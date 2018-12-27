В житті:
Встановлена ймовірна причетність до скоєння подвійного вбивства 20-річного громадянина Республіки Туреччина.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:57
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Трішки статистики:
Частка будівництва у ВВП:
Туреччина - 17,2%;
Україна - 2,3%.
Тому така висока цінність нових інвесторів в турецький бетон.
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт - дай фото(только при этом долларе, не при 1,55 в 2006м) донера на улице по бэш лира. Или ладно - с тёмного мяса(кузу) по секиз лира. Насколько помню, там от пары долларов за тавука цены только начинаются независимо от курса(при нормальном размере и весе в грамм 400)
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
И да - цены давай не на дохленьких, типа наших "Никопольских", курчат, а на что то приличное именно с мясной частной лавки. А то так можно цены и в Ля-Сильпо с ценами БИМа чурекского сравнивать, при том что в БИМе оливки с орехами реально вкуснее.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:40
Да, не вопрос... но не сегодня - улетаю во Львов.
А что такое недоверие?
И самое главное - я НЕ ПИСАЛ НИГДЕ - не надо врать читателю - НА ЭТОЙ ВЕТКЕ НЕ ВРУТ - что дёнер по беш лира.
Сэр, Вы банально врёте, не знаю зачем.
Я написал, что Шаурму (ША_УР_МУ) вы купите и вкусно покушаете за 5 (беш) - 8 (секиз) лира.
Учите матчасть.
И никогда не врите.
Рукописи не горят! (М.Булгаков), смотрим и удивляемся лжи товарища с барабашова:
Для справки: "пять" по-турецки "беш", то есть товарисчь врал именно про беш... и про "дёнер"...
Мне иногда жаль читателя: ему жить рядом с примитивами и лжецами.
Очень приятно, что уважаемый V2 - такой маститый финансовый эксперт - клюнул на вброс на этой ветке по поводу убийства в Харькове двух гражданок Турции - тоже гражданином Турции - не я сделал этот вброс - все могут посмотреть 2-3 страницы назад - а житель Сыхова (Львов) ST_11, честное слово не знаю, зачем, он просто что-то там писал про расовую неприязнь, но я к этому не имею отношения. Да, это его нарушение правил форума, но я не воспитатель для ST_11.
Потом этот вброс подхватил бедняга Coder , который анализировал талмуд Сиамских мудрецов и пришел к выводу, что якобы akurt о чём-то врёт. Типа так и написано в сконструированном Сиамскими мудрецами талмуде. Типа у него есть подозрение, что Талмуд, который у него только и есть именно об этом и пишет. То-ли ему приснилось.
И это тоже все могут свободно все прочитать 2 (две)-3 (три) страницы назад.
akurt было написал ответ, что он ко всей этой истории не имеет никакого отношения (и все читатели могут в этом убедиться - [b]просто глянув на 2-3 страницы назад на самой читаемой ветке форума - [/b]но удалил, жалея малооплачиваемого cотрудника католического образования.
И вот теперь метр V2 подхватил этот вброс на ФИНАНСОВОМ форуме Украины и в разделе о НЕДВИЖИМОСТИ выложил фото убийцы - который - О! Ужас - курил! Курил он!
Кто виноват, что он курил?
Метр V2 - значимый финансовый эксперт - авторитетно вам намекает: akurt
Аплодисменты - в студию!
P.S. Приятное сообщение: если бы все эти парни, что выше, так врали бы и так писали на ветке о недвижимости Киева, то уже давно получили бы в шнобель.
Но вот они считают, что на ветке о недвижимости Киева они писать не могут, - боятся да и нечего - а вот на ветке о недвижимости за рубежом - могут.
Это просто классно!
У нас ветка интеллектуальная и потому тут разрешаются всякие вольности, если не сказать глупости.
Заметим: ни одного поста ПО ТЕМЕ ветки за неделю.
Все анализируют мое настроение и цвет моих трусов.
Классно!
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:35
Как я понимаю, для ребят тема пищи - самая больная, самая трудная - заработать на что-то съедобное, на питание, видимо, парням очень трудно.
Любое мое упоминание - будь то рыба, курица, варенье (люблю вишневое) или - не дай Бог - йогурт - так вот ЛЮБОЕ мое упоминание о пище - вызывает бешеные эмоции.
Прикольно.
Хотя просто подтверждает ту фразу, что писал еще с пол-года назад: "Голодный человек - опасный человек!"
В этом смысле приятно отметить, что на этой ветке пишут всегда - точнее, не "пишУт", а "пишЕт" автор всегда исключительно правду, выверяя КАЖДУЮ цифру (профессиональная привычка технаря) до третьего знака поле запятой.
Так вот, я даже благодарен вот этому лжецу (смотри выше) за тему:
Не дохленьких кур, в студию!
(замечание для метра V2 : фото сделаны сегодня днем, примерно в 13-00, ну ей Богу, не унижайте себя просьбой сфоткаться разом с газетой "Урядовий кур"єр" за сегодня. Тем более что сегодня эта газета из печати не выходила, а на сайте последнее обновление - 4-х дневной давности.)
Итак, Анталия, Tурция, супермаркет SOK (по-турецки "Шок" что в переводе - "хорошо" типа нашего АТБ).
Обычные куры... масса - 1,4 кг - как я писал и цена стандартная = 8.75-8,95 лиры за кг или примерно 45 гривен кг.
Мы это - слушая барабашова - не покупаем. Это типа дёшево.
Анталия, Турция, супермаркет BIM, вторник, 8 января года 2019 от Рождества Христового.
Смотрим на витрину:
- 2 (два) вида курей на выбор.
Вот в красной упаковке - обычные курочки, по той же цене, что и везде - то есть по 45 гривен кг.
А вот в зеленой упаковке - именно то, о чем писал писатель барабашова.
Вот не буду врать, как правильно её назвать, но местные называют "фермерская". На упаковке - куча печатей. И "домик в селе" нарисован...
Её именно по просьбе писателя выше и покупаю, она дороже - по 10,50 лиры или примерно по 53 гривны кг. Там даже вес виден: 1576 граммов.
Разделываю специально для барабашова:
Заметили: курочка как молодая, как будто не знала еще петушка, и жира антибиотиково-нездорового у нее нет?
Вот такую я и купил.
Разделал.
Уже часть и приготовил.
Смачного!
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:14
Літаком.
В мене "бонусних балів" від авіакомпанії багато - пропадають - треба використовувати.
Крім того, справа термінова. Запросили в якості експерта. Робота оплачувана, звісно.
А в неділю 13-го планую виїхати автівкою на гірськолижний курорт в Кайсері - Ерджіяш; то за 600 км від Анталії в бік Вірменії.
Там відсвяткувати свій день народження.
Пан ST_11 дуже радив мандрувати (дивись три сторінки назад).
Все його життя останніх наполегливих працьовитих 10 років пройшло безвилазно на Сихові - то він поганих порад не дає.
То він вас "розвів" на турецько-шовінистичну тему.
До речі, пан V2 - у вашому тексті вище відносно мене промайнуло слово "реклама" - не помиляйтеся так в житті. Я зроду не займався рекламною діяльністю.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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