И мы тоже ждем ответ.
Так что день только начинается...
P.S. Ну а на Coder нельзя обижаться - человек просто заблудился в этой жизни и зашел в жизненно-безденежный тупик. Это с каждым может случиться. Он просто использует неверные исходные данные, анализирует неверные условия и приходит постоянно к неверным выводам. Тут надо просто перекреститься.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Долярчику никто и никогда не ответит дурных нема за бесплатно сыром делиться. Я вот буду делать ремонт в однухе под аренду на Лукаша, вот посмотрим, какая там будет арифметика, учитывая рост цен на все. Так что с долярчиком поделюсь, а он со мной. Было бы чем.
Coder норм чувак на мой вгляд, только хочет верить, что все в его силах и даже комету развернуть, если вдруг на Землю падать будет. Но не факт
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53
Ха-ха-ха!
Мне понравилось!
Для пана Долярчик'а уточнение: там, где я писал что на Виктории Гарденс вкинули в ремонт двушки под квартирантов 20 000 бакинских, сейчас вот только - вернувшись с Буковеля - сели за талмуд и выяснили, что не 20 000 баксов, а только 16 000.
Самое забавное, что это приводит к той же желаемой доходности, о которой мне начали говорить арендодатели жилья в Днепре: 10 (десять) процентов годовых по валюте!
Правда, судя по всему, пану Долярчику об этом только мечтать...
Продолжая перечень вопросов, которые оказались неожиданно актуальными (смотрите выше), стоит добавить третий:
- в-третьих, реально практическим есть вопрос - ну откуда внезапно взялись тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч арендаторов жилья, готовых выкладывать за аренду квартир такие деньги, которые обеспечивают их владельцам уже 10 процентов годовых прибыли в валюте????
Получается, люди за 10 лет аренды квартиры отдают ее владельцу ее стоимость (цену).
Это неправильно как-то.
Например, мой бывший шеф, который с 1999 года живет в штате Коннектикут в 160 милях от Нью-Йорка, отдает за аренду трешки 200 (двести) долларов из своих 14 000 долларов годового дохода (пенсия). Разницу в цене - до 1200 долларов за аренду - доплачивает государство по имени США. Доплачивает просто как пенсионеру.
Например, мой приятель за аренду своей квартиры в Сан Франциско выкладывает по нашим меркам умопомрачительную сумму - 3 500 долларов в месяц. Или 3500х12=42 000 долларов в год, что составляет 1/40 его годового дохода (зарплаты).
За 10 лет аренды он выплатит 42 000х10=420 000 долларов.
Но так и квартира его стоит не 420 000 долларов, а почти в три раза выше - 1 000 000 или даже больше.
Блин, вот как не крути - получается, что в Украине живут самые богатые люди в мире.
АднАзнАчнА.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:17
Гонорар у нашого турко-писаки, схоже, построковий.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:32
Заздрість - погана штука.
Спробуйте почати якось заробляти.
Може, підсобником на будівництві - зараз платять добрі гроші.
Уявіть собі: зараз підсобник на будівництві отримує в 2 (ДВА) або навіть в 3 (ТРИ) рази більше, ніж кандидат наук доцент університету!
На сьогодні самою класною професією в Україні є професія рихтовщика на СТО - черги стоять на 2 місяці - шановне панство тягне та тягне биті автівки з США.
Там таке лайно просто викидають, а тут роблять з нього "канхвєтку" - в мене вже і родичі, і приятелі тим бізнесом зайнялися. Доларові прибутки напряму!
Ось приклад:
А я - як бачите - заробляю на трафіку...
Та не построково, а порядково. Грошва іде та іде... Капає та капає...
ІНДЕКС ТУРЕЦЬКОЇ КУРКИ ЯК АНАЛОГ ІНДЕКСУ БІГ-МАКА
(Примітка: Індекс бігмака The Economist розраховує з 1986 р на основі ціни бутерброда в різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) по відношенню до долара США. За основу береться вартість бігмака в Штатах і вважається, що в нацвалюті будь-якої країни він в перерахунку на долари повинен коштувати стільки ж. Якщо стоїть більше - валюта переоцінена до долара, менше - недооцінена.)
Зайдемо в Туреччині в МакДональдс?
БігМак меню коштує 23 ліри або 23/5,3=4,33 долари або 4,33х28=121 гривні.
Чесно скажу: в Україні давно не заходив у Мак Дональдс, мабуть з рік тому у Києві, ціну не знаю.
Читачеві видніше.
Для Туреччини пообідати в ресторації за 23 ліри - досить нормальна ціна. Трохи вище середньої.
Зазвичай в центрі Анталії вам накриють стіл - обід - у кафе не на першій лінії за 14 лір, на першій лінії - за 17-18 лір. Рідко коли можна зустріти в меню ресторана ціну в 20 - 23 ліри за основне блюдо.
Шаурму турецьку в Туреччині подадуть за 5-8 лір (25-40 гривень).
По аналогії зі "Індексом БігМака" введемо "Індекс турецької курки".
Зазвичай курка продається саме за такою ціною, як на фото с супермаркета Carrefour: 8,75 лір за 1 кг.
Бувають акції - ціна знижується до 7,85 ліри.
Зазвичай тушки важать 1,2-1,6 кг. Таких, як "Курочка ряба" по 2,2 кг ніколи не буває.
Що таке для турка 7,85 ліри?
Мінімальна заробітна платня з 1 січня 2019 року - 2 030 лір на місяць, що складає близько 430 доларів без урахування податків. Після їх сплати у працівника залишається 1603.12 лір (або 340 $).
Для порівняняя: Заробітна платня Президента Туреччини з 1 січня 2019 складє 74 000 лір або приблизно 400 000 гривень на місяць.
- курячі крильця продають по 13,5 ліри за 1 кг
- куряче філе - вартує 17 лір кг.
Тоді індекс курки приводить до такого: громадянин Туреччини, працюючи на будь-якій посаді (наприклад, продавцем меблевого магазина або просто підсобником на будівництві), отримучи мінімальну заробітну платню, купує:
- курка - тушка 1603/7,85=204 кг або 136 курок або 136/30=4,5 курки в день.
- курячі крильця - 1603/13,5=118 кг або 4 кг в день.
- куряче філе - 1603/17=94 кг або 94/30=3,1 кг в день.
Як що піти від зворотного, то громадяни України, отримуючи мінімальну заробітну платню в 4173 гривні, та на руки - за вирахуванням податків 4173х(100-18-1,5)/100=3 359 гривень, повинен був був мати можливість купувати:
- курка - тушка 3359/204=16 грн. за 1 кг.
- курячі крильця - 3359/118=28 грн. за 1 кг
- куряче філе - 3359/94=35 грн. за кг.
А ви по якій ціні купуєте?
Ну ось, я ж казав, що самі багаті люди в світі живуть в Україні...
(таблиця за даними
P.S. Самая интересная на сегодня для меня на форуме ветка такая: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Не имею никакого отношения к недвижимости в Киеве, но рассуждения форумчан читать просто удовольствие. Особо нравятся мысли и высказывания: airmax78, UA, kingokongovets. Что интересно никакие там Coder'ы или там ST_11 боятся туда лезть и никому не присваивают никаких титулов, типа "брехун" или "манипулятор", или еще как. Очень понравилось нежное замечание по поводу некоторых словечек на ветке, начинающихся в начале слова на "уе". Реально классно пишут мужики. Респект и уважуха!
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Яка цифірь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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