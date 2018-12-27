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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57

В рекламі:
  akurt написав:Хоч бери та відкривай Бюро знайомств.
Важливо: хлопці тут не п"ють зовсім, не палять цигарки.


В житті:

Встановлена ймовірна причетність до скоєння подвійного вбивства 20-річного громадянина Республіки Туреччина.



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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Трішки статистики:

Частка будівництва у ВВП:
Туреччина - 17,2%;
Україна - 2,3%.

Тому така висока цінність нових інвесторів в турецький бетон.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт - дай фото(только при этом долларе, не при 1,55 в 2006м) донера на улице по бэш лира. Или ладно - с тёмного мяса(кузу) по секиз лира. Насколько помню, там от пары долларов за тавука цены только начинаются независимо от курса(при нормальном размере и весе в грамм 400)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

И да - цены давай не на дохленьких, типа наших "Никопольских", курчат, а на что то приличное именно с мясной частной лавки. А то так можно цены и в Ля-Сильпо с ценами БИМа чурекского сравнивать, при том что в БИМе оливки с орехами реально вкуснее.
барабашов
 
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