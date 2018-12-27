Додано: Пон 07 січ, 2019 09:32

Що таке для турка 7,85 ліри?

Заздрість - погана штука.Спробуйте почати якось заробляти.Може, підсобником на будівництві -Уявіть собі: зараз підсобник на будівництві отримує в 2 (ДВА) або навіть в 3 (ТРИ) рази більше, ніж кандидат наук доцент університету!На сьогодні самою класною професією в Україні є професія рихтовщика на СТО - черги стоять на 2 місяці - шановне панство тягне та тягне биті автівки з США.Там таке лайно просто викидають, а тут роблять з нього "канхвєтку" - в мене вже і родичі, і приятелі тим бізнесом зайнялися. Доларові прибутки напряму!Ось приклад:А я - як бачите -..Та не построково, а порядково. Грошва іде та іде... Капає та капає...(Примітка: Індекс бігмака The Economist розраховує з 1986 р на основі ціни бутерброда в різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) по відношенню до долара США. За основу береться вартість бігмака в Штатах і вважається, що в нацвалюті будь-якої країни він в перерахунку на долари повинен коштувати стільки ж. Якщо стоїть більше - валюта переоцінена до долара, менше - недооцінена.)Зайдемо в Туреччині в МакДональдс?БігМак меню коштує 23 ліри або 23/5,3=4,33 долари або 4,33х28=121 гривні.Чесно скажу: в Україні давно не заходив у Мак Дональдс, мабуть з рік тому у Києві, ціну не знаю.Читачеві видніше.Для Туреччиниза 23 ліри - досить нормальна ціна. Трохи вище середньої.Зазвичай в центрі Анталії вам накриють стіл - обід - у кафе не на першій лінії за 14 лір, на першій лінії - за 17-18 лір. Рідко коли можна зустріти в меню ресторана ціну в 20 - 23 ліри за основне блюдо.Шаурму турецьку в Туреччині подадуть за 5-8 лір (25-40 гривень).По аналогії зі "Індексом БігМака" введемо "Індекс турецької курки".Зазвичай курка продається саме за такою ціною, як на фото с супермаркета Carrefour: 8,75 лір за 1 кг.Бувають акції - ціна знижується до 7,85 ліри.Зазвичай тушки важать 1,2-1,6 кг. Таких, як "Курочка ряба" по 2,2 кг ніколи не буває.Мінімальна заробітна платня з 1 січня 2019 року - 2 030 лір на місяць, що складає близькобез урахування податків. Після їх сплати у працівника залишається 1603.12 лір ().Для порівняняя: Заробітна платня Президента Туреччини з 1 січня 2019 складє 74 000 лір або приблизно 400 000 гривень на місяць.- курячі крильця продають по 13,5 ліри за 1 кг- куряче філе - вартує 17 лір кг.Тоді індекс курки приводить до такого: громадянин Туреччини, працюючи на будь-якій посаді (наприклад, продавцем меблевого магазина або просто підсобником на будівництві), отримучи мінімальну заробітну платню, купує:- курка - тушка 1603/7,85=204 кг або 136 курок або 136/30=- курячі крильця - 1603/13,5=118 кг або 4 кг в день.- куряче філе - 1603/17=94 кг або 94/30=3,1 кг в день.Як що піти від зворотного, то громадяни України, отримуючи мінімальну заробітну платню в 4173 гривні, та на руки - за вирахуванням податків 4173х(100-18-1,5)/100=3 359 гривень, повинен був був мати можливість купувати:- курка - тушка 3359/204=- курячі крильця - 3359/118=- куряче філе - 3359/94=А ви по якій ціні купуєте?Ну ось, я ж казав, що(таблиця за данимиСамая интересная на сегодня для меня на форуме ветка такая:Не имею никакого отношения к недвижимости в Киеве, но рассуждения форумчан читать просто удовольствие. Особо нравятся мысли и высказывания:. Что интересно никакие там'ы или тамбоятся туда лезть и никому не присваивают никаких титулов, типа "брехун" или "манипулятор", или еще как. Очень понравилось нежное замечание по поводу некоторых словечек на ветке, начинающихся в начале слова на "уе". Реально классно пишут мужики. Респект и уважуха!